Nick Fury keer terug in nieuwe Disney Plus-serie met Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson keert terug in zijn iconische rol binnen het MCU als Nick Fury in een nieuwe serie op Disney+ (via Variety).

De bron geeft weinig informatie, behalve dat Jackson als "ster aan de serie verbonden is". De serie wordt gemaakt door Marvel Studios. Kyle Bradstreet, die eerder werkte aan Mr. Robot, is de uitvoerend producent en schrijver van de serie.

Tot dusver is er nog niets bekend over het plot, de bijrollen of wanneer de serie zal verschijnen. Bij Captain Marvel zagen we dat de 71-jarige Jackson is verjongd om op zijn jongere zelf te lijken. Het is dus niet zeker of de serie na de gebeurtenissen van Avengers: Endgame zal plaatsvinden.

We zagen Nick Fury voor het laatst (let op: spoilers) in de post-credits scène van Spider-Man: Far From Home. Fury was op vakantie aan boord van een Skrull-schip in de ruimte, terwijl Talos, de gedaanteverwisselaar van de Skrulls, hem nabootste op Aarde.

In theorie is het mogelijk dat Nick Fury's nieuwe avontuur van interstellaire aard is, maar vanwege zijn achtergrond als spion en Bradstreets voorgaande werk is het waarschijnlijker dat het verhaal zich veelal op het aardvlak zal plaatsvinden. Bradstreet produceerde onder meer Berlin Station, waarin een CIA-agent undercover werkte om de terreurcomplotten in Duitsland te onthullen.

Wanneer zal Nick Fury terugkeren?

Marvel heeft eerder al de volgorde van MCU-films en -series voor de aankomende jaren onthuld, maar door de pandemie is de reeks flink aan het verschuiven. Vorige week verplaatste Disney The Falcon and the Winter Soldier na WandaVision in 2021. Ook Black Widow, Shang-Chi en The Eternals hebben nieuwe premièredatums gekregen in 2021. Verder wachten we nog op Loki, What If?, Hawkeye, Ms Marvel, Moon Knight en She-Hulk.

Ook al staan er nog genoeg series op de planning voor Disney+, het is zeker mogelijk dat Jacksons nieuwe serie niet achteraan het rijtje zal aansluiten. Als dit toch het geval is en Disney+ zich houdt aan de plannen van vier nieuwe series per jaar (startende met WandaVision in 2020), zal Nick Fury's serie in theorie pas tijdens de feestdagen van 2022 uitkomen. Dit is echter pure speculatie en kan nog goed veranderen.

In de tussentijd kunnen fans van Nick Fury hun Amazon Echo instellen om Alexa te laten spreken met de stem van Samuel L. Jackson. Wellicht maakt dit het lange wachten wat dragelijker.