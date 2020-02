MWC 2020: wat we verwachten van de mobiele technologiebeurs

MWC 2020, ook wel bekend als Mobile World Congress 2020, is de aanstaande editie van het jaarlijks terugkerende technologie-evenement. Deze grote beurs begint op 24 februari officieel en duurt tot en met 27 februari. Het staat te boek als de grootste mobiele technologiebeurs ter wereld, en dus zijn de verwachtingen hooggespannen.

De show vindt plaats in Spanje, Barcelona om precies te zijn. We verwachten een karrenvracht aan nieuwe toestellen, afkomstig van diverse fabrikanten. Oorspronkelijk hadden we het vermoeden dat de Samsung Galaxy S20 de show zou gaan stelen, maar daar dachten de Zuid-Koreanen zelf toch anders over. Hierover later meer.

Er zijn nog genoeg telefoons die het vermelden waard zijn. Denk hierbij aan de Huawei Mate Xs, Xiaomi Mi 10 en Sony Xperia 2. Ben je op zoek naar een upgrade in je broekzak? Dan is MWC 2020 een bijzonder interessante plek voor jou.

Hieronder vind je een lijst met onze verwachtingen voor MWC 2020, inclusief een paar toevoegingen met wat we graag willen zien, maar niet per definitie ook bevestigd zijn. Het merendeel hiervan is gebaseerd op wat we voorgaande jaren hebben gezien.

Mocht er meer specifiek nieuws of een lading aan geruchten opduiken, dan zullen we het zeker aan onze lijst toevoegen.

MWC 2020 persconferenties

Hieronder vind je een lijst met smartphonefabrikanten die bevestigd hebben dat ze een persconferentie houden, of fabrikanten waarvan het, gezien het verleden, niet meer dan logisch is dat ze iets nieuws te melden hebben op het MWC. Vervolgens vertellen we je meer over wat we precies verwachten per fabrikant.

TCL op MWC 2020

TCL 10 5G op CES 2020 (Image credit: TechRadar)

TCL verbaasde vriend en vijand op CES 2020 afgelopen januari door een hele rits aan toestellen uit de doeken te doen: de TCL 10, 10 Pro, en 10 5G. Ook onder merknaam Alcatel werden de 3L, 1S, en 1B uit de doeken gedaan. Nu al een druk jaar dus voor TCL.

We weten nu al dat TCL een persconferentie houdt op het MWC 2020. De exacte datum is 22 februari om 18:00. Het is aannemelijk dat we in de persconferentie meer informatie krijgen over de releasedata en adviesprijzen. Er bestaat een mogelijkheid dat TCL meer toestellen dan enkel die van CES 2020 presenteert, maar dat lijkt ons niet heel waarschijnlijk.

Honor op MWC 2020

Honor View 30 press images (Image credit: Honor)

Eigenlijk weten we best wel veel over Honors MWC 2020 plannen, en dat komt door de fabrikant zelf. Honor houdt een evenement op 24 februari om 17:30.

Er zijn meerdere producten die we verwachten te zien, namelijk: de Honor View 30 Pro en de Honor 9X Pro. De eerste van de twee is reeds verschenen in China (eind 2019), en laatstgenoemde is een geüpgradede versie van de betaalbare Honor 9X die enkele maanden geleden in de Benelux in de verkoop ging. Van beide toestellen wordt een globale releasedatum verwacht, omdat ze al te koop zijn in thuisland China.

HTC op MWC 2020

HTC 5G Hub, gelanceerd op MWC 2019 (Image credit: HTC)

Volgens de MWC 2020 website neemt ook HTC deel aan de beurs. Dat betekent echter niet dat het bedrijf een persconferentie gaat houden, en we hebben verder ook weinig geruchten over een persconferentie gespot.

Vanaf het moment dat HTC besloot om haar smartphonedivisie minder aandacht te geven, verwachten we niet veel meer dan een VR headset, of een nieuwe 5G hub zoals we ook in 2019 al zagen.

Huawei op MWC 2020

The Huawei P30 Pro from 2019 (Image credit: Future)

Huawei kan gezien worden als een vreemde vogel op het MWC dit jaar. In 2019 lanceerde het de Huawei P30 pas een maand na het evenement, maar wellicht dat het huidige handelsverbod met Amerikaanse bedrijven de planning flink op z'n kop heeft gezet.

We kijken er niet vreemd van op als de Chinese fabrikant besluit om op het event de nieuwe Huawei P40 te lanceren, een plek waar het zeker is van persaandacht. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat Huawei geen enkel fysiek product toont, en zich daarentegen bijvoorbeeld focust op HarmonyOS, wat een ontzettend belangrijke schakel kan worden voor Huawei.

LG op MWC 2020

De LG V50 ThinQ, gelanceerd op het MWC 2019 (Image credit: TechRadar)

LG heeft vrij recentelijk laten weten dat het niet aanwezig zal zijn op het Mobile World Congress dit jaar. Dat was echter wel de planning, maar vanwege de dreiging van het coronavirus wil het bedrijf niet haar personeel blootstellen aan 'potentieel gevaar' op de beurs.

Op het MWC in 2019 zagen we LG meerdere nieuwe toestellen presenteren. Of LG überhaupt van plan was om iets te presenteren, dat is tot dusver onduidelijk.

Motorola op MWC 2020

De Moto G7 Plus verscheen vlak voor het MWC 2019. (Image credit: Future)

Motorola leek qua strategie vorig jaar op Samsung. In 2019 lanceerde een lading aan nieuwe smartphones vlak voor MWC 2019. Om specifiek te zijn gaat het om de Moto G7-serie. Hoewel de Moto G8 Plus al beschikbaar is, verwachten we nog dat er een Moto G8 verschijnt. Of dat voor, tijdens, of na MWC 2020 plaats gaat vinden, durven we niets over te zeggen.

Het is tevens goed mogelijk dat moederbedrijf Lenovo enkel nieuwe producten als koptelefoons en/of laptops presenteert.

Ook Motorola organiseert dit jaar een persconferentie op MWC. Die zal plaatsvinden op zondag 23 februari. Wat er onthuld gaat worden, is nog niet bekend, maar de kans bestaat dat het gaat om de rest van de G8-reeks.

Nokia op MWC 2020

The Nokia 9 PureView, (Image credit: Future)

Nokia is een bekend gezicht op het MWC, en in 2020 zal dat niet anders zijn. In 2019 zagen we onder meer de Nokia 9 PureView, en we hebben goede hoop dat deze high-end telefoon een opvolger krijgt die in Barcelona gepresenteerd wordt.

Dit jaar vindt de persconferentie van Nokia plaats op zondagnamiddag 23 februari om 16u.

OnePlus op MWC 2020

OnePlus 5G smartphone op MWC 2019 (Image credit: Future)

We gaan er vooralsnog niet vanuit dat OnePlus een persconferentie gaat houden op MWC 2020. Mede vanwege het feit dat de fabrikant in voorgaande jaren geen persconferentie hield, verwachten we er dit jaar ook geen.

In 2019 zagen we wel de OnePlus 5G conceptsmartphone, waarvan enkele elementen terugkwamen in de OnePlus 7 Pro 5G. Wellicht dat OnePlus dit trucje herhaalt voor de OnePlus 8 die we later dit jaar verwachten.

Oppo op MWC 2020

De Oppo Reno 10X Zoom cameratechnologie werd getoond op MWC 2019 (Image credit: Future)

Net als OnePlus gebruikt Oppo het MWC vooral om nieuwe technologieën te presenteren in plaats van daadwerkelijke producten. Het bedrijf heeft flinke stappen gezet in Europa in 2019, dus wellicht dat de strategie dit jaar iets aangepast wordt.

In 2019 maakten we op MWC 2019 voor het eerst kennis met de hybride 10x zoomtechnologie. Deze vonden we later terug op de Oppo Reno 10x Zoom.

Net zoals vorig jaar heeft Oppo weer plannen voor MWC. Die worden uit de doeken gedaan op zaterdag 22 februari. Het Chinese merk heeft alvast onthuld dat het de Oppo Find X2 gaat aankondigen als opvolger van de huidige Find X.

Realme op MWC 2020

The Realme X2 Pro (Image credit: TechRadar)

Realme staat niet bepaald bekend als een bedrijf dat zich erg profileert op het MWC. De toestellen van de prijsvechter zijn immers nog niet zo bekend in Europa. MWC 2020 zou echter de eerste keer kunnen worden dat Realme met grof geweld op de MWC-beurs gaat staan.

Er zijn geruchten dat Realme een persconferentie gaat houden, met wellicht een 5G-smartphone in de pijplijn en/of een fitness tracker.

Samsung op MWC 2020

(Image credit: Future)

In recente jaren heeft Samsung ervoor gekozen om haar nieuwe smartphones niet te presenteren op het Mobile World Congress. In plaats daarvan kiest de Zuid-Koreaanse fabrikant voor haar eigen event, wat vaak enkele dagen of weken voor het MWC plaatsvindt. Zo ook voor de Galaxy S20 onthulling; de geplande datum is 11 februari, twee voor MWC 2020.

Ondanks dat Samsung haar eigen lanceringsevenement houdt, blijft het een grote speler op MWC 2020. Verwacht dan ook een grote stand voor de fabrikant, met daarop de nieuwe Galaxy S20-smartphones. Ook verwachten we enkele Galaxy A-telefoons te zien.

Sony op MWC 2020

(Image credit: TechRadar)

We verwachten dat Sony een persconferentie houdt op MWC 2020 op maandag 24 februari om 8:30.

Tijdens de presentatie hopen we onder andere de Sony Xperia 2 in volle glorie te mogen aanschouwen. Verder gaan we ervan uit dat er enkele nieuwe midrangers het levenslicht gaan zien.

Vivo op MWC 2020

(Image credit: Future)

Vivo gebruikt MWC niet altijd om haar nieuwste telefoons uit de doeken te doen. In plaats daarvan toont het liever concepttelefoons met bijzondere elementen die pas over een tijdje 'mainstream' zullen gaan.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Vivo Apex Concept. Deze telefoon beschikt over een pop-up-camera en vingerafdrukscanner onder het display. Je kunt met je vinger het volledige onderste deel aanraken om je vinger te laten scannen.

Xiaomi op MWC 2020

De Xiaomi Mi 9, gepresenteerd op MWC 2019 (Image credit: Future)

MWC 2019 had Xiaomi gebruikt om onder meer de nieuwe Xiaomi Mi 9 te tonen. We verwachten dit jaar dat zijn opvolger, de Xiaomi Mi 10, eveneens onthuld wordt op het MWC.

Heel veel is er eigenlijk nog niet bekend verder over de plannen van Xiaomi dit jaar. Aangezien de Chinese fabrikant wel intensief werkt aan meer Europees marktaandeel, zou het ons niets verbazen als het groots uitpakt in Barcelona.

MWC 2020: wat we hopen te zien

Hieronder vind je onze lijst met smartphones die we verwachten te zien, willen zien, of waarover verteld is dat we ze gaan zien op het MWC in 2020. In deze lijst vind je onder meer foldables, premium smartphones, én budgettoestellen terug.

Iets onbekends van Samsung

Samsung Galaxy S10 Plus (Image credit: TechRadar)

Het is zo goed als zeker dat Samsung haar eigen toptoestellen enkele weken presenteert voor MWC 2020. In San Francisco moet het allemaal gaan gebeuren. Naast de S20-serie is het de vraag wat de Zuid-Koreaanse fabrikant nog meer gaat presenteren.

Naast de S-serie wordt er ook een foldable verwacht met de naam Galaxy Z Flip. Er is echter nog een vrij populaire smartphoneserie waar we nog weinig over gehoord hebben...

Samsung Galaxy A-serie

Samsung Galaxy A80 (Image credit: Future)

Hoewel de primaire focus natuurlijk ligt op de S20-serie, mogen we de Galaxy A-serie niet over het hoofd zien. Deze telefoons vind je terug in diverse prijssegmenten. De belangrijkste spelers van vorig jaar zijn zonder meer de Samsung Galaxy A50 en Galaxy A70.

Hoewel de opvolgers van deze telefoons al te koop zijn, verwachten we nog meer nieuwe Galaxy A-telefoons op termijn. Het MWC 2020 is een uitgelezen mogelijkheid voor Samsung om hierop in te springen.

Huawei P40

Huawei P30 (Image credit: Future)

Huawei heeft er een handje van om interessante vlaggenschepen te introduceren tijdens het MWC. Zo zag de Huawei Mate X het levenslicht vorig jaar, en enkele jaren daarvoor maakten we in Barcelona ook voor het eerst kennis met de Huawei P10.

Aangezien Huawei lang niet altijd op het MWC vlaggenschepen uit de doeken doet, verwachten we ook niet snel dat we een glimp gaan opvangen van de Huawei P40.

Indien er niets veranderd aan het handelsverbod tussen de VS en Huawei, zal de P40 zonder toegang tot Google-services op de markt komen. Of Huawei het dan nog de moeite waard vindt om deze telefoon in Europa uit te brengen, wagen we te betwijfelen.

Sony Xperia 2

Sony Xperia 1 (Image credit: Future)

Sony heeft al laten weten dat er een persconferentie plaats gaat vinden op 24 februari. Wat er precies gepresenteerd gaat worden, daarover laat de Japanse fabrikant zich niet uit. Waarschijnlijk ziet de Sony Xperia 2 (of Xperia 5 Plus) het levenslicht, het nieuwe te verschijnen vlaggenschip.

Verwacht hoogwaardige specs en een 21:9 beeldverhouding. Ook lijkt er een Snapdragon 865 aanwezig te zijn, waardoor 5G-ondersteuning een feit is.

Huawei Mate Xs

(Image credit: Future)

Huawei presenteerde op het MWC in 2019 met gepaste trots haar eerste vouwbare smartphone, de Huawei Mate X. Helaas verliep de release van het apparaat wat minder vlekkeloos. Gelukkig lijkt er ondanks alle problemen een opvolger in de maak.

Er gaan geruchten dat de opvolger van de Mate Xs op het MWC 2020 verschijnt. Hoewel er van de buitenkant weinig aangepast lijkt te gaan worden, voorziet Huawei de binnenkant wel van een boost. We zijn benieuwd of we in 2020 überhaupt een vouwbare telefoon van de Chinese fabrikant mogen verwelkomen in de Benelux.

Nokia 9.2 PureView

Nokia 9 PureView (Image credit: TechRadar)

De Nokia 9 PureView werd onthuld op MWC 2019 en we hopen zijn opvolger te zien op MWC 2020. Het is echter de vraag wat de volgende telefoon zal zijn.

We hebben geruchten gehoord over de Nokia 9.2 PureView in plaats van Nokia 9.1, dus het kan zijn dat het bedrijf een generatie overslaat met zijn volgende toestel. Geruchten gaan onder meer over 5G ondersteuning en wat meer verbeteringen op het gebied van fotografie, maar het is ook onzeker of het zal landen bij MWC 2020.

Het laatste verhaal op de Nokia 9.2 PureView stelt voor dat de telefoon is vertraagd om ervoor te zorgen dat het de nieuwste Qualcomm Snapdragon 865 chipset kan bevatten. Dat kan betekenen dat HMD Global MWC zal overslaan en in plaats daarvan de telefoon op een later tijdstip zal introduceren.

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 9 (Image credit: TechRadar)

Xiaomi heeft de laatste tijd hard gewerkt om meer marktaandeel te vergaren in Europa, en dat lijkt zo zijn vruchten af te werpen. Heel vreemd is dat niet; de telefoons zien er goed uit en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Op MWC 2020 hopen we de Xiaomi Mi 10 te kunnen verwelkomen. Het gaat om de opvolger van de Xiaomi Mi 9, een prima high-end smartphone. Zelf zijn we meer gecharmeerd van de nog iets scherp geprijsde Xiaomi Mi 9T Pro, maar wellicht dat de Mi 10 onze harten weet te veroveren.

Moto G8

Moto G7 (Image credit: Future)

Nee, helemaal nieuw is de Moto G8-lijn niet. Eind 2019 verscheen uit het niets namelijk de Moto G8 Plus. Alle logica terzijde verwachten we op het MWC 'gewoon' een of twee nieuwe Moto G8-toestellen.

Het gaat waarschijnlijk om de Motorola Moto G8 en Moto G8 Power. Wat de specificaties precies zijn, en hoe de apparaten eruit komen te zien, daarover is al het een en ander naar buiten gekomen.

Oppo Find X2

(Image credit: Future)

Traditioneel gezien gebruikt Oppo MWC als een showcaseplatform om haar nieuwste technologie te tonen, en niet zozeer complete smartphones. In 2019 zagen we voor het eerst de 10x hybride zoomtechnologie die later verscheen op de Oppo Reno 10X Zoom.

Het ziet ernaar uit dat de Oppo Find X opvolger begin 2020 op de markt komt, en het MWC zou op papier een prima plek zijn om het toestel te presenteren.