Nokia 7.2 review

Met de Nokia 7.2 houdt HMD Global vast aan haar conservatieve koers. Hoewel het mooiere jasje anders doet beweren, is er onder de motorkap van de 7.2 niet bijzonder veel nieuws. De echte kracht van deze telefoon zit in de software: drie jaar lang updates en twee grote systemupdates is, helaas, vrij uniek in de wereld van Android.

Op sterven na dood, zo konden we de Nokia-merknaam bestempelen na het geflopte huwelijk tussen de Finse fabrikant en Microsoft. Enkele oud-medewerkers zagen echter een betere toekomst weggelegd voor de merknaam in de smartphonebranche en kochten de rechten ervan.

Onder leiding van HMD Global is Nokia in de smartphonewereld weer een noemenswaardige concurrent geworden. Het bedrijf richt zich voornamelijk op het midden- en budgetsegment van de markt, en de Nokia 7.2 past dan ook helemaal in het Finse straatje.

Nokia heeft de afgelopen jaren zoveel telefoons uitgebracht dat het naamschema voor verwarring kan zorgen. Laten we vooraf even de situatie van de Nokia 7.2 ophelderen: de Nokia 7-serie is een van de midrange-series van HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-licentie in beheer heeft voor smartphones. De Nokia 7.2 is de derde generatie van de Nokia 7. Het origineel is niet in de Benelux verschenen, maar zijn opvolger, de Nokia 7.1, wel.

De Nokia 7-toestellen zijn niet zo geavanceerd als die van de Nokia 8-serie, maar beschikken wel over betere specificaties dan die van de Nokia 6-toestellijn. De Nokia 7.2 is onder meer verbeterd in het cameradepartement vergeleken met de 7.1. Zo is er een 48-megapixellens aanwezig aan de achterzijde. Of de camera-opzet geslaagd is en of de telefoon ons verder heeft weten te overtuigen, lees je hieronder.

(Image credit: Future)

Nokia 7.2 prijs en beschikbaarheid

De Nokia 7.2 is op IFA 2019 in Berlijn gepresenteerd, samen met de Nokia 6.2. Het toestel heeft een prijskaartje meegekregen van 349 euro. De eerste weken van de release krijg je daar gratis Nokia Power Earbuds bij.

De midranger van HMD Global is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en groen. Beide exemplaren zijn voorzien van een matte afwerking.

Design

Vergeleken met de Nokia 7.1 zijn de randen iets verder afgeslankt, en de grove notch heeft plaatsgemaakt voor een regendrupnotch, met net daarboven een dunne speaker voor telefoongesprekken. Door al deze aanpassingen ziet het geheel er een stuk mooier uit.

Een ander nieuwigheidje is de camera-opzet: de verticale streep heeft plaatsgemaakt voor een cirkeltje dat uitsteekt. Er zijn drie lenzen en één flitser in het figuur te vinden... Net daaronder vinden we een vingerafdrukscanner terug die lekker vlot werkt.

Aan de onderkant is een USB-C-poort aanwezig, evenals een enkele speaker. De geluidskwaliteit is matig, maar gelukkig kun je nog altijd gebruikmaken van de hoofdtelefooningang aan de bovenzijde voor fatsoenlijke audiokwaliteit. Ons zwarte model is voorzien van een bijzonder mooi mat laagje.

Aan de rechterzijkant vind je een volumeregelaar en aan/uit-knop terug, met daarin een meldingslampje. Een leuke vernieuwing, maar het lichtje knipperde slechts één keer bij meldingen van WhatsApp. Het lampje is via het instellingenscherm overigens uit te schakelen, mocht je geen fan zijn van meldingslampjes.

(Image credit: Future)

Scherm

De Nokia 7.2 maakt gebruik van een 6,3 inch LCD Full HD+ display. Het scherm van de Nokia is vrij aangenaam; kleuren worden redelijk natuurgetrouw weergegeven, en een speciale PureDisplay-optie past de kleuren van het scherm aan naar de content waarnaar je kijkt voor een extra rijke weergave.

Het scherm ondersteunt HDR10, wat betekent dat video's getoond worden met extra rijke contrasten. Daarmee is de Nokia 7.2 uitermate geschikt voor het bingewatchen van je favoriete Netflix-series. Ook prettig: het display van de Nokia 7.2 kun je redelijk fel zetten. De minimale schermhelderheid is iets minder indrukwekkend, maar in combinatie met de blauwlichtfilter nog altijd voldoende.

(Image credit: Future)

De functie ‘Adaptieve Helderheid’, die spelenderwijs je helderheidsvoorkeur zou moeten herkennen, werkte bij ons na enkele dagen gebruik nog steeds niet naar behoren. Vandaar dat we terug zijn gegaan naar het handmatig aanpassen van de helderheid.

Camera

De grootste vernieuwing vinden we terug in de camera-opzet. De primaire 48-megapixellens maakt gebruik van Quad Bayer-technologie, wat inhoudt dat de Nokia 7.2 vier pixels combineert in één en standaard 12-megapixelfoto’s schiet. Dit moet als voordeel hebben dat de camera extra veel licht opvangt, wat moet resulteren in meer details in het eindresultaat.

De primaire lens wordt bijgestaan door een 5-megapixeldieptesensor. De dieptesensor meet diepte in foto's, om hier vervolgens een bokeh-effect aan toe te voegen, mocht je dit willen. In de verder overzichtelijke camera-app vind je deze feature terug onder de naam 'Portret'.

De derde camera is een 8-megapixelgroothoeklens. Deze komt ideaal van pas wanneer je niet verder naar achteren kunt tijdens het nemen van een foto, maar niet alles en/of iedereen in beeld krijgt. Daarnaast leent deze lens zich uitstekend voor het maken van landschapsfoto's.

(Image credit: Future)

In de praktijk zijn we redelijk te spreken over de resultaten. Vooral bij daglicht werkt de scènedetectie prima en past hij de kleuren van foto’s mooi aan de omgeving aan. Op een groot scherm zien we echter al snel dat échte details missen in geschoten foto’s.

Wel zijn we te spreken over de portretmodus: de 5-megapixeldieptesensor doet goed zijn werk en kan het merendeel van de tijd goed inschatten wat tot de achtergrond en voorgrond behoort. De groothoeklens is een leuke toevoeging, maar plaatjes zien er nogal grauw uit en zitten vaak vol met ruis.

Je kunt ervoor kiezen om plaatjes in 48-megapixel te schieten. We merken op dat het algehele plaatje in omstandigheden met voldoende licht een stuk scherper is. Dit zie je aan het gras, wat bij de 48-megapixelfoto scherper lijkt dan bij het 12-megapixelexemplaar. Wel is het eindresultaat wat korreliger op de eerste foto.

Afbeelding 1 van 11 Een kiekje gemaakt met 48-megapixels (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 11 12-megapixelvariant (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 11 Groothoeklens (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 11 Reguliere lens (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 11 Groothoeklens (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 11 De Nokia 7.2 scènedetectie zag hier geen hond in (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 11 Reguliere lens (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 11 Groothoeklens (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 11 (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 11 De dieptesensor aan het werk (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 11 (Image credit: Future)

In de avonduren presteert de Nokia 7.2 zoals verwacht wat minder, en de bijgeleverde nachtmodus is niet heel sterk. Ook raar vinden we de extreme bewerking die plaatsvindt bij de 20-megapixelfrontcamera. Onze gezichten zien er na bewerking van de camerasoftware een stuk grauwer uit. Dit effect is ook niet uit te schakelen.

Filmen is mogelijk in maximaal 4K, maar dan verlies je elektronische beeldstabilisatie. Wij geven dan ook de voorkeur aan 1080p en 30 frames per seconde. De resultaten zijn redelijk met een prettige kleurweergave, maar de beelden blijven een klein beetje schokkerig.

De autofocus werkt verder niet heel snel. Een uitzondering bleek de live videobewerkingsmodus, waarmee je achteraf de blur van je portretfoto's kunt aanpassen. Deze reageerde vrij snel en is makkelijk in gebruik.