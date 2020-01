Nokia lanceert zijn eerste opvouwbare smartphone waarschijnlijk eind dit jaar

Samsung, Huawei en Motorola experimenteren allemaal met opvouwbare smartphonetechnologie, samen met een aantal andere fabrikanten. Het laatste gerucht is dat Nokia zich bij deze bedrijven aansluit.

Nokia, een merk dat nu eigendom is van HMD Global, zou op dit moment werken aan zijn eerste opvouwbare telefoon, met een bron die beweert dat Nokia dit toestel zal lanceren tegen het einde van dit jaar of in 2021.

Het lek is afkomstig van Nokiamob, die nog niet eerder bij ons bekend was, maar de website beweert dat ze een betrouwbare bron hebben en het specialiseert zich in alles rondom Nokia, wat wel geloofwaardig lijkt.

Bekijk hier de beste Nokia smartphones

Aan wat voor soort opvouwbaar toestel het bedrijf precies werkt, is nog onduidelijk. De grote fabrikanten die vouwbare telefoons maken hebben allemaal verschillende designs gekozen, dus het kan zijn dat Nokia voor een totale nieuwe look gaat.

Sinds HMD Global de productie heeft overgenomen onder de Nokia merknaam heeft het bedrijf geen grote stappen gemaakt in termen van het introduceren van een nieuwe vormfactor.

Dezelfde website laat ook weten dat er vier nieuwe toestellen aankomen, nog voordat de opvouwbare gelanceerd wordt. Deze vier zouden op het moment van MWC 2020 eind februari geïntroduceerd worden.

Verwacht wordt dat daar de Nokia 8.2 5G bij zit, wat het eerste internettoestel van de nieuwe generatie zou zijn van het bedrijf, en ook de Nokia 5.2 en de Nokia 1.3.

Het lek refereert naar een apparaat dat onderdeel is van de "Nokia Original Series". We hebben die term nog niet eerder gehoord, maar het betekent wellicht een bewerking van een klassieke handset op een vergelijkbare manier als bij de Nokia 3310.

Eind februari zullen we meer horen van HMD Global wanneer het bedrijf naar verwachting zijn nieuwe toestellen introduceert tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

Via Phone Arena