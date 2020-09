Disney Plus introduceert GroupWatch en laat je samen met vrienden kijken

Disney Plus maakt het binnenkort mogelijk om het afspelen van films en series te synchroniseren voor groepsweergave. De functie is voorlopig enkel beschikbaar in de Verenigde Staten, maar zal binnenkort naar Europa komen.

Met de nieuwe GroupWatch-functie kunnen tot maximaal zeven gebruikers elke film, serie of documentaire op Disney Plus gelijktijdig en gesynchroniseerd kijken. Elk van deze gebruikers kan de video op elk moment pauzeren, terug spoelen of verder spoelen. Dit kan natuurlijk chaotisch worden, net zoals er soms om de afstandsbediening wordt 'gevochten', maar we hoeven niet te ontkennen dat het erg handig is dat iedereen die meekijkt toegang heeft tot de bedieningsfuncties.

In tijden van lockdowns, videobellen en een hoge mate van afhankelijkheid van digitale platformen om verbonden te blijven met vrienden en familie, lijkt de video synchronisatiefunctie een slimme zet van Disney. Gebruikers kunnen door middel van een aantal emoji's (leuk, grappig, verdrietig, angstig, boos, verrassend) reageren, die op het scherm verschijnen. Hierdoor kunnen kijkers hun emoties delen zonder het ernstige misdrijf van door een film heen praten te plegen.

GroupWatch werkt op alle apparaten die Disney Plus ondersteunen, waaronder mobiele telefoons, tablets, smart tv's en de webbrowser.

De functie is reeds getest in Canada en Nieuw Zeeland, maar is voorlopig enkel gelanceerd in de VS. GroupWatch voegt een nieuw sociaal element toe aan de streamingdienst van Disney. De verwachting is dat de functie in de komende weken naar Europa zal komen.

Als het eenmaal zover is, kun je de GroupWatch-functie starten door op het icoon te klikken. Het icoon is een kleine cirkel met drie figuren erin. Deze zal te vinden zijn naast de andere iconen op de landingspagina van iedere titel om de video af te spelen of te downloaden. Vervolgens kan er een link worden gedeeld met andere Disney Plus-gebruikers.

Laten we sociaal doen

(Image credit: Disney)

Soortgelijke functies hebben we teruggezien bij Netflix Party, een third-party add-on voor Chrome, evenals de officiële Watch Party-functie van Amazon Prime Video. Disney is dus niet de eerste die zich bij het feest mengt in tijden van sociale distantiëring, maar biedt zeker een officiële uitgedachte versie met eigen emoji's.