Nokia 5.3 review

Gezien Nokia's toestellen onder leiding van HMD Global is het geen verrassing dat ook de Nokia 5.3 een solide budgetsmartphone is. Ben je op zoek naar een toestel dat over prima basiseigenschappen bezit, zonder dat je daarvoor de hoofdprijs voor hoeft te betalen? Dan is deze smartphone het overwegen waard.

Review in een notendop

De budget tot midrange smartphonemarkt is bijzonder gevuld te noemen dezer dagen. Zelfs Apple waagt (min of meer) een poging in dit segment met de iPhone SE 2020. Gelukkig voor HMD zit de Nokia 5.3 niet direct in hetzelfde vaarwater, en dat heeft alles te maken met de adviesprijs.

In de Benelux tik je de nieuwe telefoon van HMD op de kop voor 199 euro. Dat is meer dan twee keer zo goedkoop als de iPhone SE 2020. Het is lastig om krachtigere toestellen te vinden voor minder. Hoewel features als waterbestendigheid, draadloos opladen en HDR-ondersteuning voor het display (redelijk logischerwijs) zijn weggelaten om kosten te besparen.

Hoewel de specificaties, camera en het display verre van baanbrekend zijn, is de kwaliteit ervan alleszins redelijk te noemen voor de prijs. Het 6,55-inch display geeft je genoeg ruimte om films te bekijken en op het web te surfen, terwijl de quad-camera-opzet ons eigenlijk verrast met de kwaliteit van zijn foto's (verhoudingsgewijs met de prijs dan).

Samen met het prijskaartje is het andere belangrijke punt dat de Nokia 5.3 deel uitmaakt van het Android One programma, net als vrijwel alle andere HMD Global Nokia's. Dit betekent dat je een bloatwareloze versie van Android 10 krijgt, plus regelmatige software-updates voor de komende twee jaar en beveiligingsupdates voor minimaal drie jaar. Android One helpt ook om de smartphone de maximale prestaties uit de Snapdragon 665-processor en 4GB RAM te halen.

Prijs en beschikbaarheid

Sinds dat HMD Global de licentie heeft voor het uitbrengen van Nokia-smartphones, zijn we erg te spreken over de toestellen die het bedrijf uitbrengt. Met name de midrangers kunnen ons bekoren, zoals de Nokia 7.2. Vorig jaar verscheen er geen Nokia in de Nokia 5-serie, waardoor de voorganger van de Nokia 5.3 de Nokia 5.1 is. Ook de 5.1 was destijds een prima telefoon.

De Nokia 5.3 beschikt over 64GB aan opslag en 4GB RAM. De telefoon ligt op het moment van schrijven al enkele weken in de winkels met een adviesprijs van 199 euro. Er zijn drie kleuredities beschikbaar voor de Nokia 5.3: Charcoal, Cyaan, en Sand.

Design

Solide ontwerp

Goed aanbod kleurmogelijkheden

Vrij grote camerabult

Moderne Nokia-telefoons zijn niet flitsend of iets dergelijks. Ze zijn stijlvol, maar op een verstandige, smaakvolle doch discrete manier. Ze zijn zeker niet lelijk, maar ze zijn ook niet zo innovatief. Je krijgt een vrij typisch smartphone als je een Nokia koopt en dat geldt ook voor de Nokia 5.3. Er zijn een paar mooie rondingen aanwezig, maar niets spectaculairs.

We zijn niet zo enthousiast over de grote, cirkelvormige camerabult aan de achterzijde. We zien veel liever een horizontale of verticale strook lenzen aan de achterkant van onze telefoons, maar dit kan per persoon natuurlijk verschillen. De aan/uit-knop dient ook als een LED-meldingslichtje. Een leuke extraatje.

De bezels zijn mooi dun en het scherm wordt onderbroken door een kleine regendrupnotch. De vingerafdruksensor zit in het midden van de achterkant van de telefoon. Face unlock is ook beschikbaar en werkt redelijk snel.

De telefoon voelt geruststellend solide met een matte plastic achterkant die prettig in de hand ligt. Ondanks de lage prijs voelt de telefoon zelf niet goedkoop aan. Licht misschien, maar niet goedkoop.

Display

Groot 6,55 inch display

Scherm is niet erg fel

Lang 20:9 display

Het 6,55 inch IPS LCD-display met een resolutie van 720 x 1600 pixels gooit geen hoge ogen. Toch ziet het er eigenlijk beter uit dan je zou verwachten van dichtbij. Hoewel de diepzwarte en levendige kleuren van OLED ontbreken, laat het scherm foto's, webpagina's, films duidelijk zien.

Die extra langwerpige 20:9 beeldverhouding maakt het bekijken van video's met een reguliere 16:9 verhouding wat apart, en de inkeping van de regendrupnotch is een afleiding bij het bekijken van iets schermvullends, maar het is voor ons geen groot probleem; over het geheel genomen is dit een scherm dat helder en scherp genoeg is om de meeste mensen tevreden te stellen. Er is een witbalansregelaar inbegrepen in de instellingen voor Android 10, maar het is niet iets wat we hebben gebruikt.

Als je een telefoon tot dit prijspunt wilt brengen, moet je een aantal compromissen sluiten en het scherm is daar één van. Het is bijvoorbeeld niet zo levendig bij helder daglicht, en het is niet zo responsief als telefoons van topklasse, zoals die van Samsung en Apple.

We hebben veel tijd besteed aan het doorbladeren van foto's, sociale media en films en hadden we absoluut geen klachten over het scherm van de Nokia 5.3 gezien de prijs. Zelfs in de snel bewegende games en film-actiescènes was er vrijwel geen sprake van ghosting of lag.

Camera's

Redelijke plaatjes in voldoende daglicht

HDR en scènedetectie

Geen optische zoom

Elke camera-opzet van een smartphone moet worden beoordeeld op basis van de prijs van de telefoon, en de quad-camera van de Nokia 5.3 biedt veel waar voor zijn geld. Raak echter niet te enthousiast: het rijtje bestaat uit een primaire 13MP camera, 5MP groothoek en 2MP macro, plus een 2MP dieptesensor.

De niet heel schokkende resultaten vind je ook terug in de gemaakte foto's: respectabel bij voldoende licht, maar minder indrukwekkend als er niet veel licht beschikbaar is of als onderwerpen snel bewegen.

De camera's leggen foto's snel en scherp vast en de diepte-effecten worden mooi weergegeven. De kunstmatige intelligentie aan boord van de camera lijkt goed werk te verrichten om te herkennen wat er voor de camera staat, ook al zijn de categorieën vrij breed. Verder waarderen we de HDR-modus, die de details in de licht- en schaduwgebieden kan behouden.

We hebben een paar uur lang rondgelopen om foto's te maken van het lokale landschap en meestal kwamen onze foto's vrij goed uit de verf.

Zoals gebruikelijk is er in suboptimale lichtomstandigheden al snel merkbaar kwaliteitsverlies in de foto's. Dat uit zich in minder details, minder scherpte en meer ruis. De Nokia 5.3 heeft een nachtmodus, maar lijkt (buiten de flink verlengde sluitertijd) weinig verbetering toe te passen. Ook de macromodus was een klassiek geval hit or miss.

De groothoeklens is prima wanneer je meer mensen of een breder landschap in beeld wil krijgen, maar de algehele kwaliteit van foto's gaat er niet op vooruit. Ze zijn niet zo levendig of scherp als die van de primaire camera. Desalniettemin wel bruikbaar.

Aan de voorzijde is een standaard 8MP-frontcamera. Deze dekt de basis en niet veel meer dan dat. Voor écht degelijke foto's voor op je socials kun je beter de camera aan de achterzijde gebruiken.

Camera samples

HDR-modus brengt wat meer detail in de brouwerij De groothoeklens brengt landschappen beter in beeld, maar niet zo scherp Poging tot het gebruik van de macromodus Dankzij nachtmodus is er nog iets van het landschap zichtbaar, maar niet veel Zonder nachtmodus kun je af en toe ook nog redelijke plaatjes schieten 's avonds

Hardware en prestaties

(Image credit: Future)

Respectabele prestaties

Wat langere laadtijden bij gamen

Android One

De Qualcomm Snapdragon 665 processor die in de Nokia 5.3 zit zal zeker geen nieuwe records breken, maar weet voor de prijs zeer redelijke prestaties te leveren. We merkten geen lag of significante vertragingen op tijdens onze reviewperiode bij dagelijks gebruik. Ook gezichtsontgrendeling werkt vrij snel, al is die technologie niet zo geavanceerd als bij de Pixel 4 bijvoorbeeld.

Wat betreft gaming werkten alle titels die we hebben getest. Je zal wel merken dat de laadtijden wellicht wat aan de lange kant zijn, en je kunt hier en daar tegen een daling in framerates aanlopen, maar je koopt deze telefoon dan ook niet om 24/7 te kunnen gamen. Voor reguliere spelletjes is dit toestel goed genoeg.

De multi-core score van 1381 op Geekbench voor Android stopt de Nokia 5.3 in het budget tot midrange territorium, precies daar waar we het toestel hadden verwacht. De 4GB RAM en 64GB aan opslaggeheugen zijn zeer redelijk te noemen. Via een microSDXC-slot kun je extra geheugen toevoegen indien nodig.

De software behoort geheid tot een van de highlights van de Nokia 5.3. Je krijgt niet alleen de nieuwste en beste versie van Android (Android 10) aan boord, maar net als vele voorgangers neemt ook deze Nokia deel aan het Android One-programma. Dit betekent dat je als gebruiker mag rekenen op twee grote systeemupdates én drie jaar lang beveiligingsupdates. Deze belofte is, zeker in het schap met goedkopere toestellen, vrij uniek.

Android One verzekert je er verder van dat je een stock Android ervaring mag verwachten. Alle handige Google-apps staan al als standaard geïnstalleerd en er is zo goed als geen bloatware aanwezig. Buiten de FM Radio-app was er niets te vinden.

Batterij

Flinke 4000mAh accu

Uren aan video's bekijken mogelijk

Maximaal 10W opladen

De 4000mAh aan accucapaciteit is vrij genereus qua capaciteit, maar verwacht in de praktijk niet meteen een wereldwonder; doorgaans hielden we bij regulier gebruik 30 tot 40 procent aan accusap over aan het eind van de dag. Zeker wanneer je vaak apps als Maps gebruikt of een potje gamet, zal de Nokia 5.3 het niet veel langer dan een dag volhouden. Dat is echter nog steeds een prestatie waar veel vlaggenschepen vandaag de dag niet aan kunnen tippen.

Eén uur video streamen op maximale helderheid en medium volume liet de volgeladen accu dalen naar 87 procent. Dat is wederom redelijk gemiddeld, en wijst erop dat je waarschijnlijk zeven tot acht uur aan videostreaming uit de Nokia 5.3 kunt halen.

Qua opladen is er niets indrukwekkends aanwezig. Er is geen draadloos opladen mogelijk, en de maximale laadsnelheid bedraagt 10W. Het duurt dan ook ongeveer een uur of twee voordat het toestel volledig is opgeladen.

Moet ik hem kopen?

Koop de Nokia 5.3 als...

Je graag op kosten bespaart

De Nokia 5.3 is zeer goedkoop. Je vindt niet veel betere telefoons in deze prijscategorie van onder de 200 euro en hij presteert waarschijnlijk beter dan je vooraf had verwacht.

Je houdt van stock Android

Android One garandeert je snelle updates voor een lange tijd. Wie wil dat nu niet? Naast Android 11 en 12 ben je ook verzekerd van maandelijkse beveiligingsupdates.

Je niet meer dan één redelijke camera nodig hebt

De camera's aan de achterzijde zijn niet heel indrukwekkend, maar de primaire sensor verricht redelijk werk, zeker in situaties met goede lichtomstandigheden.

Koop de Nokia 5.3 niet als:

Je meer budget hebt voor een smartphone

Een paar tientjes meer kan je al een significant snellere midranger opleveren, of een telefoon met een mooier display. Het is een kwestie van wat je ervoor overhebt.

Je houdt van gamen op je smartphone Grafisch intensieve spellen zoals Asphalt 9 kan de Nokia 5.3 zeker aan, maar voor de echte souplesse zal je toch wat dieper in de buidel moeten tasten.