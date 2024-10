Samsung kan volgend jaar al zijn eerste 'tri-fold' smartphone lanceren

Momenteel zijn de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 de twee flagship vouwbare smartphones van Samsung en dit zijn ook meteen twee van de beste vouwbare smartphones die je kan kopen. In 2025 bestaat er echter een kans dat we ook nog een nieuw tri-fold model én een budget variant van de Z Flip krijgen.

Deze informatie komt uit een verslag van ZDNet Korea (via de bekende leaker @Jukanlosreve, die relatief vaak betrouwbaar is gebleken). Het verslag ging dieper in op de Samsungs plannen voor de toeleveringsketen van zijn vouwbare displays voor de komende paar maanden.

We moeten hier wel een beetje vertrouwen op een vertaling van het verslag, maar aan de hand daarvan lijkt het artikel te suggereren dat de vraag naar Samsungs foldables van 2024 niet heel groot is, ook al lijkt het bedrijf alsnog wel ergens tussen de 7 en 8 miljoen Z Fold 6- en Z Flip 6-toestellen te hebben verkocht.

Aan het einde van het verslag wordt gezegd dat Samsung "aan het praten is" over het lanceren van een tri-fold smartphone in 2025. Deze zou dan waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de Huawei Mate XT. Daarnaast wordt er ook een "populaire" (goedkopere) versie van de Samsung Galaxy Z Flip 7 verwacht.

Misschien wel, misschien niet

Samsung is considering launching a budget Flip and a triple-fold device next year.https://t.co/rs6W4j3gSHOctober 22, 2024

@Jukanlosreve leverde echter ook nog wat extra commentaar en dat is ook het vermelden waard. Zo zegt de leaker ook dat de "budget" Galaxy Z Flip misschien eerdere een "verbeterde" Galaxy Z Flip zal zijn. Misschien gaat het dus ook om een soort 'Special Edition'.

Dezelfde bron verwees ook naar een ander verslag uit Zuid-Korea waarin werd gesuggereerd dat er juist geen plannen waren voor een "populaire" vouwbare Samsung-smartphone voor een lagere prijs. Het is nu dus gewoon een kwestie van afwachten tot we officiële informatie krijgen.

Samsung heeft wel net een Galaxy Z Fold Special Edition uitgebracht die (voor nu) exclusief is voor de Zuid-Koreaanse markt. We hebben ook al geruchten gehoord over een vergelijkbaar Flip-model en die zou dan ook in de nabije toekomst kunnen komen.

Dat laat in ieder geval zien dat Samsung nog steeds bereid is om te experimenteren met zijn line-up van foldables. We verwachten daarom dus ook dat er een redelijk grote kans is dat het bedrijf volgend jaar zijn eigen tri-fold smartphone zal uitbrengen om met Huawei te concurreren. Daarnaast zijn andere fabrikanten overigens ook al aan het experimenteren met deze vormfactor.