De beste tech deals van deze week

Elke week zijn er tal van deals bij verschillende webshops, ook in de technologiesectie. Je kan zelf op zoek gaan naar de beste deals, maar daar heb je niet altijd tijd voor of zin in, dus nemen wij dat werkje graag van je over. Elke week doorzoeken wij verschillende webshops en maken we een selectie van de beste deals van het moment. Die deals kan je hieronder terugvinden.

Rond deze tijd van het jaar vermelden we natuurlijk altijd Black Friday. Eind november barst dit koopjesfeest los en worden we overspoeld met kortingen. Als je nu dus niks leuks vindt in dit overzicht, dan hoef je niet meer heel lang te wachten tot de Black Friday deals.

Tech deals van de week

Logitech MX Master AMZ Wireless Mouse voor €47,99 i.p.v. €89,99



Met zijn ergonomische design en verschillende instelbare knoppen is de Logitech MX Master de ideale muis voor op kantoor. Maak je trouwens geen zorgen om de batterijen, want deze draadloze muis is namelijk oplaadbaar. Bestel hem nu bij Amazon met bijna 50% korting.

Sony h.ear WH-H900N voor €164,95 i.p.v. €299 De Sony WH-H900N is qua noise-cancelling bijna evenwaardig aan de duurdere WH-1000XM3. Zijn prijs is wel aanzienlijk lager en met deze korting van bijna 50% bij bol.com is dit de perfecte kans om topklasse noise-cancelling van Sony in huis te halen.Deal bekijken

ASUS ROG Strix HERO II voor €1599 i.p.v. €2099 Een gaminglaptop is een stukje technologie waarop je beter niet bespaart zodat je er nog jaren plezier van kan hebben. Deze Asus ROG Strix HERO II is een topklasse gaminglaptop die normaal meer dan €2000 kost, maar met een sterke prijsverlaging van €500 wordt hij plots een stuk betaalbaarder.

