Realme 8 5G review

De Realme 8 5G is bijna exact wat je ervan verwacht, gezien de fabrikant en de prijs. Het is een stevige, goedkope smartphone met 5G-connectiviteit. Als dit alles is waar je naar op zoek bent, dan moet je zeker een kijkje nemen naar deze smartphone.

In het kort

De markt van budgetvriendelijke low-end smartphones is drukker dan ooit, en dat dankzij fabrikanten zoals Xiaomi en OnePlus die samen met Motorola en Nokia heel goedkope toestellen lanceren met voldoende functies, zonder dat jouw portefeuille daar het slachtoffer van wordt.

Hierbij rekenen we ook Realme. Deze fabrikant heeft reeds meerdere stevige en zeer betaalbare smartphones op de markt gebracht, en in 2021 krijgen we de Realme 8 5G. Deze smartphone komt met dezelfde respectabele prestaties en het gekende design, en dat voor weinig geld.

Natuurlijk moeten er wel de nodige compromissen worden gemaakt om tot zo een lage prijs te komen. Je mag van de Realme 8 5G dus niet de beste prestaties of mooiste foto's verwachten. Voor veel gebruikers zal het echter meer dan voldoende zijn. Zeker in combinatie met de prijs van de smartphone zal niemand struikelen over het ontbreken van bijvoorbeeld draadloos laden.

In 2021 blijft de vraag naar 5G nog steeds vrij interessant. De meeste smartphones komen nu met deze functie, en dat binnen elk segment in de markt. Toch blijft de 5G-dekking wereldwijd wat beperkt. Door een 5G-smartphone aan te schaffen ben je future-proof, maar op dit moment is het amper een noodzaak te noemen.

We moeten wel even aanhalen dat de 4G-versie van de Realme 8 iets meer kost. Deze komt zonder 5G, maar heeft wel een betere camera en scherm. Je zal dus zelf moeten uitmaken waar voor jou de prioriteiten liggen bij het uitgeven van je geld.

De grote verkoopargumenten van deze smartphone zijn de 5G-connectiviteit en de betaalbare prijs, maar we waren ook onder de indruk van de 5.000mAh batterij. voor deze prijs waren zelfs de schermkwaliteit en algemene prestaties vrij goed. Op andere gebieden, waaronder de camera, stelt de Realme 8 5G niet echt teleur, maar hij blinkt er ook zeker niet uit.

In de zoektocht naar een smartphone moet je de geleverde functies en prestaties afmeten ten opzichte van de prijs, en de Realme 8 5G is zeker voldoende waar voor je geld, net zoals de vorige toestellen van de fabrikant.

Realme 8 5G releasedatum en prijs

Prijs start bij 199 euro

Een van de goedkoopste 5G-smartphones

Beschikbare configuraties zijn afhankelijk van je regio

De Realme 8 5G is sinds mei van 2021 in Europa verkrijgbaar. Er zijn twee verschillende uitvoeringen beschikbaar: voor 4GB RAM en 64GB opslaggeheugen ben je 199 euro kwijt, en voor 6GB RAM en 128GB interne opslag betaal je 249 euro.

Ontwerp

Stevige, maar weinig spectaculaire uitstraling

Aan/uit-knop is tevens vingerafdrukscanner

Geen IP-rating

Realme maakt nu al een tijdje smartphones, en net zoals de eerdere toestellen van het bedrijf is ook de Realme 8 5G een stevig gebouwde smartphone met een slimme uitstraling. Ondanks de lage prijs voelt hij niet goedkoop aan. Er is echter wel geen IP-rating voorzien, wat ook niet verbazingwekkend is voor een toestel in dit segment.

Met een dikte van 8,5 millimeter is hij iets dunner dan andere toestellen binnen dezelfde prijsklasse, zoals de Nokia 5.4. Op dit prijspunt durven we stellen dat het op vlak van ontwerp en esthetiek een van de betere smartphones is, al vindt er weinig innovatie plaats.

Het 6,5 inch scherm is 74,8 millimeter breed en 162,5 millimeter hoog. De smartphone weegt 185 gram. Links bevinden er zich de volumeknoppen, en aan de rechterzijde zit er een lager gelegen aan/uit-knop die tevens dienst doet als vingerafdrukscanner.

Dit blijft echter iets waar we ons tegen verzetten. Het zorgt ervoor dat de aan/uit-knop moeilijker te vinden is, en ook het ontgrendelen van de smartphone wordt niet bepaald makkelijker. We hebben liever een vingerafdrukscanner onder het scherm, of zelfs op de achterkant van het toestel.

De achterzijde bestaat uit een glimmend plastic met een glanzend effect, waardoor de Realme 8 5G er toch wat premium uitziet. Het camerablok achteraan bevindt zich in de linkerbovenhoek en kent toch de nodige verhoging, maar niets dat echt stoort. De smartphone is beschikbaar in twee verschillende kleuren: Supersonic Black en Supersonic Blue.

De Realme 8 5G ziet er zeker niet goedkoop uit, en kan zelfs op vlak van ontwerp mee met toestellen in een hogere prijsklasse. Ook al zal je nooit denken dat het een high-end vlaggenschip is, toch voelt de bouw zeer stevig aan.

Display

Groot 6,5 inch scherm

Beperkte 1080p resolutie

Goede zichtbaarheid buitenhuis

Het 6,5 inch LCD-scherm met een FHD+ resolutie van 2.400 x 1.080 zorgt voor voldoende ruimte en pixels om mee te werken. Om eerlijk te zijn zou je puur op dit vlak niet vermoeden dat de smartphone in de lagere budgetklasse zit. 90Hz is niet buitengewoon voor een smartphone uit 2021, maar het is zeker meer dan genoeg voor de meeste alledaagse gebruikers.

We hebben tijdens onze testperiode alle mogelijke taken proberen verrichten, waaronder het scrollen doorheen sociale media, websites en Netflix, en we hadden geen reden tot klagen. Volgens Realme heeft het scherm een maximale helderheid van 600 nits, en als je ze volledig opendraait, dan heb je meer dan genoeg voor jouw games en films.

Die helderheid is ook goed voor activiteiten buiten. Je zal in het daglicht geen problemen hebben om de details op het scherm te lezen. De kijkhoeken zijn goed, animaties en video's zijn vloeiend en je kan met behulp van de Realme UI-software de kleurtemperatuur nog aanpassen.

De smartphone komt tevens met een dunne, transparante screen protector reeds op scherm, dus je kan zelf kiezen of je deze er al dan niet op laat. Bovenaan het scherm kan je trouwens een punch-hole voor de selfiecamera terugvinden.

Camera

Camerablok met drie lenzen

Geen ultra-groothoek of optische zoom

Worstelt in situaties met weinig licht

De Realme 8 5G heeft vooraan een 16MP selfiecamera, wat toch meer is dan je zou verwachten van een budgettoestel. Achteraan heb je een 48MP hoofdcamera met een 2MP macro en 2MP dieptecamera.

Er is geen groothoekcamera of optische zoom aanwezig, dus het is de 48MP hoofdcamera die al het zware werk uitvoert. We hebben geprobeerd om enkele macro-beelden te maken, maar de toegewijde modus bleek toch niet slim genoeg om consequent genoeg close-ups te maken.

Ondanks het gebrek aan flexibiliteit kan je wel mooie beelden maken met de 48MP hoofdcamera. Foto's zijn scherp en gebalanceerd, hetzij wat oververzadigd soms, en ook de focussnelheden zijn goed.

Tenzij je een professioneel fotograaf bent, zal je doorgaans tevreden zijn met de resultaten. Zolang de belichting goed zit, zijn ze het meeste van de tijd goed genoeg om direct op sociale media te plaatsen.

Dit is tegenwoordig vaak het geval bij budgetsmartphones. De camera-onderdelen van smartphones zijn nu op een bepaald punt aanbeland dat zelfs de goedkoopste onderdelen aardige beelden opleveren. Het gebrek aan ultra-groothoek en optische zoom is jammer. Zodra het licht uitgaat, dan beginnen de zwakheden van de camera zich te laten voelen.

Je kan 's nachts nog steeds foto's maken met een redelijke hoeveelheid details. Als je de nachtmodus activeert, dan wordt de helderheid in je foto's wat omhoog gebracht, zeker als je het toestel wat langer stil weet te houden. Je hebt hoe dan ook vaak nog steeds last van veel ruis en vervaging, zeker als je geen close-ups neemt.

In het algemeen is dit een van de gebieden waar de Realme 8 5G presteert naargelang de prijs die je ervoor moet betalen. Je zal deze smartphone kopen vanwege zijn betaalbaar prijskaartje en 5G-connectiviteit, en al de rest is een bonus. Voor alledaagse snelle foto's is hij meer dan geschikt.

Het maken van videobeelden bleek tijdens onze tests ook niet zo indrukwekkend. De videocapaciteiten gaan maximaal tot 1080p tegen 30fps, en dat is genoeg voor iedereen die geen filmmaker is.

Er is ook de mogelijkheid aanwezig om slow motion-videobeelden te maken, samen met een 'professionele' fotografiemodus die je meer controle geeft over allerlei instellingen, waaronder witbalans.

Cameravoorbeelden

De camera achteraan de Realme 8 5G kan indrukwekkende beelden maken. De opstelling met drie lenzen zorgt bij een goede belichting voor duidelijke en heldere beelden. Close-ups zien er goed uit, met slechts een beperkte hoeveelheid ruis en vervaging aan de randen. De 48MP hoofdcamera doet het meeste van het zware werk. Beelden geven doorgaans goed gebalanceerde kleuren met voldoende verzadiging. De Realme 8 5G gaat goed om met zowel licht als schaduwen. Er is geen optische zoom, dus je moet wel steeds vertrouwen op je digitale zoom. Voor de meeste gebruikers zal de fotokwaliteit van de Realme 8 5G meer dan voldoende zijn. In de meeste foto's waren details scherp en goed gedefinieerd. De Realme 8 5G heeft wat moeite als er weinig licht is, maar je kan wel bruikbare beelden maken. De nachtmodus helpt wat, maar niet enorm veel. In situaties met een beetje licht zijn de resultaten niet slecht. Ook hier helpt de nachtmodus wat, maar niet enorm veel. Zelfs zonder de nachtmodus kan je knappe beelden krijgen.

Specificaties en prestatie

Redelijke prestaties voor zijn prijs

5G-connectiviteit

Komt met Android 11

De Realme 8 5G wordt aangedreven door de goedkopere Dimensity 700 5G-chipset van MediaTek. Het model dat wij mochten testen, kwam met 8GB RAM en 128GB opslag. Dit toestel is echter wel niet in onze contreien te koop. Bij ons kan je enkel kiezen uit 4GB RAM met 64GB opslag en 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Je kan dit wel uitbreiden met een microSD-kaart.

De smartphone waar wij mee werkten (met 8GB RAM en 128GB opslag), liep zeer vlot, zonder iets van vertraging bij het wisselen tussen menu's en apps. Ook websites en mediabestanden werden snel opgeladen.

We moeten nogmaals aanhalen dat de versie met 8GB niet verkrijgbaar is in onze regio. We weten niet goed waarom Realme ons deze versie heeft voorzien, want minder RAM zal ongetwijfeld een invloed hebben op de prestaties.

Bij smartphones merk je al snel aan de prestaties in wat voor prijsklasse dat je zit. Dat geldt zowel voor goedkope als top-end toestellen, en dat is ook hier niet anders. Het is zeker geen hoogvlieger, maar hij doet wel wat je vraagt. Dit wordt ondersteund door Geekbench-scores van 569 (single-core), 1.765 (multi-core) en 1.515 (OpenCL). Deze liggen geheel binnen de verwachtingen van de hardware die je krijgt.

Je kan vlot lichte spelletjes spelen op de Realme 8 5G, en ook zwaardere games zijn mogelijk, maar dan zal je al snel een daling in je frame rates opmerken. We hebben enkele redelijk veeleisende games uitgeprobeerd, en niet veel hinder ondervonden.

Bij budgetsmartphones moet je je ook de vraag stellen hoe lang ze deze prestaties kunnen volhouden, en daar kunnen we je geen antwoord op geven. We kunnen ook geen informatie geven over de prestaties van de toestellen met 4GB of 6GB RAM, wat de opties zijn die je bij ons kan kopen.

5G is hier het grote verkoopargument, en je zal heel hard je best moeten doen om een goedkopere 5G-smartphone te vinden die beroep kan doen op het nieuwe netwerk. We vragen ons wel af of het de moeite is om geld te besparen om met een 5G-toestel te eindigen, als je voor hetzelfde geld ook een smartphone met 4G kan kopen die nog wat extra upgrades en functies heeft. 5G is immers nog niet zo wijd verspreid, en 4G is voor de meeste gebruikers al meer dan genoeg.

De smartphone komt met een enkelvoudige speaker en je zal ook nog een 3,5mm koptelefoonaansluiting terugvinden, dus je zal ook met je bedrade headset aan de slag kunnen. Net zoals bij eerdere smartphones van Realme zit er in de doos een transparante plastic cover, waardoor je toch al een basis aan bescherming hebt.

Het besturingssysteem bestaat uit Android 11, maar we zijn nog overtuigd geraakt van de Realme UI-schil die daar bovenop ligt. Net zoals veel andere Android-schillen van Chinese fabrikanten zijn ze vrij druk, soms wat eigenzinnig en vooral te opzichtig voor onze smaak. Er zijn verschillende extra apps op je toestel geïnstalleerd, waaronder een Instagram-kloon genaamd 92. Het is wat gek, maar wie weet is dat geen probleem voor jou.

Batterijduur

5,000mAh batterij

Tot 10 uur video

Slimme optimalisatie-tech

De batterij van de Realme 8 5G heeft een capaciteit van 5.000mAh, en dat zien we graag. We konden een volledige dag afronden met nog steeds 50 procent accusap aan boord, wat indrukwekkend is.

Dit is niet ongewoon voor budgetsmartphones. Doorgaans vragen de minder krachtige componenten en schermen met een lagere resolutie minder van de batterij. Er is wel enkel bedraad laden aanwezig van 18W en helaas geen draadloos laden.

Als je graag enkele dagen met je smartphone wilt werken alvorens je hem opnieuw moet opladen, dan is de Realme 8 5G zeker een goede keuze. Indien je de nodige druk zet op de 5G-moden, de helderheid van je scherm volledig open zet en veel met je GPS werkt, dan zal je al snel vaker naar de lader moeten grijpen. Zoals altijd hangt je batterijduur af van hoe je het toestel gebruikt. Hoe dan ook presteert de Realme 8 5G zeer goed als het op zijn batterij aankomt.

Het bekijken van video's (met een maximale helderheid en laag volume) laat de batterij met ongeveer 10 procent per uur naar beneden gaan. Bij gaming ging de batterij sneller leeg, met een gemiddelde tussen de 12 en 15 procent per uur. Dat is niet slecht, zelfs als we over een gloednieuwe smartphone praten met een kersverse batterij. Ongeacht je activiteiten op de smartphone zal de batterij je wel even bezig houden.

Als je de smartphone gewoon laat liggen, dan zal er per dag ongeveer 10 procent afgaan. Realme stelt dat het de batterij sterk heeft geoptimaliseerd, zodat de smartphone nooit meer energie verbruikt dan nodig (zo kan bijvoorbeeld het steeds zoeken naar een verbinding met een 5G-netwerk veel energie vragen).

Moet ik de Realme 8 5G kopen?

Koop hem als...

Je een beperkt budget hebt

De Realme 8 5G biedt zeker voldoende waar voor zijn geld. Op sommige gebieden krijg je zelfs meer dan je zou verwachten voor deze prijs.

Je 5G wilt

Je zal op het moment van schrijven nergens een goedkopere smartphone vinden met 5G-connectiviteit, en dat wil wel wat zeggen. Als je 5G zoekt, en dat zo goedkoop mogelijk, dan mag deze smartphone bovenaan jouw lijst staan.

Je een goede batterijduur nodig hebt

Dit toestel zal het aardig uithouden tussen de oplaadbeurten door. De smartphone komt tevens met enkele software-aanpassingen waardoor de batterijduur nog extra wordt verlengd.

Koop hem niet als...

Je veel om de kwaliteit van je foto's geeft

De Realme 8 5G kan zeker goede foto's nemen met zijn drievoudige lensopstelling, maar het zullen zeker niet de beste beelden zijn die je kan vinden. Zodra er weinig licht is, merk je de minpunten al snel op.

Je stock Android gewoon bent

We zijn blij dat de smartphone op Android 11 draait, maar de Realme UI-schil voegt zoveel toe dat de software misschien niet meer jouw ding is.

Je de beste prestaties zoekt

De MediaTek-chipset in de Realme 8 5G is goed voor alledaagse taken, maar is verre van de snelste processor die je kan vinden.

Eerste review: Mei 2021