LG en ZTE afwezig op MWC 2020 vanwege coronavirus

Met nog iets minder dan drie weken te gaan kijkt de techwereld met spanning uit naar MWC 2020, de grootste mobiele technologiebeurs ter wereld. Het evenement, dat duurt van 24 tot en met 27 februari in Barcelona, trekt 's werelds grootste mobiele fabrikanten aan om daar nieuwe tech te presenteren. Helaas zorgen externe factoren ervoor dat de 2020-editie niet zo gevuld zal zijn als gehoopt.

ZTE heeft bekendgemaakt (via The Verge) dat het geen persconferentie gaat houden op het Mobile World Congress in Barcelona. Dit heeft te maken met het coronavirus; door reisbeperkingen in thuisland China wordt een persconferentie houden lastig volgens het bedrijf.

Naar verluidt zal ZTE wel te bezichtigen zijn op het evenement zelf bij haar eigen stand. Of daar ook de te verschijnen ZTE 10s Pro te zien zal zijn, durven we geen uitspraken over te doen.

Ook LG afwezig op MWC 2020

Ook de Zuid-Koreaanse fabrikant LG pakt het door het coronavirus anders aan. Wat heet; LG vermeldt in een statement dat het helemaal niet aanwezig zal zijn op het Mobile World Congress 2020 in Barcelona. Naast een geannuleerde persconferentie zal er dus ook geen LG-stand te bezichtigen zijn.

LG vermeldt in het persbericht dat het haar personeel niet wil blootstellen aan de risico's dat het coronavirus met zich meebrengt, zeker nu het virus zich internationaal begint te verspreiden.

Het is vooralsnog onbekend of LG überhaupt van plan was om iets te presenteren op de technologiebeurs. Zelf hadden we rekening gehouden met een onthulling van de LG G9, maar zeker weten doen we het niet.

Reactie GSMA

GSMA, de organisator van het Mobile World Congress, laat weten dat de beurs 'gewoon' doorgaat zoals gepland. Wel wijst GSMA erop dat er (meer) voorzorgsmaatregelen doorgevoerd worden, om zo de potentiële kans op verspreiding van het virus in te dammen.

Verder vertelt de organisatie dat er volgens hen een minimale impact tijdens het MWC in Barcelona zal zijn. Er komen meer reinigings- en desinfectiepunten, meer medische ondersteuning en bewustmakingscampagnes, betere bewegwijzering, een microfoon-switching protocol en een advies voor een no handshake-policy.