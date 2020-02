MWC 2020 is afgelast vanwege zorgen om coronavirus

MWC 2020 is officieel afgelast, wegens zorgen om het coronavirus.

De aankondiging komt niet als een verrassing, nadat er zoveel bedrijven zich de afgelopen weken hadden afgemeld voor het evenement. Dit leidde tot grote gaten in de lijst van standhouders.

De uitbraak heeft ervoor gezorgd dat het "onmogelijk'' is om het Mobile World Congress nog door te laten gaan, zo vertelde de CEO van de GSMA, de organisatie van het MWC, aan Bloomberg:

JUST IN: The 2020 Mobile World Congress has been canceled by GSMA because of #coronavirus fears.In an emailed statement, John Hoffman, the CEO of GSMA, said the outbreak has made it "impossible" to hold the event #MWC2020 pic.twitter.com/PS1BqTCzU8February 12, 2020