Als we het geheel bekijken, dan doet de Nokia 800 Tough precies wat hij belooft. Het is een oerdegelijke gsm zoals we die al jaren kennen met de meest essentiële apps om je verbonden te houden met je vrienden, familie en collega’s

De beste Nokia 800 Tough deals van vandaag Amazon Germany View Similar Amazon No price information Controleer Amazon

Gloednieuwe hoogtechnologische smartphones met schermen van 6,5 inch en prestaties om u tegen te zeggen, zijn dan wel leuk, maar niet iedereen wil zo’n smartphone… of überhaupt een smartphone. Gelukkig is Nokia er nog steeds als rots in de branding met de Nokia 800 Tough. Deze gsm katapulteert ons terug naar de beginjaren van Nokia met zijn stevige en oerdegelijke design, batterijduur van meerdere dagen en natuurlijk Snake.

Stevigheid duurt het langst

Voor alle smartphones voeren we benchmarktesten uit om te bepalen hoe snel ze zijn, maar bij de Nokia 800 Tough hanteerden we een andere, meer hardhandige aanpak. Deze gsm moet het hebben van zijn stevigheid. Hij is valbestendig tot 1,8 meter en heeft een IP-68 score voor water- en stofdichtheid. Dit wil zeggen dat hij volledig stof- en waterdicht is. Een duik in een emmer water, het zwembad of het toilet overleeft hij dus met gemak.

Wij hebben de Nokia 800 Tough een kwartier in een wasbak vol water gelegd en haalden hem er daarna in perfecte staat weer uit. Ook enkele valrondjes overleefde hij zonder een krasje. Deze gsm heeft de stevigheid die we kennen van de oude Nokia-bakstenen.

Een beetje water is geen probleem. (Image credit: Future)

Moderne extraatjes

Deze oerdegelijke stevigheid gaat gepaard met enkele essentiële (en minder essentiële) apps als WhatsApp, Facebook en een mailapplicatie. Je leest het goed, je kan Facebook openen op de Nokia 800 Tough en e-mails ontvangen/verzenden. Heel erg fantastisch zien die twee dingen er niet uit, maar ze doen wat ze moeten doen. Een volledige e-mail uitschrijven op het numerieke toetsenbord en het 2,4-inch schermpje bleek erg lastig, maar het was mogelijk en er waren ook geen haperingen.

Je kan zelfs foto’s die je met de 2MP-camera achteraan – een selfiecamera is er niet – meteen via mail of WhatsApp verzenden. We hadden het leuk gevonden als we Spotify konden downloaden via de KaiOS App Store (er is geen Google Play Store), aangezien je nu een beroep moet doen op het interne geheugen van slechts 2GB of een geheugenkaartje van max 128GB kan invoegen om muziek te beluisteren.

We zien Google Maps, WhatsApp, Facebook en natuurlijk Snake! (Image credit: HMD Global)

Apps die we helemaal niet verwachten waren Google Maps, dat verrassend goed werkt ondanks het kleine scherm, en Google Assistant. Door de fysieke thuisknop ingedrukt te houden kan je Google Assistant oproepen en hem een opdracht geven. Dit is echter niet de volwaardige Google Assistant en zijn functionaliteiten beperken zich grotendeels tot zoekopdrachten uitvoeren in de browser-app. Zaken zoals je smart home-apparaten bedienen en gratis audioboeken voorlezen, doet hij dus niet.

Eindoordeel

Als we het geheel bekijken, dan doet de Nokia 800 Tough precies wat hij belooft. Hij is een oerdegelijke gsm zoals we die al jaren kennen met de meest essentiële apps om je verbonden te houden met je vrienden, familie en collega’s.