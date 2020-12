The Lord of the Rings serie op Amazon Prime Video heeft 20 nieuwe castleden

Amazon heeft 20 nieuwe castleden aangenomen voor de aankomende adaptatie van The Lord of the Rings. Het filmen in Nieuw-Zeeland is inmiddels gestart. De eerste twee afleveringen worden geregisseerd door J.A. Bayona (A Monster Calls, The Impossible). De serie is een prequel van The Fellowship of the Ring.

De castleden zijn: Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Tristan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker en Sara Zwangobani.

De meest bekende hiertussen is Peter Mullan, een Schotse acteur die je kunt kennen in Westworld (HBO) en Cursed (Netflix). Naast hem schitteren de welbekende Britse comedian Lenny Henry en Benjamin Walker, die de hoofdrol speelde van de president in Abraham Lincoln: Vampire Hunter.

Deze namen waren al bekend: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers en Daniel Weyman.

Er is momenteel nog geen releasedatum bekend voor de serie, maar Amazon heeft de rechten voor The Lord of the Rings-serie al geclaimd in november 2017. Het zit er dus al een langere tijd aan te komen. De regisseurs van de serie zijn J.D. Payne en Patrick Mackay, die aan de derde moderne Star Trek-film hebben gewerkt: Beyond uit 2016.

Amazon heeft grootste plannen

Na een aantal jaren van drama's als Mozart in the Jungle en The Romanoffs, lijkt het erop dat Amazon haar vorm heeft gevonden in het maken van grote publieksfavorieten, zoals Jack Ryan en The Boys. The Lord of the Rings en de bevestigde Fallout-serie behoren ook tot die grootheden.

Het lijkt er steeds meer op dat dit de manier is om publiek naar een streamingdienst te trekken. The Mandalorian en de aankomende MCU-series op Disney Plus bevestigen dit.