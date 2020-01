Nokia 9.2 PureView krijgt mogelijk frontcamera onder display

Ook in 2019 heeft Nokia onder leiding van HMD Global enkele prima smartphones geleverd. Het was bovendien het jaar van haar eerste vlaggenschip, namelijk de Nokia 9 PureView. Na bijzonder veel uitstellen kwam de PureView eindelijk naar boven drijven, en hij viel ook op vanwege zijn bijzondere camera-opzet.

Alle mooie fratsen ten spijt; de Nokia 9 PureView wist lang niet op elk aspect te overtuigen. In plaats van op het MWC 2020 binnenkort de Nokia 9.1 PureView te lanceren, lijkt het nieuwe vlaggenschip 'Nokia 9.2 PureView' te gaan heten, en wordt het apparaat pas over enkele maanden onthuld.

Hoewel het jammer is dat HMD waarschijnlijk geen high-end telefoon presenteert in Barcelona over enkele weken, zorgt dit wel voor de nodige speculaties en geruchten over de eigenschappen van de Nokia 9.2 PureView.

🔥Great news HMD is currently testing under-the-display front camera in Nokia 9.2 PureView.#nokia #nokiamobile #hmd #nokia9#innovation pic.twitter.com/NxsFTdDpHDJanuary 29, 2020

Volgens Twitter-gebruiker @nokia_anew is de Finse fabrikant achter de schermen hard bezig om een frontcamera werkend te krijgen op de Nokia 9.2 PureView. Onder het display welteverstaan. Hierdoor hoeft er geen regendrupnotch of cameragat meer gemaakt te worden.

De technologie is al eens door andere fabrikanten in een conceptsmartphone getoond, maar ook vandaag de dag is het wachten op de eerste commerciële telefoon die succesvol deze technologie implementeert.

Mocht de releasedatum van de Nokia 9.2 PureView echt ergens rond eind 2020 gepland staan, dan zou het zomaar eens kunnen dat het toestel de eerste wordt met een werkende frontcamera onder het display.

Momenteel is er een noemenswaardige concurrent die ook een release voor een smartphone met deze technologie in de planning heeft, en dat is Oppo. De Chinese fabrikant wil maar wat graag de eerste zijn; de onthulling van haar smartphone staat gepland voor 26 juni 2020.

Heeft Nokia geleerd van haar fouten?

De implementatie van een camera onder het display is mogelijk niet de enige reden tot uitstel. HMD Global wil naar verluidt ook dat de Nokia 9.2 PureView werkt met een Snapdragon 865, de nieuwste high-end chipset van Qualcomm met 5G-ondersteuning.

Kijken we naar de Nokia 9 PureView, dan snappen we waarom; deze telefoon werd begin 2019 gelanceerd met de Snapdragon 845 aan boord, terwijl de 855 al een tijdje uit was.

Voor nu nemen we het nieuws rondom het Nokia-vlaggenschip nog met een flinke korrel zout. Hopelijk weet moederbedrijf HMD Global op het MWC ons meer te vertellen over haar plannen voor 2020.