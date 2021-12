The Witcher seizoen 2 review

The Witcher seizoen twee is grootser, brutaler en beter dan de eerste reeks van de Netflix-hit. De serie volgt het einde van seizoen 1. We hoopten op een meer ambitieus seizoen, rijk aan actie en emotionele momenten. Het creatieve team achter de serie heeft dit geleverd, en hoe. Het nieuwe seizeon van The Witcher is niet perfect, maar de fouten uit seizoen 1 worden hier vermeden. Al met al is het een grote stap vooruit.

Er is iets prettigs aan het feit dat The Witcher seizoen 2 vlak voor de feestdagen op Netflix verschijnt.

Misschien is het omdat we er twee jaar op hebben moeten wachten en het nu als een cadeautje voelt. Of misschien omdat we in dit seizoen op reis gaan naar bergen bedekt in sneeuw en andere ijskoude locaties, wat perfect bij de winterse tijd past.

Ook kan het prettig zijn om tijdens de koude maanden een goede serie te kijken die zowel meeslepend als vermakelijk is.

The Witcher seizoen 2 sluit precies aan bij die omschrijving. Niet alleen overstijgt de serie zijn voorganger, het biedt ook een verhaal vol magie, actie en drama waar fans van smullen.

Belle en het beest

De eerste aflevering begint precies waar het eerste seizoen eindigde: de ontmoeting tussen Geralt (Henry Cavill) en Ciri (Freya Allen). Seizoen twee opent met het duo die een zoektocht start naar Yennefer (Anya Chalotra) in de nasleep van de strijd bij Sodden Hill.

Als Geralt erachter komt dat zijn voormalige liefde mogelijk is overleden, neemt hij Ciri mee naar de veiligste plaats die hij kent: Kaer Morhen. Dit is een trainingscomplex voor alle Witchers en de plek waar hij is opgegroeid.

Geralt doet dit met een goede reden. Terwijl buiten de muren van Kaer Morhen de strijd losbarst tussen mensen, elven, tovenaars en monsters wil hij Ciri veilig houden. Daarnaast probeert Geralt haar te beschermen van haar eigen mysterieuze krachten, die in potentie de wereld kunnen vernietigen als ze niet onder controle worden gehouden.

Het merendeel van The Witcher seizoen 2 is gebouwd op deze relatie, die doet denken aan een vader en zijn dochter. De fans hebben lang genoeg moeten wachten op de ontmoeting tussen deze personages. Het duurde immers tot het einde van seizoen 1 voordat ze elkaar vonden. Het is geen verrassing dat ze nu wel veel scènes delen.

De relatie tussen Geralt en Ciri is er een van tegenstellingen. De Stoïcijnse Geralt samen met de fragiele Ciri. Haar menselijkheid en empathie staan lijnrecht tegenover de kille houding van Geralt. Deze tegenstrijdigheid maakt hun interacties aangenaam om te volgen.

Geralt is nog steeds de typische antiheld waar Witcher-fans van houden, maar met Ciri bij zich, die zijn morelen in twijfel trekt, is hij gedwongen om zijn wereldbeeld aan te passen. Zulke conflicten geven een spannende ondertoon aan hun band.

Dit zorgt ervoor dat Geralt een beter, multidimensionaal personage wordt, in vergelijking met wat we in seizoen 1 zagen. Ciri leert veel van haar nieuwe bodyguard, maar zij inspireert Geralt weer op haar manier. Zo leert ze hem om zijn brute houding te heroverwegen.

De nachtmerrie van de wolf

Uiteraard zijn er nog vele andere interessante personages in het tweede seizoen.

Zo worden we voorgesteld aan Vesemir (Kim Bodnia), Geralt’s mentor en mede-Witcher, bij de terugkeer naar Kaer Morhen. De komst van een vrouw zorgt gelijk voor een gespannen sfeer, aangezien vrouwen geen Witchers mogen zijn. Dit zorgt voor verschillende situaties waarin Ciri zichzelf moet bewijzen aan haar nieuwe adoptiefamilie. Uiteindelijk blijkt het dat Geralt haar geen constante bescherming kan bieden.

Ciri laat echter zien geen push-over te zijn. Wanneer het van haar wordt gevraagd, gaat ze elke uitdaging aan met een overtuiging die ons doet denken aan haar beschermer. Zulke momenten zijn de voorlopers van belangrijkere obstakels die het duo moet overkomen in dit seizoen. Hierdoor krijgt deze Netflix-serie een stuk meer vooruitgang in het verhaal.

Gesprekken tussen Geralt en Vesemir zijn net zo interessant als Ciri’s overtuiging om haarzelf te bewijzen. Interacties tussen deze belangrijke personages uit de Witcher-reeks zijn een genot om te volgen. Niet alleen leren we over de man die Geralt heeft gemaakt zoals hij is, ook ontdekken we de moeilijkheden in hun relatie.

Vesemir treedt op als een soort gids voor Geralt. Hij voorziet zijn protegé van belangrijke informatie terwijl Geralt zijn best doet om een vaderfiguur te zijn. Vesemir zelf wordt neergezet als een complex en zielvol personage door Bodnia. In de loop van seizoen twee staat hij voor de moeilijke keuze tussen zijn loyaliteit aan Ciri en Geralt en het voortbestaan van de Witchers.

Seizoen 2 zit vol met aparte interacties tussen personages. Sommige zijn kort, zoals het gesprek tussen Tissaia (MyAnna Buring) en Geralt bij Sodden Hill. Andere zijn onverwacht, zoals de partnerschap tussen Cahir (Eamon Farren) en Yennefer. Er is zelfs een moment waar alle hoofdpersonen uit The Witcher samen in één ruimte zitten. Dit is een genot voor liefhebbers van de serie.

Deze focus op personages zorgt voor een frisse blik op de lineaire vertelling van de serie. Het eerste seizoen volgde verschillende personages in verschillende tijdlijnen, maar het tweede seizoen laat dit los. Dit zorgt ervoor dat verschillende verhaallijnen, die tegelijkertijd afspelen, met elkaar kunnen kruisen. Kijkers die verward waren over het verhaal van seizoen 1, wat zich afspeelde over meerdere decennia, kunnen dit makkelijker volgen.

Een wonderlijke, meeslepende wereld

Een belangrijke aspect wat The Witcher zo bijzonder maakt, is de grootte van de wereld. In het eerste seizoen kregen fans een voorproefje van hoe het is om door dit continent te reizen. Maar lang niet alle regio’s zijn voorbijgekomen. Dit fictieve land heeft nog veel te bieden wat we niet hebben gezien.

Seizoen 2 doet een poging om dit te verbeteren door belangrijke locaties te introduceren zoals Kaer Morhen, Redania en Melitele. Dit vergroot de schaal van het continent en bouwt voort op de wereld die is neergezet in het eerste seizoen. Deze uitbreiding helpt met het ontrafelen van het mysterie omtrent Ciri’s bijzondere krachten.

Fans van The Witcher die de boeken niet hebben gelezen, hoeven zich geen zorgen te maken. De mythologie van de serie wordt verder uitgebreid, maar het is niet al te moeilijk om te volgen. Het hoofdverhaal sluit geen kijkers buiten die weinig van de serie weten. Belangrijke momenten worden op een behapbare manier uitgelegd.

Ook op fronten naast het verhaal heeft seizoen 2 significante upgrades gehad.

Gevechten met monsters zijn meer gestroomlijnd en zitten vol actie. De Bruxa worden op dramatische wijze bestreden door Geralt. Er is een bepaalde scherpzinnigheid aan de gevechten die we misten in het eerste seizoen. Dat heeft wederom te maken met Geralt’s overtuiging om Ciri veilig te houden. Er staat nu nog meer op het spel, wat de gevechten nog spannender maakt.

Niet alleen de duels met monsters voelen belangrijker, er zijn ook duidelijke consequenties voor de acties van personages. Van de handelingen van Geralt, tot de eindeloze worstelingen over Ciri. Verraad komt ook regelmatig voor in dit tweede seizoen. De lat ligt hoger in de nieuwste afleveringen.

Dit seizoen is overigens een stuk grappiger dan zijn voorganger. Dit heeft meestal te maken met de situaties waar Jaskier (Jacob Batey) in terecht komt. Maar zo nu en dan maakt Geralt ook een grap, wat hem meer herkenbaar maakt voor de kijker.

Ons oordeel

The Witcher seizoen 2 is een ambitieuze, emotionele en meeslepende terugkeer naar de serie.

Dit seizoen is meer omvangrijk dan zijn voorganger, wat het zelfvertrouwen van de makers reflecteert. Ze proberen de serie nieuwe richtingen in te sturen en hebben het lef om originele dingen te proberen.

Het voelt als een serie waar de introducties al gedaan zijn, waardoor er meer gericht kan worden op de ontwikkeling van personages, grotere actiemomenten en verrassende momenten. Er zit zelfs weer een nieuw pakkend liedje van Jaskier in de serie die de komende weken in je hoofd zal zitten.

De serie is niet perfect. Soms worden er vreemde beslissingen gemaakt en is het niet duidelijk waar het verhaal naartoe wil, maar al met al is het een verbetering ten opzichte van het eerste seizoen.

Hoe vreemd het ook is om te zeggen, de tweede reeks van The Witcher voelt als een coming-of-age-verhaal voor zijn belangrijkste trio: Geralt, Ciri en Yennefer. Seizoen 2 gaat over hun samengestelde familie.

Met de feestdagen om de hoek focussen we ons vooral op vrienden en familie. Het thema van The Witcher seizoen 2 sluit hier perfect bij aan.

The Witcher seizoen 2 verschijnt vrijdag 17 december op Netflix.