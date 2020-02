De beste tv-series van 2020: de series die je dit jaar moet zien

Als we de lijst van beste tv-series van 2019 bekijken, zien we twee dingen. Er zijn te veel goede series waar je tijd voor vrij moet maken, zeker nu er meer streamingsdiensten beschikbaar zijn. Toch is het aantal van echt goede shows wel kleiner geworden.

Om je een handje te helpen met wat je echt zou moeten zien in 2020, hebben we een lijst samengesteld van de beste nieuwe tv-series die dit jaar zullen verschijnen. We houden deze lijst ook up-to-date mochten er nieuwe leuke series bevestigd worden voor dit jaar. En we zullen er een aantal van terugkomende favorieten in gooien, die je zeker wil zien.

Star Trek: Picard

(Image credit: Amazon / Becca Caddy)

Waar kun je het bekijken: Amazon Prime Video

Lanceringsdatum: Nu te zien

18 jaar na zijn laatste Starfleet commando in Star Trek: Nemesis, eist Patrick Stewart de rol die van hem een icoon maakte, weer op. Stewart, die bekendstaat als beschermer van het personage, werd gedongen door een pitch dat een oudere door schuld geplaagde Picard uit zijn uittreding zou ontsnappen om op een genademissie te gaan in een melkwegstelsel. We zien ook wat bekende 24th Century gezichten zoals Brent Spiner's android Data, en Jeri Ryan als Seven of Nine. Halverwege zijn we behoorlijk onder de indruk van het niveau aan special effecten in Picard, en het verhaal begint een momentum te raken.

Lovecraft Country

(Image credit: HBO)

Waar kun je het bekijken: HBO

Lanceringsdatum: 31-12-2020

Het duurt nog wel even voordat deze serie te zien is, maar het is het wachten waard. Met creatieve producers als Jordan Peele en JJ Abrams (Star Wars, Lost) die het verhaal vertellen van de Koreaanse oorlogsveteraan Atticus Black, die in 1950 door Amerika reist. Tijdens zijn reis treft hij kosmische wangedrochten aan die zijn ontstaan uit de verbeelding van horrorschrijver HP Lovecraft, en hij ervaart de ware verschrikkingen van het racisme. Het belooft een helse roadtrip te worden.

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

The Falcon and the Winter Soldier

Waar kun je het bekijken: Disney Plus

Lanceringsdatum: augustus 2020

Marvel pakt uit met deze serie, de eerste in de reeks van shows over superkrachten die wordt uitgezonden via Disney Plus. Sam Wilson (Anthony Mackie) en Bucky Barnes (Sebastian Stan) zijn herenigd en krijgen te maken met de dreiging van Civil War's Zemo en John Walker ook wel bekend als US Agent, een wrede patriot die door de overheid is gesanctioneerd als vervanging voor Captain America.

(Image credit: Amazon)

Hunters

Waar kun je het bekijken: Amazon Prime Video

Lanceringsdatum: Nu te zien

"Dit is geen moord. Het is een Mitzvah..." De almachtige Al Pacino heeft zijn eerste grote rol op tv in deze tiendelige Amazon Original. Tegen de grimmige atmosferische achtergrond van New York in 1970, volgt de serie een groep van Nazi-jagers die de strijd aangaat met een genocide complot van de nazi's om vanuit Amerika het Vierde Rijk te stichten. Het is een bloederige mix van jaren zeventig filmische maatstaven als Marathon Man en The Odessa File, met een duidelijk hint naar de actualiteit van de 21ste eeuw.

The Outsider

(Image credit: HBO)

Waar kun je het bekijken: HBO

Lanceringsdatum: Nu te zien

Het werk van Stephen King blijft ons voorzien van nachtmerries. Dit is een bewerking van zijn boek uit 2018, een huiveringwekkende paranormale kijk op de standaard politie procedure. Rogue One's Ben Mendelsohn schittert als politieagent Ralph Anderson uit Oklahoma, samen met Cynthia Erivo als privédetective Holly Gibney. Geloof en reden botsen, Mulder en Scully stijl, als ze jagen op de waarheid achter de gruwelijke moord op een kind uit het dorp.

The Walking Dead: World Beyond

(Image credit: Jojo Whilden/AMC)

Waar kun je het bekijken: Amazon Prime video

Lanceringsdatum: voorjaar 2020

Een post-zombie wereld kan nog verrassend veel diepgang hebben. Op de schuifelende rotte hakken van Fear The Walking Dead, komt nog een spin-off die gebaseerd is op de grafische romans van Robert Kirkman. Deze speelt zich een decennia na de originele apocalyps af en focust op de volgende generatie van overlevenden, de eerste die volwassen wordt op deze nachtmerrie-achtige nieuwe aarde. Het belangrijkste aan het verhaal is de roekeloze paramilitaire organisatie CRM, die Rick Grimes weghaalde in seizoen 9 van The Walking Dead.

Locke and Key

(Image credit: Netflix)

Waar kun je het bekijken: Netflix

Lanceringsdatum: Nu te zien

Hulu en Fox doen beiden een gooi naar een aanpassing van het magische stripboek van Joe Hill en Gabriel Rodriguez, maar Netflix bracht het uiteindelijk uit. Drie keer scheepsrecht is het, of misschien wel de vloek, aangezien het over drie kinderen gaat die ontdekken dat er demonen in hun voorouderlijk huis in Massachusetts rondspoken. De serie is nu te zien, maar komt er ook een Locke and Key seizoen 2?

WandaVision

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Waar kun je het bekijken: Disney Plus

Lanceringsdatum: december 2020

Deze MCU series combineert een klassieke sitcom stijl met actie op grote schaal dat nu een handelsmerk is van de Marvel-films, wat een vindingrijke combinatie is. Elizabeth Olsen speelt wederom de rol van Wanda Maximoff en Paul Bettany keert terug als The Vision, ondanks zijn dramatische dood door Thanos in Avengers: Infinity War. Dit is wellicht de meest intrigerende van de aankomende Marvel shows op Disney Plus, die personages terugbrengt van films als Darcy van de Thor-films (Kat Dennings) en Agent Jimmy Woo van Ant-Man and The Wasp (Randall Park). Hoe kan het dat Vision nog leeft in deze serie? Dat is het belangrijkste mysterie hier.

Spectros

(Image credit: Netflix)

Waar kun je het bekijken: Netflix

Lanceringsdatum: Nu te zien

Netflix gaat door met wereldwijde dramaseries. Dit is een Braziliaanse thriller die als doel heeft om de authentieke Zuid-Amerikaanse folklore te verbinden, met een snufje Japanse spookverhaal. Een echte multiculturele horrorcocktail. Het speelt zich af in São Paulo, en volgt een groep van hedendaagse tieners die geconfronteerd worden met wraakzuchtige geesten die een eeuw geleden zijn ontstaan door de gebeurtenissen in de stad. De belangrijkste rol in Spectros is Doug Petrie, geen onbekende voor tieners en de bovennatuurlijke krachten die hij te danken heeft aan zijn tijd in Buffy The Vampire Slayer.

The Third Day

(Image credit: Sky)

Waar kun je het bekijken: HBO

Lanceringsdatum: juli 2020

Er is een prikkelende verschuiving van The Wicker Man over dit nieuwe drama van Dennis Kelly, maker van de complotthriller Utopia. Het speelt zich af op een afgelegen eiland aan de kust van Groot-Brittannië en is opgedeeld in twee delen die bestaan uit zes afleveringen. Zomer en winter, Jude Law en Naomie Harris komen in aanraking met een lokale populatie die de oude manieren wil behouden. Deze nutteloze bijdrage aan het plattelandstoerisme in het Verenigd Koninkrijk, is te danken aan HBO en Sky.

Jupiter's Legacy

(Image credit: Frank Quitely/Mark Millar)

Waar kun je het bekijken: Netflix

Lanceringsdatum: 2021

Netflix heeft een Marvel universum van straatniveau opgericht, met series als Daredevil en Jessica Jones. Nu de deal is verlopen vragen wij ons af of Thanos met zijn vingers heeft geknipt in een vergaderruimte in Hollywood? De populaire streamingsdienst heeft stripkoning Mark Millar gevraagd om een nieuw idee. Dit is de eerste Netflix/Millarworld samenwerking, een dynastieverhaal van superhelden die een nieuwe generatie zien vechten om te ontsnappen aan de schaduw van hun legendarische voorgangers.

Avenue 5

(Image credit: HBO)

Waar kun je het bekijken: Ziggo Movies & Series, HBO

Lanceringsdatum: 20 januari

"Als ik kijk naar de toekomst, verlies ik mijn gevoel voor humor", schrijver Armando Iannucci zei dit tegen NME, toen hij sprak over zijn nieuwste creatie. Iannucci doorboort moderne politiek, met series als Veep en The Thick Of It. Nu hij de eigentijdse aarde is ontvlucht voor de nabije toekomst, neemt hij Hugh Laurie mee als Ryan Clark, de naar buiten toe vriendelijke kapitein van het toeristische sterrenschip Avenue 5, een man die een seconde verwijderd is van een crisis.

The Haunting of Bly Manor

(Image credit: Netflix)

Waar kun je het bekijken: Netflix

Lanceringsdatum: Onbekend

Hoe kun je een vervolg bedenken op de zenuwslopende kijkervaring als The Haunting of Hill House? Met nog een stuk paranormaal vastgoed natuurlijk. De serie verandert in een bloemlezing met een vastgoedthema. Het tweede seizoen gaat over de gothic horror van Henry James zijn klassieke roman The Turn Of The Screw, het verhaal van een gouvernante, twee rondspokende kinderen en een huis vol met onuitspreekbare angsten. De cast van de The Hill House keert terug, maar speelt nu nieuwe personages.

The Mandalorian seizoen 2

(Image credit: Lucasfilm)

Waar kun je het bekijken: Disney Plus

Lanceringsdatum: oktober 2020

De eerste live-action Star Wars tv-series keert terug voor een tweede seizoen in de herfst van 2020. Spoilers (als je de finale van seizoen één nog niet hebt gezien): dit nieuwe seizoen richt zich waarschijnlijk op de zoektocht naar Baby Yoda's thuisplaneet, waarop gehint wordt in de laatste scènes van Chapter 8. Misschien leren we dit jaar dan eindelijk de naam van Yoda's soort. Of, misschien is dit gewoon een leuke structuur, voor een aantal hoogwaardige en stijlvolle Star Wars tv-avonturen van getalenteerde regisseurs, wat wij prima vinden.

The Boys seizoen 2

(Image credit: Amazon)

Waar kun je het bekijken: Amazon Prime Video

Lanceringsdatum: zomer 2020

Amazon heeft een tweede portie bloed, F-bommen en extreem geweld beloofd. Karl Urban is terug als Billy Butcher, die een team van burgerwachten leidt die vastberaden zijn om de spandex wonders onder controle te houden. Aya Cash voegt zich ook toe aan de cast als Stormfront die van geslacht is veranderd, maar nog steeds de kracht van elektrokinetisch bezit en we zouden meer te zien krijgen van Breaking Bad's Giancarlo Esposito als Vought conglomeraat CEO Mr. Edgar.

Star Trek Discovery seizoen 3

(Image credit: CBS All Access)

Waar kun je het bekijken: Netflix

Lanceringsdatum: Nog niet bekend

De crew van de Disco is nu 900 jaar verder in de toekomst, de verste laatste grens die de franchise ooit verkend heeft. Er werd ons een nieuwe verhaallijn beloofd en een geheel nieuw universum, met intrigerende herbelevingen van alles van de Federatie tot de thuisbasis van de Trill.

Killing Eve seizoen 3

(Image credit: BBC)

Waar kun je het bekijken: Videoland

Lanceringsdatum: najaar 2020

De cliffhanger van seizoen twee dreigde om eindelijk de titel van de serie te rechtvaardigen, maar Killing Eve heeft altijd gezegd daar buiten te blijven. Uitvoerend producent Suzanne Heathcote gaat door met de dodelijke dans tussen Sandra Oh's Eve Polastri en Judie Comer als Villanelle, de meest gestoorde psychopaat in de geschiedenis. Bereid je voor op nog een bedwelmende botsing tussen haute couture, spanning en moord.

Westworld seizoen 3

(Image credit: HBO)

Waar kun je het bekijken: HBO

Lanceringsdatum: 15 maart

HBO houdt de details over het plot van het derde seizoen van de sci-fi serie nog geheim, maar onthult wel in deze afleveringen dat het leven van Dolores en Bernard uit de buurt van het park zal zijn. Ook krijgt de serie er twee bekende gezichten bij; Aaron Paul, die we kennen van Breaking Bad, en Vincent Cassel van Black Swan.

2021 en verder

We weten dat een aantal series waarschijnlijk worden uitgebracht in 2021. Joss Whedon's eerste originele show na een decennium, de Victoriaanse horrorserie The Nevers, komt in 2021 naar HBO. Net als het vervolg op Game Of Thrones, House of the Dragon. Voor The Lord of the Rings tv-serie is er nog geen lanceringsdatum bekend, al is het wel gepland voor 2021. Op fantasygebied kunnen we melden dat er een tweede seizoen aankomt van The Witcher, met in de hoofdrol Henry Cavill. Deze verschijnt in 2021.

Disney Plus heeft een aantal live-actie series aangekondigd die gebaseerd zijn op Marvel en Star Wars. Wat superhelden betreft kun je Loki verwachten met Tom Hiddleston en Hawkeye met Jeremy Renner in de lente van 2021 en de herfst van 2021. Het is nog onduidelijk wanneer Marvel's Moon Knight, Ms Marvel en de She-Hulk series precies zal verschijnen, maar dat wordt of 2020 of 2021. Marvel heeft ook de geanimeerde serie What If? in de maak, waarin MCU acteurs opnieuw in hun rol kruipen in alternatieve scenario's van het universum.

Verwacht in 2021 of 2022 ook de Obi-Wan spin-off op Disney Plus, met Ewan McGregor. En wie weet heeft Lucasfilms wel andere projecten lopen voor Disney Plus.