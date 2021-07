Nokia XR20 review

Review in een notendop

Komt het als een verrassing dat Nokia eindelijk zijn eerste rugged smartphone op de markt heeft gebracht? Niet echt. Jaren na de Galaxy Active-reeks van Samsung en slechts enkele weken na de komst van de Motorola Defy lanceert HMD Global, de eigenaar van het Nokia-merk, de Nokia XR20.

Het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm-processor, biedt 5G-ondersteuning en is schok- en waterbestendig. De XR20 belooft een capabele allrounder te worden met bovengemiddelde ondersteuning en garantie. Het zou daardoor een vaste favoriet moeten zijn voor eenieder die op zoek is naar een zakelijke smartphone die meer kan dan enkel tegen een stootje. Laat je niet afschrikken van de instapniveau hardware; er is veel meer aan de hand dan enkel de lijst met specificaties. We zouden enkel willen dat het een iets smakelijker prijskaartje had.

Nokia XR20: releasedatum en prijs

De Nokia XR20 is beschikbaar in twee configuraties: een met 4GB RAM-geheugen en 64GB interne opslag, en een met 6GB RAM en 128GB opslag. Er zijn twee kleuren om uit te kiezen: Ultra Blue en Granite.

Het instapmodel heeft een prijskaartje van 499 euro en de duurdere versie is beschikbaar voor 579 euro.

Het toestel verschijnt op 30 juli en is al te pre-orderen.

Nokia XR20: design

Vanaf de buitenkant lijkt de XR20 niet zo stevig gebouwd als sommige andere robuuste smartphones die de revue zijn gepasseerd, maar niets is wat het lijkt. De behuizing is zo'n 10,6 mm dik, wat het de dunste in zijn categorie maakt. De XR20 heeft een voetafdruk van 171,6 x 81,55 mm en weegt een schamele 248 gram. In vergelijking is de Oukitel WP10, een andere rugged 5G-smartphone, zo'n vijftig procent zwaarder en zeventig procent dikker.

De voorkant van het apparaat is bedekt met Corning Gorilla Glass Victus, waarvan Nokia zegt dat het om het sterkste scherm ooit gaat in een Nokia-smartphone. Er is een kleine punch-hole camera te vinden aan de bovenkant. Hier zijn ook de rode noodknop en simkaartsleuf te vinden. Aan de andere kant bevindt zich een bevestigingslus voor een koord, evenals een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, een USB-C-aansluiting en een luidspreker achter een grille.

Aan de linkerkant vinden we een niet-aanpasbare Google Assistant-knop. Aan de rechterzijde is een volumeknop te vinden en een aan/uit-knop met ingebouwde vingerafdrukscanner. Er zijn daarnaast twee camerasensoren op het toestel aanwezig, een van 48MP en een van 13MP (groothoeklens). De twee LED-flitsers bevinden zich op een verhoogde bult op de achterkant van de getextureerde plastic behuizing.

Zoals je mag verwachten van een robuuste smartphone heeft de XR20 een militaire classificatie (MIL-STD-810) met dikke rubberen bumper en een metalen frame om het toestel te beschermen. Het moet ervoor zorgen dat de rugged smartphone functioneel blijft in de meeste omstandigheden. En ja, je kunt het toestel zelfs met water en zeep wassen, want het betreft een toestel met IP68-certificering.

Nokia XR20: specificaties

Specificaties De Nokia XR20 beschikt over de volgende specificaties: Processor: Qualcomm Snapdragon 480 Grafische kaart: Adreno 619 RAM-geheugen: 6GB Opslag: 128GB Schermgrootte: 6,67 inch Resolutie: 2.400 x 1.080 Gewicht: 248 gram Afmetingen: 171,6 x 81,5 x 10,6 mm Camera's achter: 48MP, 13MP Frontcamera: 8MP Besturingssysteem: Android 11 Batterij: 4.630mAh

De XR20 is in feite een vernieuwde versie van de Nokia X20. Beide toestellen maken gebruik van hetzelfde scherm (een 6,67 inch display met 1.080 x 2.400 pixels). Ook bevindt zich dezelfde Qualcomm Snapdragon 480 5G-chipset onder de motorkap.

De processor is gebouwd op een 8nm proces waardoor het beter koelt en efficiënter omgaat met de kracht. In de chipset is een Snapdragon X51 5G-modem te vinden met Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.1. Daarnaast beschikt het over Kyro 460 CPU-cores en de grafische kaart betreft de Qualcomm Adreno 619.

Het wordt niet expliciet genoemd, maar het apparaat beschikt ook over windruisonderdrukking, 2x2 MIMO-antennetechnologie voor beter wifi-ontvangst, 15W draadloos opladen (Qi) en ondersteuning voor 18W snelladen voor de 4.630mAh batterij.

Er wordt geen oplader meegeleverd bij het apparaat, maar je ontvangt wel een USB-C-kabel. Nokia heeft bevestigd dat het bedrijf bij elke verkochte XR20-lader een donatie doet aan een goed doel genaamd ClearRivers.

HMD Global zegt hierover het volgende tegen TechRadar: "De ClearRivers-donatie wordt gedaan voor iedere aankoop van een Nokia-oplader (het volledige bedrag wordt gedoneerd), aangezien de oplader uit de doos is verwijderd om e-waste te verminderen. Voor elke verkochte oplader kunnen klanten via Ecologi vijftig bomen planten in hun naam om ons te helpen onze eerste mijlpaal te bereiken, door samen met onze klanten één miljoen bomen te planten."

Nokia XR20: prestaties

Als je de XR20 voor het eerst inschakelt, is er een prominent Android One-logo te zien. Het toestel biedt exact wat je verwacht van een toestel met Android zoals Google het bedoeld heeft. Het maakt grotendeels gebruik van een ongewijzigde basisinterface, maar biedt ruimte voor een paar kleine hardware-extraatjes.

Nokia biedt bovendien tot vier jaar aan maandelijkse beveiligingsupdates aan. Dit is verreweg het meest uitgebreide updateschema dat we tot nu toe voor een robuuste smartphone gezien hebben. Daarbovenop ontvangt het toestel drie OS-updates. Android 14, die in 2023 moet verschijnen, zou het laatste besturingssysteem moeten zijn waar de XR20 op zal draaien.

Benchmarks Dit is hoe de Nokia XR20 presteert in onze benchmarks: PCMark (Work 2.0): 7.061 Passmark: 5.459 Passmark CPU: 2.372 Androbench (sequentieel): 470 (lezen); 459 (schrijven) Androbench (willekeurig): 173,14 (lezen); 156,2 (schrijven) 3DMark Wild Life Vulkan: 983 LinPack MFLOPS: 578

Als het aankomt op pure prestaties, hoef je geen wonderen te verwachten. We merkten wel dat onze browsergebaseerde tests tot nu het beste scoren in vergelijking met andere rugged 5G-smartphones. De XR20 verslaat op dit vlak zelfs de mainstream Dimension 800-smartphones. Dit is mogelijk te danken aan Android One.

De batterij is voor consumentenstandaarden groot, maar de capaciteit vertaalt zich niet altijd in een betere levensduur. Ook hier belooft Android One het beste uit elke mAh te halen, door slimme technieken voor batterijoptimalisatie.

Nokia beweert dat de achterkant met 3D-nanotextuur extra grip zal bieden. In tegenstelling tot de Motorola Defy, die over meer uitgesproken ribbels beschikt, lijkt het voornamelijk om een marketinggimmick te gaan. Het scherm was goed af te lezen in direct zonlicht, dankzij de helderheid van 450 nits.

Moet ik de Nokia XR20 kopen?

Koop het als...

Je op zoek bent naar een erkend merk met lange ondersteuning

Een van de meest voorkomende problemen met rugged smartphones is het gebrek aan langdurige beveiligingsupdates. Dat zit bij de XR20 wel anders. Daarnaast biedt het een jaar lang gratis schermvervanging en -reparaties aan.

Je de puurste Android-versie zoekt

Android One is een openbaring voor iedereen die het nog nooit eerder heeft gebruikt. Het brengt kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen. Daarnaast belooft het OS-updates tot en met Android 14 en de puurste vorm van Android, vergelijkbaar met Googles eigen Pixel-reeks.

Je snelle netwerksnelheden nodig hebt

De XR20 maakt gebruik van een 5G-modem dat een hoog aantal banden bestrijkt. Dit betekent dat de snelheden hoger dan gemiddeld kunnen zijn in gebieden waar 5G beschikbaar is. Hogere downloadsnelheden en lage latency (vertraging) zijn mogelijk met de XR20.

Je een stevige smartphone wil, zonder het stoere uiterlijk

De nieuwste smartphone van Nokia is een levensbestendig apparaat zonder het traditionele uiterlijk dat doorgaans wordt geassocieerd met rugged smartphones.

Koop het niet als...

Je extra functies nodig hebt

Verwacht niet dezelfde hardwarefuncties als enkele andere zwaargewichten in dezelfde prijsklasse. De Ulefone Armor 11T 5G kost bijvoorbeeld ongeveer hetzelfde, maar wordt geleverd met een thermische FLIR-camera.