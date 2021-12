The Witcher seizoen 3 komt voorlopig niet

The Witcher seizoen 3 wordt voorlopig nog niet opgenomen, volgens showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

Bij een persconferentie over het tweede seizoen van The Witcher vertelt Hissrich aan TechRadar dat de derde fase van de Netflix-hit nog in een vroeg stadium van ontwikkeling zit.

Volgens Hissrich is het team bijna klaar is met de scripts en komt “het echte creatieve proces nu op gang”. Over wanneer het filmen start, kon ze niets zeggen. Ze gaf wel een teaser aan de fans over wat ze kunnen verwachten in het derde seizoen.

“Het script is bijna afgerond en het gaat geweldig. Ik ben heel enthousiast over wat we gaan maken aangezien het gebaseerd is op mijn favoriete boek uit de reeks: The Time of Contempt.”

“Naar mijn idee hebben de eerste twee seizoenen de fundering gelegd voor al het groots wat gaat gebeuren”, vertelt Hissrich. “Het creatieve proces gaat nu echt beginnen. We hebben de scripts, nu gaan we de regisseurs en acteurs erbij betrekken. Dan gaan we reflecteren op wat we al hebben gemaakt, zodat het volgende seizoen perfect wordt.”

If there’s any doubt who the star of the show is… #Witchmas https://t.co/rPI8BXooP7December 13, 2021 See more

The Witcher seizoen 2 verschijnt vrijdag 17 december op Netflix. Fans van de serie hebben twee jaar moeten wachten op het vervolg van de fantasy-serie. In september gaf Netflix groen licht voor een derde seizoen.

Hissrich, Netflix en de rest van de cast en crew zagen liever dat de het tweede seizoen eerder verscheen. Echter kampte de reeks met verschillende tegenslagen door Covid-19 en een blessure bij hoofdrolspeler Henry Cavill. Hopelijk hoeven we niet nog een keer twee jaar wachten op het volgende seizoen.

Fans van de serie hoeven echter niet lang te wachten op nieuwe Witcher-content. The Wither: Blood Origin, een zesdelige miniserie, verschijnt op Netflix in 2022. Volgens Hissrich wordt dit een “verrassende” prequel. Daarnaast zijn er andere Witcher-gerelateerde projecten in ontwikkeling, zoals een meer familievriendelijke serie. Deze werd aangekondigd in september 2021 (via Polygon).

Ondertussen lijkt Henry Cavill, die hoofdpersonage Geralt of Rivia speelt, bezig te zijn met een nieuw project. Mogelijk speelt hij een rol in de aankomende Mass Effect-serie. Als hij een onderdeel blijkt te zijn van deze cast, duurt het mogelijk nog langer voordat het derde seizoen van The Witcher wordt gemaakt.