Ericsson behaalt nieuw 5G snelheidsrecord

Het klinkt voor velen misschien nog als een ver-van-je-bed-show, maar toch is de nieuwe mobiele telecommunicatiestandaard dichterbij dan menigeen denkt. 2020 is het jaar van de eerste 5G-gebieden in Nederland, en we zijn dan ook bijzonder benieuwd naar de uiteindelijke snelheden.

Ericsson is een van de grote telecomgiganten die de kar trekt rondom 5G, en het laatste nieuwsfeit bevestigt dat alleen maar. In een nieuwe snelheidstest heeft Ericsson het oude 5G-record van Huawei ingehaald, dat destijds een snelheid van 3,67Gbps behaalde.

Ericsson heeft een snelheid behaald van maar liefst 4,3Gbps, wat een absoluut record is. De telecomgigant heeft enkele technische specificaties met ons gedeeld, waardoor we een beter beeld krijgen van hoe men dit bewerkstelligd heeft. Er zijn onder andere 8CC (ofwel acht componentdragers) met een totaal van 800Mhz aan millimeter golfspectrum.

De Ericsson Radio System Street Macro 6701 heeft deze over-the-air snelheden behaald dankzij een 5G smartphone, aangedreven door Qualcomms Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

5G capabiliteit verbeteren

De nieuwste resultaten van de Zweedse telecomgigant moet als muziek in de oren klinken bij iedereen die baat heeft bij snelle mobiele data, waaronder multiplayer gamers, AR-gaming en mensen die het liefst in 4K of hoger video's streamen. De hogere downlink snelheden verbreden ook de mogelijkheden om vaste draadloze toegang aan te bieden aan consumenten, wat in theorie tot wel vier keer zo snel kan zijn als glasvezel.

Topman Per Narvinger heeft het nieuwe snelheidsrecord vermeld in een persbericht, waarin hij het volgende te vertellen had:

"Dit is een fantastische prestatie. Om 4,3Gbps in context te plaatsen; dit is het equivalent van het downloaden van één uur aan 4K-content binnen 14 seconden. Ericsson onderneemt stappen om te verzekeren dat serviceproviders de beste prestaties kunnen behalen met 5G. De succesvol geteste 8CC-technologie zorgt niet alleen voor hogere snelheden, maar biedt ook nieuwe kansen aan 5G implementaties voor bedrijven."

Hoewel het Mobile World Congress 2020 in Barcelona niet doorgaat, blijft Ericsson gewoon doorgaan met het optimaliseren van 5G, iets wat we eerder van de fabrikant op de beurs hebben gezien. Zo behaalde het in 2018 op het MWC 3Gbps.