Lord of the Rings serie op Amazon Prime Video: releasedatum, cast en alles wat we weten

The Lord of the Rings zal zijn opwachting maken op de streamingdienst Amazon Prime Video. In plaats van een filmreeks gaat het ditmaal om een serie. Het creëren van de show is momenteel in volle gang, waardoor we mogelijk pas volgend jaar iets over de releasedatum te horen zullen krijgen.

We zijn door de jaren heen getrakteerd op twee filmtrilogieën, waarvan de een beduidend beter is dan de ander. Het is voor het eerst dat er een live-action serie van The Lord of the Rings verschijnt.

Alles wat we weten over The Lord of the Rings-serie op Amazon vind je hieronder.

In het kort

Wat is het het? Serie van Amazon gebaseerd op J.R.R. Tolkiens boekenreeks

Serie van Amazon gebaseerd op J.R.R. Tolkiens boekenreeks Waar kan ik het kijken? Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk in 2022

The Lord of the Rings op Amazon: releasedatum

(Image credit: New Line Cinema / WingNut Films)

Er is momenteel geen releasedatum bekend voor The Lord of the Rings-serie op Amazon. Het filmen van het eerste seizoen is gestart in februari 2020 (volgens Stuff.co.nz). Dat suggereert dat we in de nabije toekomst iets meer over een mogelijke releasedatum moeten horen.

De productie van de serie is niet geheel van een leien dakje gegaan. Zo zouden er regelmatig blessures zijn opgelopen op de set. Stuntvrouw Elissa Cadwell raakte slechts na enkele dagen van het filmen van de eerste twee afleveringen gewond. New Zealand Herald en Variety hebben bovendien quotes verzameld van "woedende" stuntmannen en -vrouwen over het gevaarlijke werk dat ze moesten verrichten tijdens de productie.

Amazon heeft daarop gereageerd en stelt dat het de veiligheid en gezondheid van alle cast- en crewleden "enorm serieus" neemt. Het is echter duidelijk dat niet alles rozengeur en manenschijn is op de set.

Ondertussen heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat de productie tijdelijk heeft stilgestaan. Volgens New Zealand Herald zou dit vanaf maart 2020 het geval zijn geweest. Echter is de productie in juli van dat jaar weer hervat. Minister Phil Twyford van Nieuw-Zeeland heeft een uitzondering gemaakt voor zeven film- en tv-producties, waardoor de cast- en crewleden het filmen tijdens de pandemie mochten vervolgen. De grenzen bleven ondertussen gesloten voor mensen die niet woonachtig zijn in Nieuw-Zeeland.

The Lord of the Rings was een van die projecten waar een uitzondering voor werd gemaakt. De pre-productie werd in juli 2020 vervolgt (volgens Stuff.co.nz) en het filmen vond in september van dat jaar weer zijn doorgang volgens Deadline.

Wayne Che Yip, de regisseur van Hunters, zal vier van de acht afleveringen van de serie regisseren. Ook J.A. Bayona heeft een deel van de serie geregisseerd. Het gaat om de eerste twee afleveringen, inclusief pilotaflevering. De productie hiervan werd op 23 december afgerond (via ComicBook.com).

Een andere regisseur is Charlotte Brändström. Deze Zweeds-Franse regisseur heeft ook gewerkt aan The Witcher-serie op Netflix en Amazons The Man in the High Castle. Zij neemt ook twee van de afleveringen van het eerste seizoen op zich.

Greetings from Middle-earth#LOTR #LOTRonPrime @LOTRonPrime pic.twitter.com/EEYgIRTIWsMay 13, 2021 See more

Het is niet te verwachten dat The Lord of the Rings-serie op Amazon snel zal verschijnen. Het filmen zal in de komende maanden vermoedelijk worden afgerond. Hoewel het mogelijk is dat de serie aan het eind van 2021 verschijnt, is een release in 2022 waarschijnlijker.

Als Amazon het toch voor elkaar krijgt de serie in 2021 nog uit te brengen, betekent dit dat er precies twintig jaar tussen The Lord of the Rings-serie en The Fellowship of the Ring-film zit.

Dit alles is uiteraard afhankelijk van hoelang de afwerking van de productie in beslag zal nemen en of het noodzakelijk is om scènes over te doen. Volgens Benjamin Walker, die onderdeel was van de castaankondiging in december 2020, zal het waarschijnlijk nog even duren voordat seizoen 1 wordt uitgebracht.

Tegen Collider zei Walker in juni 2021: "Het is op dit moment een beetje vaag. Wij zijn hier al lang en ze zullen ons pas laten gaan als ze klaar met ons zijn".

De Australische acteur Tom Budge heeft de serie al verlaten nadat Amazon Studio besloot om een andere richting in te slaan met zijn personage. Als er nog meer van dit soort aanpassingen noodzakelijk zijn tijdens het filmen, zou dit de serie nog verder kunnen vertragen. De releasedatum zou dan alleen maar verder naar achteren worden verschoven.

A post shared by Tom Budge (@tombudgeofecal) A photo posted by on

Morfydd Clark, die de rol van een jonge Galadriel op zich neemt in Amazons The Lord of the Rings, sprak ook met Esquire (in april 2021) over haar betrokkenheid.

Clark legt uit dat ze "een paar maanden" zou filmen in Nieuw-Zeeland alvorens ze naar huis zou kunnen terugkeren. Clark heeft schijnbaar ook toegegeven dat ze vijf seizoenen aan de productie van Amazon vastzit, wat overeenkomt met berichten die stellen dat Amazon een langlopende tv-serie van The Lord of the Rings wil maken.

The Lord of the Rings op Amazon: cast

(Image credit: Warner Bros)

Een serie van deze omvang beschikt over een gigantisch cast. The Lord of the Rings-serie van Amazon zit bomvol acteurs. Momenteel zijn er 39 namen genoemd die verbonden zijn aan de serie, volgens de officiële castingpagina.

Volgens Variety is Morfydd Clark (Saint Maud) gecast als jonge Galadriel. Fans van The Lord of the Rings zullen weten dat deze krachtige elf in de filmtrilogie werd vertolkt door Cate Blanchett. De serie vindt plaats tijdens de Second Age, waardoor Galadriel hier jonger zal zijn dan in de filmreeks.

Een andere rol waar we vrij zeker van zijn, is die van Simon Merrells. Volgens de biografiepagina van zijn management Warring and McKenna zal Merrells (Good Omens) de rol van personage Trevyn op zich nemen.

In juli 2019 beweerde The Hollywood Reporter dat Markella Kavenagh (The Cry) zich had aangemeld om een personage genaamd Tyra te spelen. In december 2020 meldde Deadline dat Lloyd Owen (Monarch of the Glen) de rol van Loda op zich zou nemen. Robert Aramayo, die als jonge Ned Stark te zien was in Game of Thrones, zou Will Poulter hebben vervangen voor de rol van Beldor (via Deadline).

Joseph Mawle speelde Benjen Stark in Game of Thrones en zou nu ook gecast zijn als antagonist van de serie: Oren (volgens Deadline). Het is echter niet duidelijk of dit personage op enige wijze is verbonden aan Sauron of dat het gaat om een ondersteunende vijand. Andere terugkerende rollen zouden volgens Amazons officiële Twitter-draad van The Lord of the Rings zijn weggelegd voor Nazanin Boniadi (General Hospital) en Owain Arthur.

Verder heeft Amazon Studios afgelopen december twintig castleden aangekondigd die ondersteunende rollen op zich zullen nemen (Deadline). Hieronder bevinden zich namen als Sir Lenny Henry, Maxim Baldry, Maxine Cunliffe, Cynthia Addai-Robinson en Trystan Gravelle.

Op 1 juli zou de cast van de serie compleet zijn. Amazon Studios liet in een persbericht weten dat Charles Edwards (The Crown), Will Fletcher (The Road Dance), Amelie Child Villiers (The Machine) en Beau Cassidy (Nude Tuesday) ook onderdeel waren van de serie. Er werden echter geen verdere details genoemd over welke rollen zij zouden vertolken.

Thrilled to welcome them to the @LOTRonPrime family! https://t.co/Medxxvz07NJuly 1, 2021 See more

Het is in elk geval zeker dat we geen Frodo, Sam of Aragorn zullen zien in deze adaptatie van The Lord of the Rings. Zoals je wellicht weet zijn deze personages geboren in de Third Age van Middle-Earth. Aangezien de serie plaatsvindt in de Second Age, is er geen cameo te verwachten van een van deze hobbits of mensen.

Sean Astin (die Samwise Gamgee speelde in de filmtrilogie) denkt dat de serie "fantastisch" zal zijn. Hij sprak met ComingSoon.net en vertelde dat hij "erg enthousiast was hoe de serie eruit zou komen te zien".

In de tussentijd zijn er een aantal belangrijke personages uit de Second Age, waaronder High King Gil-galad, Celebrimbor, King Durin III en Numenorian King Elendil, bij wie nog geen acteurs zijn onthuld. Het is goed mogelijk dat deze informatie pas naar buiten wordt gebracht als het filmen is voltooid. Zodra we meer weten zullen we dit artikel updaten met nieuwe informatie.

The Lord of the Rings op Amazon: verhaal

Op dit gebied hebben we iets concreter nieuws. In januari plaatste TheOneRing.net op Twitter een synopsis die Amazon Studios aan het begin van 2021 heeft gedeeld:

Our servers haven't crashed & burned like this since 2003, so here's the official show synopsis for Amazon's LORD OF THE RINGS series. 📺 #LOTRonPrime pic.twitter.com/O9k0Q8VkuzJanuary 13, 2021 See more

Uiteraard gaat deze samenvatting niet in op onthullingen van personages of belangrijke plotelementen. Het geeft in elk geval een goed beeld van wat we van het verhaal mogen verwachten.

The Lord of the Rings-serie van Amazon zal plaatsvinden tijdens de Second Age van Middle-Earth. Deze periode heeft zo'n 3.500 jaar geduurd en eindigde met de val van Sauron, dankzij een samenwerking tussen mensen en elven. Dit is het gevecht waarmee The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring opende. Het is mogelijk dat we deze strijd ergens in de serie van Amazon terug zullen zien.

Er is echter een hoop materiaal over de geschiedenis van Middle-Earth waar Amazon uit kan putten voor The Lord of the Rings-serie. Het is goed mogelijk dat er nieuwe gebieden van de wereld van Tolkien worden gebruikt in de serie.

Het is dan ook goed mogelijk dat het publiek wordt getrakteerd op plaatsen als Númenor, Lindon, Eregion, evenals de bouw van Barad-dur en het smeden van de One Ring. Dat zou een geweldige knipoog zijn aan The Lord of the Rings-trilogie van Peter Jackson.

Terwijl we wachten op meer nieuws op het gebied van het plot, is er hieronder een kaart te zien van hoe Middle-Earth eruit zag gedurende de Second Age.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPDMarch 7, 2019 See more

Amazon zou naar verluidt inzetten op maar liefst vijf seizoenen voor The Lord of the Rings-serie. Dat meldt IGN in 2018. Volgens GameSpot hebben slechts twee van deze seizoenen groen licht gekregen (in november 2019).

Aangezien Amazon vasthoudt aan de lore van de Second Age, zal Sauron ongetwijfeld terugkeren en bijna over Middle-Earth heersen.

The Lord of the Rings op Amazon: productiekosten

Amazon kocht de rechten voor The Lord of the Rings-serie voor 250 miljoen dollar (212 miljoen euro) in november 2017, aldus Deadline. Als Amazon vijf seizoenen weet te produceren, zal de volledige productie mogelijk 1 miljard dollar (846 miljoen euro) kosten, volgens The Hollywood Reporter. Dat zou van Amazons The Lord of the Rings de duurste serie allertijden maken.

Het lijkt erop dat die grens van 1 miljard dollar steeds dichterbij de realiteit komt. Stuff onthulde recent dat het eerste seizoen zo'n 650 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars kost om te maken. Dit is gelijk aan 550 miljoen euro.

Amazon Studios krijgt naar verluidt een deel van de productiekosten van de regering van Nieuw-Zeeland. Reuters meldt dat Amazon vijf procent extra krijgt van de Screen Production Grant vanwege de banen die het oplevert voor de economie van het land. Dat betekent dat Amazon Studios zo'n 162 miljoen dollar zou ontvangen van de overheid van Nieuw-Zeeland.

Amazon Studios werkt samen met Tolkien Estate, HarperCollins en New Line Cinema. De laatste hielp bij het produceren van beide filmtrilogieën. Het is echter niet duidelijk of New Line ook bijdraagt aan de productiekosten.