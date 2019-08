De eerste Nokia smartphone met 5G verschijnt in 2020

Hoewel 5G nog niet meteen zal verschijnen in de Benelux, zijn fabrikanten wel volop bezig met de producten van 5G-smartphones. Die zijn echter nog niet heel betaalbaar op dit moment.

Het goede nieuws is dat Nokia-fabrikant HMD Global daar verandering in wil brengen met een betaalbare 5G-smartphone, aldus Digital Trends.

"We zien een specifieke mogelijkheid voor ons om 5G naar een betaalbaarder segment te brengen bij ons intrede in de markt", vertelt HMD Global's Chief Product Officer Juho Sarvikas. Hij vermeldde ook de doelstelling om een smartphone uit te brengen die slechts de helft kost van de huidige modellen, al komt die prijs nog steeds uit op ongeveer 600 à 700 euro. De Nokia in kwestie zal in 2020 gelanceerd worden.