The Grand Tour Presents: Lochdown: releasedatum, trailer en nieuwe afleveringen

De derde aflevering van het vierde seizoen van The Grand Tour verschijnt ergens in 2021, zo bevestigt Amazon. Het brengt presentatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May naar Scotland in een special genaamd Lochdown. De aflevering werd in 2020 al gefilmd, midden in de pandemie. Hopelijk hoeven we niet lang meer te wachten voor we de aflevering kunnen zien. De special voelt aan als een Amerikaanse roadtrip, zonder dat de Britse presentatoren daarvoor hun land hoeven te verlaten.

De eerste trailer van The Grand Tour Presents: Lochdown is verderop in dit artikel te zien.

Er is meer goed nieuws als je een fan bent van The Grand Tour Presents. Dit jaar wordt er een nieuwe aflevering gefilmd in Wales en delen van Engeland, waaronder Warwickshire. Dit sluit aan bij wat James May vorig jaar in een interview vertelde over het filmen van afleveringen dichter bij huis. Zo zouden er frequenter afleveringen kunnen verschijnen. Aangezien de laatste twee specials, Seamen en A Massive Hunt, een jaar van elkaar verschenen, zal dit voor velen een opluchting zijn.

We vertellen je hieronder alles wat we weten over de toekomst van The Grand Tour Presents op Amazon Prime, waaronder details over de Schotland-special Lochdown. Daarnaast gaan we ook dieper in op de verloren special over Rusland, die aanvankelijk na A Massive Hunt moest verschijnen.

The Grand Tour Presents: Lochdown releasedatum

Let's play the yes, no game.Yes, the next Special will come out later this year.No, we don’t know when.Yes, we went to Scotland.No, there’s no more information currently.Yes, we will update you when we know more.#TheGrandTourFebruary 15, 2021 See more

In februari 2021 kondigde Amazon Prime Video aan dat de Schotland-special van The Grand Tour seizoen 4 in 2021 uitkomt. Sinds april 2021 heeft Amazon niets meer vermeldt over deze release. Clarkson vertelde aan Drive Tribe dat hij de eerste beelden van de Schotland-special heeft gezien. Dat suggereert dat de aflevering bijna klaar zou moeten zijn.

Een teaser verscheen in juli 2021 en onthuld dat de special 'Lochdown' zal heten. Naast 'verschijnt binnenkort' zijn we niet meer te weten gekomen over de aflevering. We verwachten niet dat we nog langer dan twee maanden moeten wachten, maar totdat er een releasedatum wordt bevestigd, is alles mogelijk.

Sinds april 2021 wordt er ook een nieuwe special voor The Grand Tour gefilmd in het Verenigd Koninkrijk. De drie presentatoren zijn gespot in Llandrindod Wells, Wales door het YouTube-kanaal The Grand Tour Fans. Het trio reedt in klassieke Franse auto's, wat een hint geeft over het thema van de aflevering. Jeremy Clarkson zou in een Citroën CX Break zijn gezien, James May in een Renault Avantime en Richard Hammond in een Matra Murena. De presentatoren werden vervolgens in Leamington, Engeland gezien, in de buurt van een winkelpark. Het lijkt erop dat deze aflevering nog wel even op zich laat wachten.

Eerdere plannen om een aflevering in Rusland te filmen zijn gestaakt vanwege de aanhoudende pandemie. Daarom is de Lochdown-special rond dezelfde periode in Schotland gefilmd.

"We deden het in een gebied in Scotland met niet erg veel volk", vertelt co-host James May aan BT. "We zijn niet echt in contact geweest met locals. De procedures en iedere dag testen was wel vermoeiend, maar het heeft het filmen niet in de weg gezeten."

Het duurt misschien nog lang voordat het trio en hun crew weer naar exotischere locaties kunnen afreizen. Het is dan ook de bedoeling dat ze dichter bij huis blijven, vandaar dat de special in Wales logisch is. "Het is beter om in het Verenigd Koninkrijk te filmen en regelmatig te kunnen leveren, dan de wereld te beloven en niets te kunnen leveren. The Grand Tour wordt misschien wat huiselijker, maar het gaat nog altijd om ons drieën, wat het belangrijkste is. En auto's."

The Grand Tour season 4 Russia special: alles wat we weten

Yes, the next Special will land later this year.Yes, it’s filmed in Madagascar and yes, there will be cars.Yes, we wanted to go to Russia.No, we couldn’t (we all know why).Yes, we will try again.No, we don’t know when.Yes, we will keep you updated.#TheGrandTourJuly 7, 2020 See more

De volgende aflevering van The Ground Tour zou aanvankelijk in Rusland plaatsvinden. Het is nog steeds de bedoeling dat deze aflevering er komt, maar dit zal op een later moment zijn. Vanwege de pandemie is de aflevering in Rusland uitgesteld.

James May zegt dat er veel is voorbereid voor deze special, maar dat het nu gewoon "onmogelijk" is. Het lijkt er in elk geval niet op dat de Rusland-special van The Grand Tour volgend jaar zal verschijnen. We zullen dus moeten afwachten wat de toekomst voor The Grand Tour brengt.