Black Widow uitgesteld naar mei 2021

Disney heeft grote veranderingen aangekondigd voor zijn releasekalender, waardoor grote titels gedurende de pandemie weer verschuiven naar een later moment. Hoewel sommige Disney/Pixar-films (voor nu) nog gepland staan voor 2020, zal Black Widow afwijken van de huidige releasedatum op 6 november van dit jaar en zich verplaatsen naar 7 mei 2021. De daarop volgende Marvel-films zullen ook verplaatst worden naar later in dat jaar.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings stond oorspronkelijk gepland voor mei 2020, maar wordt verplaatst naar 9 juli 2021, aldus The Hollywood Reporter. De Kingsman-prequel The King's Man wordt nu uitgebracht op 12 februari en The Eternals wordt verschoven naar 5 november 2021.

Disney heeft zijn traditionele filmreleases voor 2020 nog niet volledig opgegeven. De computeranimatiefilm Soul (Pixar) staat nog steeds gepland voor 20 november van dit jaar. Ook Ryan Reynolds' nieuwe actiecomedyfilm Free Guy staat nog in de boeken voor 11 december.

De film die het langst is uitgesteld is voor de remake van Steven Spielbergs West Side Story. De film zou 18 december 2020 verschijnen, maar is nu bijna een jaar uitgesteld, naar 10 december 2021.

Tot nu toe zijn er net als bij Mulan nog geen Disney-films verplaatst naar het premiummodel van Disney+.

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Herschikking van het MCU

Nu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings haasje over speelt met The Eternals en The Falcon and the Winter Soldier nog na WandaVision in 2021 zal uitkomen, laten Disney en Marvel Studios zien dat ze niet bang zijn om de volgorde van de MCU-films aan te passen.



Het feit dat Marvel zich er comfortabel bij voelt om Shang-Chi voor The Eternals te plaatsen, toont aan dat de twee verhalen voor Phase 4 niet per se in elkaar verweven zijn. Het is mogelijk dat de twee films over eenzelfde personage beschikken - zoals Phil Coulson die in alle Phase 1-films verscheen - maar deze zou geen invloed moeten hebben op de tijdlijn.

The Eternals' nieuwe datum in november 2021 plaatst de film erg dicht bij de lancering van Spider-Man 3. De komst van Black Widow in dat jaar maakt van 2021 een druk superheldenjaar. Dit zou kunnen betekenen dat Sony de film (opnieuw) verplaatst naar 2022. Waarschijnlijk zullen we daar snel achter komen.