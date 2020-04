Vodafone introduceert 5G op bestaande frequenties

Vorig jaar dachten we allemaal dat 2020 in het teken zou staan van dé doorbraak van 5G. De frequenties voor het nieuwe netwerk worden immers in 2020 geveild, en tests waren in volle gang. Helaas verloopt dit jaar vooralsnog anders dan gepland, maar dat weerhoudt Vodafone er niet van om aan de slag te gaan met 5G.

Vanavond al moet 5G in ruim de helft van Nederland beschikbaar zijn voor Vodafone-klanten met een Red-abonnement, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Hoewel de frequenties voor 5G nog geveild moeten worden, meldt Vodafone dat het voor deze test gewoon gebruik kan maken van bestaande 4G-frequenties; 4G- en 5G-frequenties hebben een overlap met elkaar.

Hoe werkt het?

In Europees verband zijn er voor 5G drie nieuwe frequentiebanden afgesproken: 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Dankzij Dynamic Spectrum Sharing (DSS ofwel spectrumdelen) van Ericsson kan Vodafone alsnog 5G realiseren op bestaande 4G-frequenties.

Hoewel de snelheden in de aanstaande test zeker nog niet in de buurt komen van de maximale prestaties, zouden de fijnproevers wel een verbetering kunnen merken. De provider meldt dat de reactietijd (latency) ongeveer 30 procent verbeterd moet worden: van gemiddeld 30 milliseconden op 4G naar 20 milliseconden op 5G.

De maximale downloadsnelheid van 5G bedraagt 1Gbps, een flinke verhoging ten opzichte van 4G met een max van 350Mbps. In deze test moet je echter niet meer verwachten dan een stijging van 10 procent.

Compatibele smartphones

Uiteraard dien je voor de 5G-test van Vodafone in het bezit te zijn van een smartphone die 5G ondersteunt. Momenteel is de spoeling in de Benelux nog vrij dun. De meest bekende 5G-smartphones zijn die van Samsung: de Samsung Galaxy S20 (let op; deze is er ook in een 4G-versie), Galaxy S20 Plus, en Galaxy S20 Ultra ondersteunen 5G.

Naast Samsung zijn er ook toestellen van OnePlus en Oppo verkrijgbaar die 5G ondersteunen. Denk hierbij aan de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, en de Oppo Find X2 Pro.

Eind juli moet de 'eerste versie' van het Vodafone 5G-netwerk landelijk dekkend zijn. De aangewezen 5G-frequenties worden later dit jaar geveild onder de providers.