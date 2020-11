'Thor: Love and Thunder gaat aanvoelen als Avengers 5'

Het zien van Marvel-films in bioscopen voelt voor velen van ons als een eeuwigheid geleden. Toch is de productie van nieuwe Marvel-materiaal in volle gang. Voor films en series op Disney Plus is het zelfs nooit zo druk geweest als nu.

Een van de aankomende films is Thor: Love and Thunder. Het is de vierde Thor-film die moet uitkomen in 2022. Opnieuw wordt deze geregisseerd door Thor: Ragnaroks Taika Waititi. Natalie Portman zal haar rol als Jane Foster weer vertolken. We zullen haar de vrouwelijke Thor zien worden. De film wordt vergeleken met een vijfde Avengers-film door een bron. De film zou namelijk een 'uitgestrekte' cast bevatten, zo stelt het bericht in The Hollywood Reporter. Een insider zegt dat de film een "Avenger 5-gevoel" heeft.

De cast bestaat onder meer uit Chris Hemsworth als Thor, Tessa Thompson als Valkyrie, Vin Diesel als Groot en Chris Pratt als Star-Lord. Het einde van Avengers: Endgame hintte ernaar dat Thor zou toetreden tot de Guardians. Christian Bale zou naar verluidt de slechterik in de film spelen. Het is nog niet zeker of er ook andere acteurs betrokken zijn bij de nieuwe Thor-film.

Het verhaal van de bron zit vol met andere MCU-weetjes. Zo zou Black Panther 2 in juli beginnen met filmen. Vanwege het overlijden van hoofdrolspeler Chadwick Boseman is het niet duidelijk hoe Marvel dit gaat aanpakken. Het is mogelijk dat Letitia Wrights Shuri een grotere rol gaat spelen. Narcos: Mexico's Tenoch Huerta zal naar verluidt in de rol van een slechterik kruipen.

Focus op Marvel-series

De bron benoemt dat nieuwe Disney Plus-series een groot focuspunt worden voor Marvel Studios. Het lijkt erop dat de aankomende Loki en The Falcon and the Winter Soldier in een vergevorderd stadium zitten. Het filmen van beide series begon al voor de pandemie eerder dit jaar voor de deur stond.

Er wordt niets genoemd over Jeremy Renners Hawkeye-serie. Deze zou Kate Bishops versie van het personage naar het MCU moeten brengen. Het filmen van de serie Ms Marvel – met de relatief onbekende Iman Vellani – is inmiddels van start gegaan. In de tussentijd meldt THR dat Moon Knight en She-Hulk een rol hebben voor Tatiana Maslany. Beiden starten in maart met de filmopnames.

Disney Plus zal in 2021 waarschijnlijk volgepakt zitten met Marvel-series. WandaVision bijt op 15 januari de spits af.

Ondertussen zijn films als Spider-Man 3 (nog geen officiële titel) en Doctor Strange in the Multiverse of Madness ook gestart met filmen, volgens de bron. De studio zou daarnaast op zoek zijn naar schrijvers voor de Blade-film met Mahershala Ali. De filmopnames van Guardians of the Galaxy Volume 3 en Ant-Man 3 moeten ook volgend jaar van start gaan.

Dit alles zou het lege Marvel-jaar in 2020 goed kunnen maken. Er verschenen dit jaar namelijk helemaal geen series of films van Marvel. 2021 belooft wat dat betreft een goed jaar te worden.