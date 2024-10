Samsung Galaxy S25 Ultra lek hint naar de kleuren waaruit je kunt kiezen

We hebben al heel wat gehoord over de geruchten en lekken rondom de Samsung Galaxy S25, en de nieuwste onbevestigde informatie geeft ons enkele aanwijzingen over de kleuren waarin het Ultra-model beschikbaar zal zijn.

Volgens de doorgaans betrouwbare tipgever @UniverseIce zal de Galaxy S25 Ultra verschijnen in zwart, blauw, groen en titanium. Het is echter waarschijnlijk dat er nog een paar andere opties beschikbaar zullen zijn via de Samsung-website.

De Galaxy S24 Ultra is verkrijgbaar in maar liefst zeven verschillende kleuren: Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green en Titanium Orange.

Als titanium als een aparte kleur wordt gepromoot op het model van volgend jaar, is het niet helemaal duidelijk waarom. Het is vrijwel zeker dat Samsung titanium als het hoofdframe-materiaal zal behouden. Het is mogelijk dat het in dit lek genoemde titanium gewoon een natuurlijke titaniumkleur betreft, terwijl de andere kleuren ook van titanium zijn, maar dat niet in de naam hebben.

De geruchten tot nu toe

BREAKING!The Galaxy S25 Ultra will debut in four color options:Black, Green, Blue, TitaniumI I don't know the online color scheme yet. pic.twitter.com/KNHZTC6lmaOctober 19, 2024

Dezelfde tipgever heeft een render gedeeld die naar verluidt de Galaxy S25 Ultra van de voorkant laat zien: in lijn met eerdere lekken kunnen we zien dat het model uit 2025 een meer afgerond frame heeft, en randen die nog dunner zijn dan die van de huidige telefoon. Er wordt ook gespeculeerd dat er gebruik wordt gemaakt van een herontworpen frame.

Er gaan ook geruchten dat Samsung de camera-ring op de Galaxy S25 Ultra volgend jaar gaat aanpassen om beter te passen bij de Samsung Galaxy Z Fold 6. Ondertussen zou het schermformaat iets groter kunnen worden.

Zoals gewoonlijk krijgen we prestatieverbeteringen over de hele linie met de Galaxy S25-serie, en de Galaxy S25 Ultra zou een upgrade kunnen krijgen naar 16GB RAM dit keer. De telefoon zou zelfs de naam Note 25 kunnen krijgen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

Als Samsung vasthoudt aan hetzelfde schema als in 2024, dan zouden de volgende vlaggenschip-Galaxy-telefoons ergens in januari 2025 worden onthuld.