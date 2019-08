Samsung Galaxy S10 VS de iPhone X

Besturing

Laten we bij het grootste verschil beginnen: het besturingssysteem! De Samsung S10 draait namelijk op Android 9 van Google, de iPhone X gebruikt iOS van Apple. Beide systemen lijken op elkaar, maar de gebruikservaring van beide apparaten is compleet anders. Een kwestie van smaak en voorkeur. Werk je nu op een Mac computer, dan zul je merken dat een iPhone prettige samenwerkingsmogelijkheden biedt. Op Android kun je werken met Gmail, Google Maps en andere diensten van Google, die je op iedere computer kunt gebruiken. De meeste apps komen in zowel de App Store van Apple en in de Google Play Store voor, maar niet allemaal.

Uiterlijk

De vormgeving van beide modellen verschilt iets van elkaar, dat is ook een kwestie van smaak. De iPhone X heeft een iets langer en smaller scherm, met de kenmerkende ‘notch’ in de bovenhoek, die door sommigen gehaat wordt en door anderen omarmd. De metalen zijkanten rondom geven hem een luxe uitstraling. De achterkant is van glas, wat heel elegant overkomt. De Samsung Galaxy S10 heeft een Cinematic Infinity-scherm dat de volledige voorkant vult. Aan de zijkant heb je geen schermranden, je ziet alleen boven en onder een randje. De S10 heeft geen notch, maar een klein gaatje in het scherm, waarachter de selfie-camera verstopt zit. Ook de S10 heeft een glazen achterkant.

Onder de motorkap

Dit deel is wat moeilijker te vergelijken. Beiden smartphones werken namelijk op een heel ander systeem! iPhone X heeft 3GB werkgeheugen, Samsungs Galaxy S10 beschikt over 8GB werkgeheugen. Opmerkelijk is dat Samsung één keuze in opslag biedt: 128GB, ten opzichte van 64GB of 256GB bij de iPhone X. De Samsung Galaxy S10 gebruikt 8 processoren, waarvan er 4 op high-speed werken. De iPhone gebruikt 6 processoren, waarvan er 2 high-speed werken. Maar: Samsung werkt op Android, Apple op diens eigen iOS. En wat blijkt? Qua prestaties doen de twee nauwelijks aan elkaar onder.

Camera

Deze twee smartphones hebben meerdere hoofdcamera’s aan boord. Deze camera’s werken niet samen, maar vullen elkaar aan. Iedere camera beschikt over een bepaald soort lens, die bij je onderwerp en fotografeertechniek past. De iPhone X bezit twee 12-megapixel camera’s met beeldstabilisatie. De ene camera heeft een groothoeklens met een groot diafragma. Deze lichtgevoelige lens is geschikt voor het fotograferen van groepen mensen en landschappen. De tweede camera is een telelens met een optische 2x zoom. Daarmee haal je onderwerpen dichterbij en schiet je mooie portretten.

De Galaxy S10 heeft drie camera’s: twee optische gestabiliseerde 12-megapixel camera’s en een 16 megapixel camera. Deze laatstgenoemde heeft een ultragroothoeklens met een maximaal diafragma van f/2.2, waarmee je grote omgevingen kunt fotograferen. De tweede camera is een telelens met 2x optische zoom, net als de iPhone X. De derde camera is heel lichtgevoelig en heeft een Dual Pixel autofocus. Hiermee stel je snel scherp en kun je snelle actie goed in beeld brengen. De Samsung Galaxy S10 stelt snel scherp en levert ook binnen en ’s avonds mooie foto’s af.

Selfiecamera

De iPhone X heeft een 7-megapixel selfiecamera met een HDR-functie waarmee je in tegenlicht kunt fotograferen. Handig is de Portretmodus die het gezicht scherp in beeld brengt en de achtergrond vervaagd. De Galaxy S10 doet er nog een schepje bovenop. Zij bieden een 10-megapixel Dual Pixel-camera met een lichtgevoelige groothoeklens. Ideaal voor groepsselfies. Naast de 10-megapixel camera bezit hij een dieptesensorcamera die zorgt voor snellere autofocus.

Extra functies

De iPhone X heeft gezichtsherkenning die wonderbaarlijk goed werkt. Kijk naar je camera en hij wordt ontgrendeld. Handig is de ingebouwde ruisonderdrukking, waardoor je tijdens het bellen minder last hebt van omgevingsgeluiden. Daarnaast kun je de smartphone draadloos opladen. Ideaal voor op je nachtkastje! De Galaxy S10 heeft een vingerafdrukscanner, die verstopt zit onder het beeldscherm. Ontgrendelen is ook hier dus een makkie. Handige extra’s zijn de ingebouwde hartslagmeter en de DeX-accessoire. Daarmee koppel je de Samsung Galaxy S10 op een monitor, waarna je hem als computer kunt gebruiken! Bovendien kun je de S10 niet alleen draadloos opladen, maar je kunt de S10 ook andere (Samsung) apparaten opladen. Hoe handig!