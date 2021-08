The Umbrella Academy seizoen 3: alles wat we weten (releasedatum, cast, verhaal)

The Umbrella Academy krijgt een derde seizoen. Seizoen 2 werd onlangs genomineerd voor vier Emmy-awards. De verwachting voor seizoen 3 is dan ook groot.

Er is nog niet veel bekend over het volgende deel van de live-action-adaptatie van de comics van Gerard Way en Gabriel Ba. We verwachten op basis van een Instagram-post echter wel nieuwe flashbacks naar de tijd dat de superhelden nog kinderen waren.

Hieronder vind je meer informatie over seizoen 3 van The Umbrelle Academy, zoals wanneer de releasedatum is, of er een trailer is, wat het mogelijke plot is en welke nieuwe castleden er aanschuiven.

Let op: hieronder volgen spoilers van de eerste twee seizoenen. Als je deze seizoenen nog niet bekeken hebt, raden we je aan deze eerst te kijken op Netflix.

The Umbrella Academy seizoen 3: releasedatum

(Image credit: Netflix)

Er is nog geen releasedatum bekend voor seizoen 3. Elliot Page plaatste in augustus 2021 echter een Instagram-story waarin hij suggereert dat het filmen er bijna op zit. De acteur die de rol van Vanya Hargreeves vertolkt, kwam in december 2020 uit de kast als transgender.

Oh my god! We're back! Again! It's official. Production for S3 of The Umbrella Academy begins in February pic.twitter.com/tZxyezzCOcNovember 10, 2020 See more

In een interview met Collider in april van dit jaar zei Tom Hopper, die Luther/Number One speelt, dat de productie van seizoen 3 wat langer in beslag neemt vanwege de pandemie. De acteur legt uit dat de cast en crew "kortere dagen" op de set waren vanwege coronaprotocollen. Hierdoor zou het filmen van de serie langer in beslag nemen. Het lijkt er echter op dat het filmen inmiddels bijna voltooid is.

Het is mogelijk dat we het derde seizoen rond het midden van 2022 kunnen verwachten. Dit is echter volledig afhankelijk van de snelheid waarop het de crew de serie kan afronden. Zodra we meer weten over de (mogelijke) releasedatum, lees je het hier.

The Umbrella Academy & The Sparrow Academy on the set for Season 3! #TheUmbrellaAcademySeason3 pic.twitter.com/q5BiWF6tsoMay 12, 2021 See more

The Umbrella Academy seizoen 3: trailer

(Image credit: Netflix)

Op dit moment is er nog geen trailer beschikbaar van The Umbrella Academy. We hebben ook geen zicht op wanneer we deze kunnen verwachten. Rond de feestdagen zou een goede richtlijn kunnen zijn als het filmen er inderdaad bijna op zit.

The Umbrella Academy seizoen 3: verhaal

(Image credit: Netflix)

Nu de groep superhelden al twee keer het einde van de wereld wist af te wenden, is de kans groot dat er weer een soort Armageddon op de agenda staat in seizoen 3. Het zou verfrissend zijn als dit eens niet het geval is, maar aangezien er in de comics ook steeds een apocalyptische dreiging is, verwachten we voor het volgende seizoen niets anders.

Als je kijkt naar de afleveringstitels van seizoen 3, is dit dan ook onvermijdelijk. De titels zijn te vinden in de volgende sectie.

Wat we zeker weten, is dat The Umbrella Academy weer een strijd aan zal gaan tegen een vergelijkbare groep wezens met superkrachten. In de slotscène van seizoen 2 werd The Sparrow Academy geïntroduceerd.

Enkele sterren van de show, waaronder Elliot Page, Tom Hopper en Emmy Raver-Lampman (Alisson Hargreeves), spraken over "heerlijke verrassingen" die in seizoen 3 zullen volgen. Het trio heeft geen belangrijke informatie weggegeven, maar het lijkt erop dat The Sparrow Academy daar iets mee te maken heeft.

What excites The Umbrella Academy stars Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman about Season 3? pic.twitter.com/SsC5uo2sidMay 13, 2021 See more

Nadat de Hargreeves-familie naar de jaren '60 afreisde in seizoen 2, bevinden de superhelden zich nu in een paralelle dimensie. Ze hebben de afgelopen seizoenen al de nodige problemen met elkaar opgelost, maar het lijkt erop dat hun levens er niet gemakkelijker op worden.

In deze realiteit leeft Sir Reginald Hargreeves nog. Het is de surrogaatvader wiens dood de broers en zussen met tegenzin bij elkaar bracht in seizoen 1. Het duurt niet lang voordat zijn beroemde koude opvoedstijl weer naar voren treedt, aangezien hij meldt dat het oude vertrouwd ogende huis "niet jouw thuis is". Het is namelijk het hoofdkwartier van The Sparrow Academy.

Tot grote schrik van de groep blijkt dat hun overleden broer Ben Hargreeves - die zijn leven opnieuw gaf om Diego, Allison, Klaus en Vanya in seizoen 2 te redden - de vice-kapitein van The Sparrows is. Het is bovendien niet de meest sympathieke Ben die fans gewend zijn.

"Pap, wie zijn deze klootzakken?" vraagt hij. Het is geen begroeting die je normaal gezien van Ben zou verwachten. We vermoeden dan ook dat deze versie een stuk ongeduldiger en minder lief is dan zijn voorganger.

Justin H. Min, die de rol van Ben vertolkt, gaf aan dat hij niet had verwacht dat hij na seizoen 2 nog zou terugkeren. Ben is in de comics ook geen onderdeel van The Sparrows, wat het een verrassende wending maakt voor Min en de kijkers.

The Umbrella Academy star @justinhmin initially thought "Can you hug me as I go?" was the last scene he would ever film for the show... pic.twitter.com/G9I1CA1ZPIJune 23, 2021 See more

Hopper vertelde aan PureWow dat seizoen 3 een "zeer opwindende dynamiek" naar de serie zou brengen. Dit zou kunnen betekenen dat er veel interactie is tussen de twee superheldengroepen. We zullen echter moeten afwachten tot de release van het derde seizoen om dit zeker te weten.

Het is daarnaast mogelijk dat de jonge Ben Hargreeves terugkeert. Ethan Hwang, die in de voorgaande seizoen een jonge Ben portretteerde, plaatste pasgeleden een Instagram-foto met Justin H. Min:

Een bericht gedeeld door Ethan Hwang (@ethantk23) A photo posted by on

Het is mogelijk dat het tweetal simpelweg met elkaar afsprak, maar het is naar onze mening een iets te groot toeval. Als de jonge Ben terugkeert, heeft dat mogelijk twee verklaringen.

De eerste is dat we flashbacks krijgen naar Bens jeugd op The Umbrella Academy. Mogelijk komen we erachter hoe hij stierf. In een ander geval zouden we de jonge Ben kunnen zien als onderdeel van The Sparrow Academy, wat ons een verklaring zou kunnen geven van zijn opmerkelijke gedrag ten opzichte van de Ben die we kennen uit seizoen 1 en 2.

The Umbrella Academy seizoen 3: afleveringtitels

(Image credit: CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX)

De titels van de afleveringen van The Umbrella Academy seizoen 3 zijn bekend. Showrunner Steve Blackman onthulde de namen tijdens dag twee van Netflix Geeked Week, dat plaatsvond op 8 juni. Fans van de comics hebben mogelijk een idee waar enkele van de titels naar verwijzen.

Dit zijn de afleveringtitels van seizoen 3:

Meet the Family World's Biggest Ball of Twine Pocket Full of Lightning Kugelblitz Kindest Cut Marigold Auf Wiedersehen Wedding at the End of the World Six Bells Oblivion

The Umbrella Academy seizoen 3: cast

(Image credit: Netflix)

Zoals je mag verwachten, zullen de zeven hoofdcastleden van de serie terugkeren voor seizoen 3:

Elliot Page als Vanya Hargreeves/Number Seven

Tom Hopper als Luther Hargreeves/Number One

David Castenada als Diego Hargreeves/Number Two

Emmy Raver-Lampman als Allison Hargreeves/Number Three

Robert Sheehan als Klaus Hargreeves/Number Four

Aidan Gallagher als Five/Number Five

Justin H. Min als Ben Hargreeves/Number Six, maar in The Sparrow Academy gaat het om Number Two

Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) en Ritu Arya (Lila Pitts) worden verwacht terug te keren, maar dit is nog niet officieel bevestigd. We zien mogelijk ook Adam Godley (chimpansee Pogo) en Jordan Claire Robbins (Grace Hargreeves/Mom) in de alternatieve dimensies, maar hier hebben we nog geen aankondiging over gezien.

Arya heeft recent een Instagram-video gedeeld waarop te zien is dat ze traint voor een ninja. We weten niet zeker of de training bedoeld is voor seizoen 3 van The Umbrella Academy, maar we sluiten het niet uit gezien Lila's verleden als huurmoordenaar.

A post shared by Ritu Arya (@rituarya) A photo posted by on

(Image credit: Netflix)

De volgende castleden vertolken de rollen van The Sparrow Academy-leden:

Justin Cornwell als Marcus Hargreeves/Number One

Britne Oldford als Fei Hargreeves/Number Three

Jake Epstein als Alphonso Hargreeves/Number Four

Genesis Rodriguez als Sloane Hargreeves/Number Five

Cazzie David als Jayme Hargreeves/Number Six

A post shared by The Umbrella Academy (@umbrellaacad) A photo posted by on

Volgens Netflix (via IGN) zullen The Sparrow Academy-leden iets verschillen van hun tegenhangers binnen The Umbrella Academy.

Marcus is naar verluidt een geboren leider die "net zo slim is als hij sterk is". Ben is een "machiavellistische tacticus" die Marcus van de troon wil stoten. Fei is een misantroop die, ondanks haar stoere uiterlijk, verlangt naar vriendschap. Alphonso is een pizza-liefhebbende, bierdrinker die fysieke en mentale littekens draagt van jarenlange misdaadbestrijding.

Sloane is weer een "romanticus" die "voelt dat een hoger kosmisch wezen" haar roept, terwijl Jayme een eenzame wolf is die ervan geniet om een "angstaanjagende snauw" uit te delen aan iedereen die ze beneden haar acht. We krijgen ook Christopher/Number Seven te zien, maar het is nog niet bekend wie deze rol op zich zal nemen.

Hieronder is een storyboard te zien van The Sparrow Academy-leden, gedeeld door showrunner Steve Blackman: