Koop de iPhone XS nu voor een bijzonder scherpe prijs

Het jaar is bijna teneinde, en achteraf gezien zijn we toch erg verwend met toffe technologische hoogstandjes. Ook op het gebied van smartphones hebben fabrikanten bepaald niet stilgezeten. Wat te denken bijvoorbeeld van de wederopstanding van de kleine smartphone in de vorm van de Samsung Galaxy S10e? Of de betaalbare camerasmartphone van Google, de Pixel 3a?

Ook Apple heeft bepaald niet bij de pakken neergezeten met de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. De komst van deze nieuwe toptelefoons zorgen er tevens voor dat voorgaande generaties iets goedkoper verkrijgbaar zijn. De zojuist verschenen iPhone XS deal is echter wel heel scherp.

iPhone XS deals

De iPhone XS behoort samen met de iPhone XS Max tot de krachtigste 2018 iPhone van Apple. Vergeleken met de iPhone X is onder meer Face ID verbeterd, is er een sterke chipset aanwezig, schiet de telefoon betere plaatjes, en nog veel meer. De iPhone XS koop je nu extra voordelig in de webshop van Bol.com. Voor slechts 659 euro beschik je over het instapmodel.

Met deze bijzonder scherpe aanbieding is de XS op het moment van schrijven bijna net zo goedkoop als de iPhone XR, terwijl dat juist het 'goedkope alternatief' hoort te zijn. Mocht de iPhone XS na verloop van tijd uitverkocht raken bij Bol.com, dan kun je de XS bijvoorbeeld bij Coolblue alsnog vrij voordelig in huis halen voor 679 euro.

We hebben de deals hieronder voor je op een rijtje gezet

iPhone XS 64GB Space Grey voor €659 i.p.v. €809 De iPhone XS is het 2018 vlaggenschip van Apple en nu extra voordelig te koop bij Bol.com. Het toptoestel is onder andere uitgerust met een krachtige Bionic A12 chipset voor optimale prestaties, een kleurrijk en levendig AMOLED-scherm, twee topcamera's aan de achterzijde en meer. Deal bekijken

iPhone XS 64GB Space Grey voor €679 i.p.v. €809 (NL) Ook bij Coolblue is de iPhone XS voor een scherpe prijs in huis te halen. Het 2018 vlaggenschip van Apple is nog niet eerder zo goedkoop geweest bij de klantvriendelijke webshop.

Deal bekijken