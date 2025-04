Telenet komt met mobiel TADAAM-abonnement dat volledig via eSIM werkt

Na de introductie van TADAAM in het kabelvrije internet- en televisielandschap, breidt Telenet nu de diensten van het submerk verder uit met een mobiel abonnement. Het nieuwe onbeperkte abonnement biedt 5G-connectiviteit en is volledig gebaseerd op eSIM-technologie. Je kan dus geen fysieke simkaart meer gebruiken. Op die manier gaat TADAAM naar eigen zeggen voor "ultieme vrijheid en gebruiksgemak voor een eenvoudigere, flexibele manier van connectiviteit".

Volledig digitaal

TADAAM biedt slechts één formule, met name een volledig onbeperkt 5G-abonnement voor 25 euro per maand. Dit mobiele aanbod is voor iedereen toegankelijk, ongeacht bestaande internet- of tv-abonnementen. Dit is vervolgens het eerste mobiele abonnement in België dat uitsluitend via eSIM beschikbaar is, waardoor gebruikers geen fysieke simkaart meer kunnen gebruiken.

Dankzij eSIM kan het TADAAM-abonnement wel digitaal en onmiddellijk geactiveerd worden, waardoor geïnteresseerden die momenteel bij een andere provider zitten niet moeten wachten op een simkaart.

Hoewel het abonnement wordt omgeschreven als "onbeperkt" zit er wel degelijk een datalimiet aan TADAAM gekoppeld. Het gaat hier om 300GB aan mobiele data aan volledige 5G-snelheden. Als je die limiet overschrijdt, wordt de snelheid teruggeschroefd naar maximaal 5Mbps voor de rest van de maand.