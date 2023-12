12 dagen kerst: win de Nokia G42 en Clarity Earbuds 2+

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van HMD Global onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Nokia G42 en Clarity Earbuds 2+. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Nokia G42 en Clarity Earbuds 2+

De Nokia G42 is een middenklasse 5G-smartphone die uitblinkt in efficiëntie en gebruiksgemak voor alledaagse gebruiksdoeleinden. Het toestel draait op Android 13 en beschikt over een 6,56-inch scherm met een resolutie van 720 x 1.612 pixels. De hoofdcamera aan de achterzijde heeft een resolutie van 50 megapixels, wat zorgt voor heldere en gedetailleerde foto’s.

Met een intern geheugen van 128 GB en 6 GB RAM, biedt de Nokia G42 voldoende opslagruimte en soepele prestaties voor alledaags gebruik. De smartphone wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 480+-processor.

De batterijcapaciteit van 5.000 mAh en het maximale ondersteunde laadvermogen van 20 W zorgen ervoor dat de telefoon lang meegaat en snel weer opgeladen kan worden. Nokia's G42 is ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse stoten en vallen. Bij defecten kunnen gebruikers het toestel vrij gemakkelijk zelf repareren met onderdelen en handleidingen van iFixit.

