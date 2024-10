OnePlus 13 cameraspecs zijn bevestigd en we hebben ook de eerste beelden al gezien

In het verleden heeft OnePlus ook al de details van zijn smartphones beetje bij beetje onthuld in de aanloop naar de lancering en dat is ook weer het geval bij de OnePlus 13. Dit toestel wordt op donderdag 31 oktober officieel onthuld, maar we weten nu al wat de cameraspecs van het aankomende vlaggenschip zijn.

OnePlus heeft deze informatie bevestigd in een post op het Chinese sociale media platform Weibo (via Android Authority). Er zitten drie camera's achterop, namelijk een 50MP-hoofdcamera, een 50MP-periscoopcamera en een 50MP-ultrawide met een gezichtsveld van 120 graden.

Hoewel de hoofdcamera dus overeen lijkt te komen met die van de OnePlus 12, hebben de andere twee camera's een upgrade ontvangen. De periscoopcamera biedt 3x optische zoom, een diafragma van f/2.6, optische beeldstabilisatie en een 1/1,95-inch sensor.

Zoals je kan lezen in onze OnePlus 12 review, heeft de bestaande flagship een zoomcamera met meer megapixels, maar ook met een kleinere sensor. In theorie zouden deze veranderingen toch moeten zorgen voor betere eindresultaten, zeker bij weinig licht.

Cameravoorbeelden

Image 1 of 2 Cameravoorbeelden van de OnePlus 13. (Image credit: OnePlus) Cameravoorbeelden van de OnePlus 13. (Image credit: OnePlus)

Andere informatie die momenteel al bevestigd is, geeft aan dat de OnePlus 13 ondersteuning zal bieden voor 4K-video-opnames met 60 frames per seconde (met Dolby Vision) en hogere kwaliteit 'Live Photos' (afbeeldingen waar een klein beetje beweging bij wordt opgenomen).

OnePlus heeft verder op Weibo (via Android Headlines) ook nog meerdere cameravoorbeelden van de OnePlus 13 gedeeld. Je kan dus zelfs alvast kijken naar de kwaliteit van de foto's die je hiermee kan maken. Zo zie je onder ander hoe goed de portretmodus en de 'motion capture'-modi presteren.

We weten dus al heel veel over deze telefoon voor zijn officiële onthulling. OnePlus heeft eerder ook al de drie kleurvarianten laten zien en er is ons al verteld dat het apparaat zal draaien op de nieuwe Snapdragon 8 Elite-processor van Qualcomm.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er doen ook een aantal geruchten de ronde die suggereren dat het toestel een batterijcapaciteit-upgrade zal krijgen, plus er is al een 'unboxing' online verschenen. De OnePlus 13 zal op 31 oktober in China worden gelanceerd. Een wereldwijde release volgt als het goed is ergens in het begin van 2025.