Samsung Galaxy Watch 6 ontvangt binnenkort update naar Wear OS 5

Gebruikers van de Samsung Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 4 staan op het punt om de Wear OS 5-update te krijgen na maanden bèta testen. Deze update werd vermeld een recente Reddit-post (gespot door Android Police) met een screenshot van Samsung aan een bètatester, waarin staat dat het bètatestproces is afgerond. Android Police meldt dat de nieuwe Wear OS 5-update “de komende paar dagen” zou moeten verschijnen voor Galaxy Watch 6-gebruikers die geen deel uitmaken van het bètaprogramma.

Wear OS 5 wordt zoals gebruikelijk gelanceerd met Samsungs One UI Watch interface. One UI Watch 6 is de nieuwste versie van Samsungs versie van Wear OS en gebruikers van een Galaxy Watch 6 zullen via een software-update worden gevraagd om over te stappen. De nieuwe Samsung Galaxy Watch 7 gebruikt One UI Watch 6 al. Dat horloge werd goed ontvangen dankzij nieuwe functies zoals de Energy Score die ook door de Samsung Galaxy Ring wordt gebruikt.

En waar blijft Google?

(Image credit: Future)

Samsung heeft het testen en uitrollen van Wear OS 5 afgerond, maar Google heeft een paar problemen met zijn eigen besturingssysteem (en dat is best gênant). Terwijl Wear OS 5 werkt op de Pixel Watch 3, heeft Google de update voor de originele Pixel Watch en Pixel Watch 2 stopgezet.

Gebruikers meldden dat hun apparaten werden gebrickt door het nieuwe besturingssysteem, dus Google probeert dat zo snel mogelijk te verhelpen. Desondanks denken (lees: hopen) we dat de update nog dit jaar wordt uitgerold naar bestaande Pixel Watch-gebruikers.