Nokia 5.4 review

De Nokia 5.4 herhaalt het smartphone-recept wat we al een tijdje kennen van HMD Global: een prettig uiterlijk, een schone schil van Android en jarenlange update-ondersteuning. Hoewel de camera-opzet zeker een upgrade is ten opzichte van de Nokia 5.3, voelt de rest niet meteen aan als een verbetering. Met name het feit dat de Nokia 5.4 uit de doos op Android 10 draait (en daardoor enkel een upgrade voor Android 11 en 12 krijgt), vinden we afbreuk doen aan de reputatie die Nokia de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

HMD Global timmert al enkele jaren aan de weg in het Android-landschap met de Nokia-merknaam. Met succes welteverstaan, want de fabrikant heeft in diverse markten een significant aandeel weten te veroveren. De succesformule van het 'nieuwe' Nokia is vanaf begin af aan duidelijk: een strak no-nonsense design, gecombineerd met een schone ervaring van Android, plus jarenlange update-ondersteuning.

Wat dat betreft is de Nokia 5.4 niets nieuws onder de zon. Het toestel ziet er mooi uit en lijkt qua design op zijn voorganger, de Nokia 5.3. Het toestel is iets kleiner, maar gebruik met één hand is voor mensen met kleine handen nog altijd wat lastig.

Het display van de Nokia 5.4 is met 6,39 inch nog altijd zeer groot te noemen. De pixeldichtheid van 269ppi verraadt echter op voorhand al dat dit niet het beste display in het segment is. Individuele pixels zie je dan ook vrij snel, en de maximale schermhelderheid is zelfs wat achteruitgegaan ten opzichte van de 5.3.

Op het cameravlak zien we de grootste verbetering terug ten opzichte van de Nokia 5.3. De 13MP-camera heeft plaatsgemaakt voor een vrij sterk presterende 48MP-camera. Bij voldoende licht zien de plaatjes er zeer realistisch en scherp uit, zeker voor een budget smartphone.

Qua prestaties is er met de Snapdragon 662 weinig reden tot klagen. Het is misschien niet de snelste in zijn klasse, maar zeker niet de traagste. De schone schil van Android juichen we toe op de Nokia 5.4, maar we betreuren het dat HMD Global het niet voor elkaar heeft weten te krijgen om Android 11 uit de doos mee te geven. Hierdoor heb je als gebruiker geen garantie dat je Android 13 ooit mag verwelkomen op deze smartphone.

De batterijduur is ten opzichte van de Nokia 5.3 iets verbeterd, maar de beloofde batterijduur van twee dagen wordt bij regulier gebruik vrij lastig. Zelf hielden we het ongeveer anderhalve dag vol op één cyclus, en dat is ook een prima prestatie.

De Nokia 5.4 kun je het beste bestempelen als een herhaling van zetten. HMD Global heeft, buiten het cameravlak, een telefoon afgeleverd die niet echt verrast. Daar is an sich niets mis mee, maar het is lastig om vol overtuiging te kiezen voor deze smartphone als er talloze alternatieven zijn die op meerdere vlakken wel iets bijzonders bieden.

Nokia 5.4 prijs en releasedatum

De Nokia 5.4 is op de valreep van 2020 uit de doeken gedaan. De budget smartphone van HMD Global ligt sinds januari 2021 in de winkels met een adviesprijs van 199 euro. Daarvoor krijg je de versie met 64GB intern opslaggeheugen. Voor 249 euro heb je de versie met 128GB opslag.

De Nokia 5.4 is verkrijgbaar in twee verschillende kleurversies: Polar Night (donkerblauw) en Polar Night Dusk (donkerpaars).

Design

Zoals we gewend zijn van de Finse fabrikant, houdt Nokia vast aan het herkenbare Scandinavische design. Je moet vooral geen gekke fratsen verwachten van de Nokia 5.4. Houd je van een simpel doch elegant design? Dan is dit qua design in ieder geval de juiste smartphone voor jou.

De Nokia 5.4 kent afmetingen van 161 x 76 x 8,7 millimeter en een gewicht van 181 gram. Daarmee is hij iets lichter en kleiner dan de Nokia 5.3, maar het toestel is zeker niet klein te noemen. Gebruik met één hand is mogelijk, al zal menigeen moeite hebben om het bovenste gedeelte van het scherm aan te raken.

Aan de voorzijde van het display vind je een ontwerp terug wat we kennen van Nokia: een langwerpig display omringd door redelijke bezels, met een uitsnede voor de frontcamera in de linkerbovenhoek. De Nokia-merknaam treffen we op de onderste rand aan. Als je de naam wegdenkt, merk je op dat het nogal een forse bezel is voor een hedendaagse smartphone.

De Nokia 5.4 is voorzien van een aluminium frame om de voor- en achterzijde bij elkaar te houden. Het maakt de behuizing extra krachtig. We hebben dan ook geen seconde het idee gehad dat een val of het uitoefenen van flinke druk op de behuizing grote permanente schade kan veroorzaken. De randen zijn wel wat hoekig weggewerkt, waardoor de Nokia 5.4 niet de meest gelikte smartphone is om in je hand vast te houden.

Aan de achterzijde zien we een camera-eiland zitten wat verdacht veel lijkt op dat van de Nokia 5.3. Daarin zitten vier sensoren in verwerkt. Links ernaast vind je de flitser terug. Onder het camera-eiland is ruimte gemaakt voor de vingerafdrukscanner, die in de praktijk prima werkt. Het is niet de snelste of meest accurate, maar voor de prijs meer dan voldoende.

De rechterrand is verrijkt met een volumeregelaar en een aan/uit-knop. Aan de onderzijde vinden we een USB-C-poort met enkele speaker terug. De linkerrand is de plek waar een opening zit voor de simkaartsleuf en eventueel een microSD-kaartje. Aan de bovenzijde is er ruimte voor de koptelefooningang en speaker voor telefoongesprekken.

Display

De Nokia 5.4 is zoals gezegd geen kleintje. Met een schermdiagonaal van 6,39 inch wordt dat wederom duidelijk. Het gaat om een LCD-display met een beeldverhouding van 19,5:9, waardoor je verticaal gezien veel content kwijt kunt. Handig wanneer je bijvoorbeeld vaak op je Twitter- of Facebook-feed kijkt.

Het LCD-scherm kent een resolutie van 720 x 1560 pixels (HD+), wat neerkomt op 269 pixels per inch. Dat is zeker niet al te scherp. In deze prijsklasse vind je genoeg alternatieven met een Full HD+ resolutie. In de praktijk is het Nokia 5.4 scherm best oké: de kleurweergave is een tikkeltje aan de warme kant, maar dit zou je eventueel nog kunnen aanpassen via de witbalans in het instellingenmenu. Ook zorgt de relatief lage resolutie ervoor dat de smartphone een betere batterijduur bewerkstelligt, waarover later meer.

Het contrast van het scherm is eveneens niet heel denderend, en zoiets als HDR-ondersteuning ontbreekt. Verwacht dus niet dat je favoriete films en series er net zo schitterend uitzien als bij de Nokia 8.3.

Ook vreemd is dat de schermhelderheid minder goed is dan die van de Nokia 5.3: waar het oudere model 450 nits aantikt, komt de Nokia 5.4 niet verder dan 400 nits. Dit zorgt ervoor dat het display in de felle zon lastiger is om af te lezen op het nieuwe toestel. De minimale helderheid vinden we daarentegen wel lekker laag, waardoor je in de avonduren het scherm kunt lezen zonder pijn aan je ogen te krijgen.

Camera's

Het camerablok van de Nokia 5.4 lijkt erg veel op dat van de Nokia 5.3, en dit geldt ook voor de hardware in dit eiland. Er is echter één uitzondering: de primaire 13MP-camera heeft ruimte gemaakt voor een 48MP-camera bij de Nokia 5.4. De overige sensoren zijn een 5MP-groothoekcamera, 2MP-macrosensor en 2MP-dieptesensor.

De primaire 48MP-camera schiet standaard plaatjes in 12MP dankzij een technologie genaamd pixel binning. Deze techniek combineert vier pixels in één, met als gevolg dat er per pixel meer licht opgevangen kan worden. In theorie moet dit mooie(re) plaatjes opleveren, en gelukkig is dat het geval bij de Nokia 5.4.

Zeker bij de plaatjes die we overdag schieten, zien we sterke resultaten terug voor een budget smartphone. Plaatjes zien er scherp uit, de afbeeldingen zien er zeer realistisch uit (dus geen extreem warme kleuren), en bij portretten zie je bij het inzoomen nog goed waar de rimpels op iemands gezicht beginnen te vormen. HDR is inbegrepen en schakelt zichzelf automatisch in, en kan in de praktijk voor wat sterkere contrasten zorgen.

Pixel binning of niet; zodra je foto's schiet in situaties met relatief weinig licht, merk je dat de Nokia 5.4 het lastig heeft. Er treedt al snel ruis op, wat typisch is voor telefoons in deze prijsklasse. Er is een nachtmodus inbegrepen bij de Nokia 5.4, maar verwacht niet dat plaatjes er ineens scherp uitzien. Deze functie zorgt er vooral voor dat in situaties met schemerlicht de foto's er een stuk helderder uitkomen, maar de scherpte ontbreekt nog altijd.

Het is mogelijk om tot 8x digitaal in te zoomen. Omdat er geen zoomcamera aanwezig is, raden we aan om het zoomen tot een minimum te beperken. De kwaliteit van ingezoomde plaatjes gaat namelijk vrij snel naar beneden. Je ziet met name snel ruis optreden.

De 5MP-groothoekcamera is leuk om erbij te hebben en handig als je landschappen in kaart wil brengen, maar verwacht geen hoogwaardige kwaliteit. Wat dat betreft lijkt die sensor niet doorontwikkeld te zijn ten opzichte van de Nokia 5.3.

Ook de 2MP-macrocamera heeft naar onze mening weinig meerwaarde; in onze vergelijkingen waren we telkens meer tevreden over foto's van de primaire camera dan de macrosensor. Met de 2MP-dieptesensor wordt er een scherptediepte-effect gecreëerd. In de praktijk weet de Nokia 5.4 vaker wel dan niet de achtergrond goed te scheiden van de voorgrond.

Video's schiet je met de Nokia 5.4 maximaal in 1080p met 60 frames per seconde. We raden echter aan om de modus met 1080p en 30 frames per seconde in te schakelen, aangezien de elektronische beeldstabilisatie dan werkt. Ook op videogebied heeft de Nokia 5.4 duidelijk stappen gezet ten opzichte van zijn voorganger. De elektronische beeldstabilisatie had naar onze mening iets sterker gemogen, maar voor 1080p-video's zien de opgenomen filmpjes er vrij scherp uit.

Aan de voorzijde vinden we een 16MP-frontcamera terug. Deze sensor is in staat om redelijke selfies te schieten. Vergeleken met de primaire camera ziet alles er wat donkerder en minder scherp uit. We raden aan om deze camera vooral te gebruiken wanneer er voldoende licht in de omgeving is.

Voorbeeldfoto's camera

Hardware en prestaties

Onder de motorkap van de Nokia 5.4 vinden we de vrij populaire Snapdragon 662-chipset terug. Deze octa-core processor troffen we eerder ook aan in de Motorola Moto G9 Play en de Motorola Moto G30. Cijfergewijs zou je zeggen dat de Nokia 5.3 met Snapdragon 665 iets beter zou moeten presteren, maar in de praktijk zijn de verschillen minimaal. Zeker de doorsnee gebruiker zal eigenlijk geen verschil merken.

In de praktijk biedt de Nokia 5.4 redelijke prestaties. We merken af en toe een dip in de framerate bij intensievere taken. Het is dan ook niet de meest soepele ervaring van Android, maar in dit prijssegment zijn er dat ook maar weinigen die dat wel aanbieden.

Voor het spelen van games is de Nokia 5.4 misschien niet de meest geschikte optie, maar tijdens een potje Call of Duty: Mobile houdt de smartphone zich prima staande. Uiteraard vindt er bij een game af en toe een dip in framerate plaats als er veel verwerkt moet worden, maar er valt over het algemeen prima mee te werken.

Op Geekbench behaalt de Nokia 5.4 een score van 315 in de single-core test en 1430 in de multi-core test. Vergeleken met de Nokia 5.3 (welke 1381 scoorde) is er dus sprake van een verbetering, maar dit verschil is in de praktijk verwaarloosbaar. Ook is het werkgeheugen met 4GB RAM gelijk gebleven. Ook bij het multitasken ontlopen de twee telefoons elkaar dus niet veel.

De Nokia 5.4 is verkrijgbaar in twee versies: een variant met 64GB en een versie met 128GB. Beide varianten zijn qua opslag uitbreidbaar aan de hand van een microSD-kaartje. Na installatie van het systeem en diverse apps houd je ongeveer 40GB over bij de 64GB-versie. Dat is voor de doorsnee gebruiker meer dan genoeg om het jaren mee vol te houden. En als dat niet het geval is, dan kun je altijd nog een extra microSD-kaartje aanschaffen.

Zoals gezegd is er een enkele speaker aan de onderzijde aanwezig, die al het doorsnee audiogeweld moet beteugelen. In de praktijk blijkt de speaker nogal snel een schel geluid te produceren, en ook het maximale volume is wat matig, zeker in vergelijking met wat andere fabrikanten aanbieden.

Uit de doos draait de Nokia 5.4 op Android 10. Op het moment van schrijven is Android 11 al meer dan een halfjaar op de markt, en voor een fabrikant die zo hoog van de toren blaast over deelname aan het Android One-programma (3 jaar lang beveiligingsupdates, 2 grote systeemupdates), vinden we het op z'n zachtst gezegd teleurstellend dat er verouderde software op de Nokia 5.4 zit.

Niet alleen beschik je niet over het nieuwste van het nieuwste wat Android te bieden heeft, ook zou deze smartphone in de praktijk enkel een upgrade krijgen naar Android 11 en Android 12 om aan de updatebelofte te voldoen. Wat dat betreft zou je net zo goed de Nokia 5.3 kunnen aanschaffen.

Over de software van Android One zelf hebben we verder weinig reden tot klagen. Je mag rekenen op een schone software-ervaring, net als bij de Pixel-smartphones van Google. Handige Google-apps zijn standaard geïnstalleerd en van bloatware is vrijwel geen sprake.

Batterij

De Nokia 5.4 is uitgerust met 4.000mAh aan accucapaciteit. Dat is net zoveel als waarover de Nokia 5.3 beschikt. Net als bij het voorgaande model adverteert de fabrikant wederom met een batterijduur van twee dagen. Bij de Nokia 5.3 bleek het behalen van twee dagen op één cyclus behoorlijk moeilijk, maar bij de Nokia 5.4 lijkt er sprake te zijn van een verbetering.

Bij regulier gebruik met drie á vier uur schermtijd op een dag met wat muziek luisteren, WhatsAppjes sturen, Facebook en Twitter bekijken en wat gamen hielden we doorgaans 30 tot 40 procent accusap over. Ook nu gaat de belofte van een 2 day battery wat mank, maar anderhalve dag is zeker niet verkeerd.

Het opladen van de Nokia 5.4 gaat niet zo gestaag als je wellicht hoopt. De maximale laadsnelheid bedraagt 10W, en met de meegeleverde adapter duurt het iets meer dan twee uur voordat de smartphone weer volledig opgeladen is. Draadloos opladen wordt niet ondersteund, maar dit mag je ook (nog) niet verwachten in dit prijssegment.

Moet ik de Nokia 5.4 kopen?

Koop hem als...

Je houdt van een strak design

Een strak uiterlijk zonder gekke opsmuk; zo kunnen we de Nokia 5.4 typeren. Ben je fan van het 'Nordic' design? Dan is dit zeker een kanshebber om je nieuwe smartphone te worden.

Je een sterk updatebeleid eist

De Nokia 5.4 krijgt gegarandeerd drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates, zodat je het best beveiligd bent tegen kwaadwillenden.

Je graag af en toe plaatjes schiet

Het is misschien geen iPhone 12, maar voor een goedkope smartphone schiet de Nokia 5.4 met zijn primaire camera behoorlijk mooie foto's bij voldoende licht.

Koop hem niet als...

Je Android 13 wil ontvangen

Doordat de smartphone uit de doos op Android 10 draait, is er na Android 12 geen garantie meer dat de Nokia 5.4 een software-update naar Android 13 meemaakt.

Je een levendig, scherp display zoekt

De Nokia 5.4 is voorzien van een vrij lage pixeldichtheid. Bovendien zijn er in deze prijsklasse ook de nodige concurrenten die een hogere verversingssnelheid of AMOLED-display aanbieden.