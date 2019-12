Analisten: 5G iPhone verschijnt in 2020

Het mag niet als een verrassing komen dat we voor 2020 verwachten dat Apple op de proppen komt met een iPhone die 5G gaat ondersteunen. Naast enkele 4G-apparaten zou de fabrikant met minstens één 5G-toestel immers mee kunnen gaan in de mogelijke 5G hype.

Volgens het analistenbureau Wedbush Securities gaat Apple volgend jaar 5G echter een stuk sneller implementeren in haar toestellijn. Het bureau is optimistisch en durft te melden dat de 5G iPhone bijzonder populair zal zijn ten tijde van de release.

In het Wedbush-rapport wordt gemeld dat men gelooft dat 'de iPhone 11 slechts het topje van de ijsberg is van de huidige 'supercyclus' voor Cupertino, dat in september gepland heeft een scala aan 5G smartphones te onthullen, en waar wereldwijd een grote vraag naar zal zijn'.

Het is bijzonder om te lezen dat de iPhone 11 gezien wordt als het begin van deze supercyclus, aangezien het hier niet gaat om een 5G smartphone. Het kan er wel op duiden dat de eerste 5G iPhone(s) qua design in ieder geval niet veel af zullen wijken van de 2019 iPhones.

Wedbush verwacht zelfs dat er vijf iPhones uit de doeken worden gedaan in 2020. Het is echter aannemelijk dat ze niet allemaal 5G ondersteunen. We verwachten onder meer een iPhone SE 2, een betaalbare iPhone die waarschijnlijk geen 5G ondersteunt.

Het is op dit moment in de Benelux mogelijk om een 5G smartphone in huis te halen, maar de opties zijn mondjesmaat. Heel vreemd is dat natuurlijk niet, aangezien er op het moment van schrijven nog nergens echt 5G te gebruiken is voor iedereen.

Voor nu is het afwachten geblazen of de Wedbush verkoopcijfers van 200 tot 350 miljoen 5G iPhones in 2020 accuraat zullen zijn. Er lijkt in ieder geval genoeg om naar uit te kijken volgend jaar wat betreft smartphones.