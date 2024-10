Samsung heeft "geen plannen" om een goedkope Galaxy Z Fold te lanceren

Als je net als ons hoopte om in de nabije toekomst een Samsung Galaxy Z Fold FE te zien, oftewel: een goedkoper alternatief voor Samsungs zeer prijzige vouwbare smartphones, dan hebben we helaas slecht nieuws. Volgens Samsung zelf zijn er namelijk momenteel geen plannen om een goedkopere vouwbare telefoon uit te brengen.

Samsung heeft net een nieuwe foldable gelanceerd: de Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Dit toestel heeft een aantal exclusieve upgrades gekregen, waaronder bredere displays, een 200MP-hoofdcamera en een dunnere, lichtere behuizing dan de standaard Samsung Galaxy Z Fold 6. Deze upgrades mogen echter wel wat kosten. Het nieuwe apparaat heeft namelijk een adviesprijs van 2.789.600 won (omgerekend ongeveer 1.874 euro, maar realistisch gezien zou de europrijs waarschijnlijk hoger zijn als hij hier ook echt zou uitkomen).

Het probleem voor ons is dat dit nieuwe toestel exclusief voor de Zuid-Koreaanse markt is. Er gaan ook geruchten rond over een Chinese lancering, maar die geruchten zijn nog niet bevestigd.

Helaas lijkt Samsung dus ook niet van plan te zijn om een goedkopere foldable uit te brengen. Een officiële woordvoerder van Samsung zei namelijk tegen de Koreaanse outlet Sisa Journal: "Voor nu hebben we geen plannen om een los product uit te brengen met een lagere prijs". Dat klinkt dus erg duidelijk.

De verkeerde keuze?

De Galaxy Z Fold 6 was al duurder dan zijn voorganger. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Er bestaat natuurlijk nog steeds wel een kans dat Samsung toch aan het werk is aan een soort Galaxy Z Fold FE, om ook een goedkoper 'Fan Edition'-alternatief aan te kunnen bieden voor zijn duurste toestel. De statement over de huidige plannen sluit namelijk niet uit dat we in de toekomst toch nog een Z Fold FE kunnen krijgen. Het klinkt voor ons dan ook eerder alsof Samsung gewoon momenteel nog niets heeft om aan te kondigen op dat vlak (en daarnaast is het misschien ook geen slim idee om een goedkopere foldable aan te kondigen als je aan het proberen bent om een extra dure variant te verkopen).

We hopen wel echt dat er ook ooit nog een minder duur model aankomt, want als er één ding is dat vouwbare smartphones niet nodig hebben, is dat een hogere prijs.

De technologie is ongetwijfeld erg indrukwekkend en we snappen dat daar ook hoge ontwikkelingskosten aan verbonden zijn, maar het is lastig om een telefoon van 1.999 euro te verantwoorden als je met de Galaxy S24 van 899 euro grotendeels dezelfde dingen kan doen. Dat gezegd hebbende, we vonden het erg leuk om een beetje met de standaard Samsung Galaxy Z Fold 6 te kunnen spelen toen dat model uitkwam.

Een Galaxy Z Fold van ongeveer 1.200 of 1.300 euro zou voor ons dan ook veel aantrekkelijker zijn, zelfs als dat betekent dat Samsung hier en daar wat moet inleveren op het gebied van de hardware.

Het is dus een kwestie van wachten om te zien of Samsung zijn aanpak rondom foldables nog enigszins aan zal passen in de toekomst.