Nokia G50 review

De Nokia G50 is een van de vele betaalbare smartphones met 5G aan boord. Het toestel geniet een solide bouwkwaliteit en schone software. Net als zijn directe rivalen sluit het toestel enkele compromissen om tot dit prijspunt te komen. De vraag is of je de vele compromissen door de vingers kunt zien, in ruil voor onder andere toegang tot het snelle 5G-netwerk.

Review in een notendop

Net als de Motorola Moto G51 en Realme 8 5G krijg je met de Nokia G50 een 5G-ready smartphone voor een relatief lage prijs. Net als de hierboven genoemde alternatieven sluit deze G50 enkele compromissen om 5G aan te bieden op dit prijspunt.

Zo is het LCD-display zeker niet het beste wat je kunt krijgen in dit segment. Hoewel het scherm groot en helder is, bedraagt de resolutie slechts 720p en is er een 60Hz verversingssnelheid inbegrepen. Dat maakt het lastig om de G50 een goede showcase te noemen voor alle mediacontent die je in hoge kwaliteit kunt streamen via 5G

Dat gezegd hebbende: 5G-mogelijkheden worden na verloop van tijd steeds belangrijker. Het nieuwe mobiele netwerk wordt steeds breder beschikbaar, en er komen steeds meer praktische zaken waarbij je er echt voordeel aan hebt als consument.

Toch voelt het bij de Nokia G50 nog altijd een beetje als een niche aan. Hoeveel mensen met zo een beperkte smartphone hebben de datasnelheden van 5G nodig?

Een Snapdragon 480 5G is prima voor alledaagse taken, maar voor een topklasse 5G-verbinding zijn er tal van beter chips op de markt te vinden.

De primaire camera van de Nokia G50 is degelijk en in staat om prima plaatjes te schieten, al kan dit niet gezegd worden over de secundaire sensoren. Het is het gebruikelijke verhaal van een betaalbare smartphone.

Op het gebied van de batterijduur excelleert de Nokia G50 wel. Dankzij een 5.000mAh accucapaciteit en relatieve low-end hardware houdt deze smartphone het vrij makkelijk twee dagen vol op één cyclus.

(Image credit: TechRadar)

Het is jammer dat er geen 18W lader meegeleverd wordt, wat de maximaal ondersteunde laadsnelheid is. In plaats daarvan is er een 10W lader aanwezig. Over het uithoudingsvermogen van de smartphone zelf kunnen we echter alleen maar vol lof zijn.

Het is verder een zeer stevige, robuust gebouwde smartphone, met een metalen frame en luxueuze, gladde plastic achterzijde. Heel erg draagbaar is het toestel dan weer niet met zijn dikke en ongebruikelijk zware behuizing.

De gebruikelijke solide software van Nokia is altijd welkom, met een schone versie van Android en 2 jaar Android-updates.

De Nokia G50 is onderaan de streep een solide keuze voor iedereen die koste wat kost 5G wilt ervaren voor weinig geld. Dat gezegd hebbende: er zijn alternatieven te vinden die ook 5G hebben in dit segment, en daarvan hebben een paar toestellen ook betere specificaties.

Nokia G50 releasedatum en prijs

Adviesprijs van 279 euro

Beschikbaar in de Benelux

De Nokia G50 is oktober 2021 uit de doeken gedaan. In de Benelux wordt enkel de versie met 4GB RAM en 128GB opslaggeheugen verkocht. Het toestel kent een adviesprijs van 279 euro, maar is op het moment van schrijven al voor enkele tientjes minder te verkrijgen.

Hoewel de Nokia G50 een betaalbare 5G-smartphone is, zijn er voldoende 5G-alternatieven voor minder dan 300 euro te vinden. Denk aan de Realme 8 5G, Moto G51, en de Xiaomi Poco F3.

(Image credit: TechRadar)

Design

Dik en zwaar chassis

Relatief premium materialen

Sinds dat HMD Global de Nokia-licentie in handen nam voor de smartphonetak, heeft de fabrikant weer een beetje glans gegeven aan het ooit zo sterke Finse merk. Een van de herkenbare eigenschappen van het nieuwe Nokia is een solide, betrouwbaar design. De Nokia G50 past wat dat betreft perfect in dat straatje.

Voor het geld krijg je een zeer degelijk gebouwd toestel, met een metalen frame en licht gebogen plastic achterkant.

De subtiele glans en het glimmende kleurtje Ocean Blue van ons model (Midnight Sun is ook beschikbaar) zorgen ervoor dat je zweterige vingerafdrukken niet snel ziet.

De Nokia G50 is met afmetingen van 173,8 x 77,7 x 8,9 millimeter erg groot en dik te noemen. Hij is dan ook niet bepaald geschikt voor gebruik met één hand. Met een gewicht van 220 gram is dit ook een toestel met een behoorlijk gewicht.

(Image credit: TechRadar)

Ter vergelijking: de Realme 8 5G weegt 185 gram, de eveneens grote Moto G51 weegt 208 gram, en de Nokia X20 ook 220 gram.

Ondanks het behoorlijke gewicht is de Nokia G50 niet onprettig in gebruik. De aan/uit-knop fungeert tevens als een snelle en betrouwbare vingerafdruksensor, en deze zit halverwege de rechterrand van het toestel. Zo is deze nog altijd vrij makkelijk te bereiken. Hij zit ook in een inham verwerkt, wat de knop makkelijk te achterhalen maakt.

De toegewijde Google Assistant-knop aan de andere kant voelt net zo overbodig als altijd aan. De koptelefooningang aan de bovenzijde is echter van harte welkom.

Display

Gigantisch 6,82 inch LCD-display

720p resolutie is verre van ideaal

Slechts 60Hz verversingssnelheid

De Nokia G50 is voorzien van een gigantisch 6,82 inch display. De schermdiagonaal is nog groter dan bij de Samsung Galaxy S22 Ultra en iPhone 13 Pro Max.

We hebben te maken met een IPS LCD-display, en niet bepaald een erg levendig exemplaar. Het scherm ziet er wat uitgewassen uit. Zeker in vergelijking met een OLED-scherm krijg je het idee dat je met een display van lage kwaliteit te maken hebt. De maximale helderheid van 450 nits is oké, maar niet meer dan dat.

Problematischer nog is het feit dat er een HD+-display van 720 x 1560 pixels gemonteerd is. Met 252 pixels per inch is er een behoorlijk gebrek aan scherpte waarneembaar.

(Image credit: TechRadar)

Verder is de 60Hz verversingssnelheid een domper te noemen, aangezien veel concurrenten minstens beschikken over 90Hz. Het scrollen voelt dan ook niet zo soepeltjes aan.

Verder bedraagt de beeldverhouding 19,5:9, waardoor films en series goed het scherm kunnen vullen in landschapsmodus. Wel snoept de regendrupnotch een stukje van het schermoppervlak af.

(Image credit: TechRadar)

Camera

Primaire 48MP sensor doet zijn werk

5MP groothoekcamera stelt teleur

De Nokia G50 is uitgerust met een primaire 48MP f/1.8 camera. Deze wordt bijgestaan door een veel mindere 5MP groothoekcamera en 2MP dieptesensor. De laatste uit dit rijtje is tevens niet echt een camera te noemen.

De beeldkwaliteit van de 48MP sensor is solide, met pixel binning-technologie die zorgt voor heldere 12MP foto's. Foto's zien er vrij natuurlijk uit, met een prima auto-HDR-implementatie.

In iets mindere omstandigheden krijgt de Nokia G50 het zwaar. Zelfs plaatjes binnenshuis met voldoende licht zijn wat korrelig, terwijl foto's met de nachtmodus details missen. Er is geen optische beeldstabilisatie aanwezig (wat gebruikelijk is in deze prijsklasse), en dat merk je vooral in mindere lichtomstandigheden.

(Image credit: TechRadar)

De 48MP camera biedt veruit de meeste functionaliteit. 2x zoom foto's zijn vaak nog afleesbaar, al zijn deze behoorlijk korrelig.

De plaatjes gemaakt met de 5MP groothoekcamera zijn niet om over naar huis te schrijven. Je ziet dat je hier te maken hebt met inferieure hardware; plaatjes zijn minder levendig, minder detailrijk en kennen minder contrast.

Selfies zien er niet al te scherp uit via de 8MP frontcamera, met vlekkerige huidtinten en wat uitgewassen kleuren. De portretmodus is zowaar nog minder, waarbij details rondom de randen van je object nog onscherper worden.

Voorbeeldfoto's camera

Image 1 of 9 De kleuraccuraatheid is zeker niet slecht. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 48MP sensor aan het werk. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 2x zoom aan het werk. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 Groothoekcamera zit er goed naast qua kleuren en details. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 In situaties met weinig licht worden plaatjes al snel korrelig. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 In de nachtmodus is de helderheid en kleur oké, maar details ontbreken. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 De achtergrond is behoorlijk korrelig. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 De 8MP frontcamera weet onze huid niet heel zuiver vast te leggen. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 Selfie portrait mode smudges edges and blows out highlights. (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9

Specificaties en prestaties

Snapdragon 480 5G-chipset

4GB RAM

Schone Andoid One-software

Onder de motorkap van de Nokia G50 zit de Snapdragon 480 5G, welke je ook aantreft bij de Moto G50 en Nokia XR20.

Het is een solide low-end chipset, maar wel eentje die ondertussen al is voorbijgestreefd door de nodige concurrenten.

In de Geekbench 5 multi-core CPU-test behaalt de Nokia G50 een gemiddelde van 1560. Vergeleken met de Realme 8 5G (1765) en Xiaomi Redmi Note 10 (1677) moet de G50 zijn meerdere erkennen.

Gamen is mogelijk met de Nokia G50, maar verwacht geen hoogwaardige gaming-ervaring. De Poco X3 NFC biedt dan voor iets meer geld een veel betere ervaring. Dat gaat wel ten koste van 5G-functionaliteit.

(Image credit: TechRadar)

Call of Duty: Mobile is mogelijk om te spelen op de gemiddelde settings. We krijgen dan ook een vrij solide framerate, waardoor gamen zeker mogelijk is, maar niet op z'n mooist.

Gebruiker krijgen de beschikking over 4GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Er is zelfs de mogelijkheid om het opslaggeheugen uit te breiden aan de hand van een microSD-kaartje.

Een van de grootste voordelen van Nokia-smartphones is de deelname aan het Android One-programma. Gebruikers krijgen de beschikking over een schone schil van Google's mobiele besturingssysteem. Bloatware is er dus niet bij, buiten standaard extra apps als Netflix en Spotify.

Verder geniet je van minstens twee jaar Android software-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. Je kunt dus wel een paar jaar vooruit met de Nokia G50.

Batterijduur

5.000mAh genoeg voor twee dagen

18W laadondersteuning, 10W lader meegeleverd

De batterijduur van de Nokia G50 is hét grote wapen. Er is 5.000mAh aan accucapaciteit inbegrepen, en in de praktijk werkt dit blok excellent.

In combinatie met de lage resolutie van het display en de low-end processor, is het behalen van twee dagen op één cyclus met de Nokia G50 vrij gemakkelijk.

Om specifieker te zijn: bij een 16 urige dag met 3 uur schermtijd (wat wij licht tot gemiddeld gebruik zouden noemen) is er nog 70 procent aan accusap over. Dat is simpelweg top te noemen.

(Image credit: TechRadar)

Hoewel de smartphone sterk is bij gemixt gebruik, valt de Nokia G50 niet positief op bij mediaconsumptieverbruik. In de batterijtest van TechRadar, waarbij er 90 minuten lang een 720p video wordt afgespeeld met maximale helderheid, verdwijnt er 15 procent uit de tank.

De Xiaomi Redmi Note 10 5G met gelijkwaardige hardware verliest daarentegen slechts 10 procent.

De Nokia G50 ondersteunt 18W snelladen, maar helaas levert HMD Global enkel een 10W lader mee. Het duurt dan ook uren voordat de accu volledig geladen is.

Moet ik de Nokia G50 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

Je 5G wilt voor een schappelijke prijs

De Nokia G50 staat in een alsmaar groter wordend lijstje van betaalbare 5G-smartphones.

Je een budgettoestel met uithoudingsvermogen zoekt

De beloofde batterijduur van twee dagen door Nokia wordt waargemaakt. Handig voor als je niet vaak je telefoon aan de oplader kwijt wilt zijn.

Je fan bent van stock Android

Dankzij deelname aan het Android One-programma geniet je als gebruiker van een schone versie van Android. Daarnaast krijgt de Nokia G50 nog jarenlang updates.

Koop hem niet als...

Je graag media bekijkt op je smartphone

Het toestel mag dan gigantisch zijn, met het verre van scherpe display kijken films en series nu niet bepaald lekker weg.

Je een gamefanaat bent

De Snapdragon 480 is adequaat, maar zeker niet bedoeld voor high-end gaming. Houd hier rekening mee als je van plan bent om veel te gamen.