Realme 8 Pro review

De Realme 8 Pro is een uitstekende smartphone voor zijn prijs. Het is best verbazingwekkend dat hij zo weinig kost. In vergelijking met zijn rivalen ligt hij comfortabel in de hand, neemt hij indrukwekkende foto's en laadt hij snel op.

Review in een notendop

Realme is nog geen grote naam in het Westen, maar als het smartphones als de Realme 8 Pro blijft uitbrengen, dan komt daar snel verandering in. Het is een geweldig betaalbare smartphone en mogelijk een geduchte concurrent van Motorola, Nokia en Redmi.

Het toestel verscheen samen met de Realme 8 in het begin van 2021 en is de opvolger van de Realme 7-reeks uit 2020. Het ziet ernaar uit dat de Realme 8 Pro de meest interessante smartphone wordt van het Chinese merk in 2021.

We kunnen de Realme 8 Pro het best omschrijven als een 'premium budget smartphone', net als de Moto G9 Plus of Redmi Note 10 Pro. Hij zit net boven het afkappunt van onze beste budget smartphones qua prijs, maar het is duidelijk een toestel dat in een lagere prijsklasse hoort.

Het lijkt niet alsof de Realme 8 Pro bij zijn prijskaartje past. Als Realme het toestel tegen een hogere prijs had gelanceerd, had niemand dat opgemerkt. De smartphone heeft een hoofdcamera met een superhoge resolutie en laadt ongelofelijk snel op.

Wij zijn fan van het ontwerp. De meeste goedkope smartphones zijn relatief dik, liggen ongemakkelijk in de hand en zijn bekleed met goedkoop aanvoelend plastic. De Realme 8 Pro is echter slank, past goed in je handpalm en komt met een prettige textuur aan de achterzijde.

Het is mogelijk ook een van de beste budget camerasmartphones op de markt, wat het zeker te danken heeft aan zijn hoofdcamera met een duizelingwekkende 108MP resolutie. Hiermee maak je super-high-res foto's die je voldoende ruimte geven voor bewerking en cropping.

Er is ook 50W snelladen aanwezig, waardoor de batterij sneller oplaadt dan de meeste andere budgetsmartphones. De batterij gaat ook een volledige dag mee tussen de oplaadbeurten door.

(Image credit: Future)

Deze positieve punten tonen alle manieren waarop de Realme 8 Pro de concurrentie verslaat. Er zijn nog enkele vlakken waarmee het zich op gelijke voet zet met rivalen. De processorkracht en het display liggen in dezelfde lijn als concurrenten van Redmi en Motorola. Er is geen aspect waarop deze smartphone moet onderdoen voor zijn tegenstanders.

Onze frustraties met deze smartphone zijn eerder beperkt: er is geen draadloos laden of 5G-connectiviteit voorzien, en de siliconen case die bij het toestel wordt geleverd is iets te klein voor de smartphone.

De Realme 8 Pro is de betaalbare smartphone die de maatstaf wordt om alle andere premium budgetsmartphones van 2021 mee te vergelijken. Het toont ons wat Realme als smartphonemerk waard is en maakt ons warm voor de toekomst.

Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De smartphone heeft een adviesprijs van 299 euro, waardoor we hem in de 'premium budget'-categorie durven plaatsen.

Om alles wat in context te plaatsen: de Moto G9 Plus en het 128GB model van de Xiaomi Poco X3 NFC kosten tussen de 250 en 270 euro, en zij komen het meest in de buurt van de Realme 8 Pro.

Ontwerp

Het is zeker geen compacte smartphone, maar toch voelt de Realme 8 Pro vrij klein in vergelijking met zijn concurrenten. Dat is goed nieuws voor mensen die geen gigantische smartphone in hun broekzak willen. Hij is relatief dun en licht, en heeft een kleinere behuizing dan we gewend zijn.

(Image credit: Future)

De behuizing is van plastic, maar deze is voorzien van een textuur en voelt daarom beter aan dan een 'standaard' kunststoffen achterzijde. Achterop vinden we ook de woorden 'Dare to Leap' - het motto van Realme - in grote drukletters. Voor sommigen is het opzichtig, voor anderen geen enkel probleem.

De smartphone komt met een USB-C-poort en 3,5 millimeter koptelefoonaansluiting. De volumeknoppen en aan/uit-knop bevinden zich beide aan de rechterzijde van de smartphone. Dankzij zijn grootte en de locatie van de knoppen kan je de Realme 8 Pro ook makkelijk met één hand bedienen.

Display

Het scherm van de Realme 8 Pro meet diagonaal 6,4 inch. Daarmee is hij wat kleiner dan veel andere smartphones binnen dezelfde prijscategorie. Voorop bevindt zich in de linkerbovenhoek een punch-hole voor de selfiecamera.

Het display heeft een resolutie van 1080 x 2400 wat de standaard is voor veel smartphones. Het is tevens dezelfde resolutie die de meeste games, apps of streamingdiensten gebruiken, maar het blijft nog steeds lager dan die van de meeste high-end vlaggenschepen.

De verversingssnelheid bedraagt 60Hz, wat ook bij de meeste smartphones in dit segment normaal is, al slagen sommige toestellen erin om toch 120Hz te halen. Als je dus graag echt vloeiende beelden wil, kun je beter verder zoeken.

(Image credit: Future)

Het scherm zag er tijdens onze testen vrij goed uit, met sterke, levendige kleuren. Dat lag dan ook binnen onze verwachtingen, gezien het om een AMOLED-scherm gaat. De automatische helderheid zat er zo nu en dan naast, waardoor we dat handmatig moesten aanpassen.

Er is verrassend genoeg ook een in het scherm verwerkte vingerafdrukscanner aanwezig, die goed werkte. Deze was vlot in gebruik en had slechts op een handvol momenten moeite om onze vingerafdruk direct af te lezen.

Camera

De Realme 8 Pro komt met een 108MP hoofdcamera en is daarmee echter niet de eerste budgetsmartphone die met een high-res camera komt. De Redmi Note 10 Pro gaat er met deze eer vandoor. Daarnaast zien we ook een 8MP groothoeklens, 2MP dieptesensor en 2MP macrocamera verschijnen, vergezeld met een 20MP selfiecamera.

'High-res' houdt voor smartphonecamera's niet altijd in dat de beelden er goed uitzien. We waren toch onder de indruk van de foto's die de Realme 8 Pro leverde. In goed verlichte omgevingen zagen de foto's er goed uit, met veel detail en een mooi contrast. Dit geldt ook voor panorama's en close-ups.

(Image credit: Future)

Dankzij deze hoge resolutie konden we de foto's van de Realme 8 Pro zonder problemen overzetten naar een computer om ze te bewerken en bij te snijden, zonder dat we met een wazige afbeelding eindigden.

Niet iedereen zal 108MP foto's met het toestel schieten. Deze nemen namelijk veel opslagruimte in beslag en sommige camera's met een lagere resolutie hebben grotere sensoren die meer licht opvangen. In goed verlichte omgevingen presteert de hoofdlens echter niet slecht.

De groothoekcamera werkt ook goed, al zagen de kleuren er wel iets anders uit dan op de hoofdcamera. Onze persoonlijke voorkeur gaat uit naar het kleurenprofiel van de groothoekcamera, omdat de kleuren daar iets rijker en donkerder uitvallen, maar dat is slechts een kwestie van smaak.

Het voelt alsof we in herhaling vallen, maar 2MP hulpcamera's voegen zelden iets toe aan smartphones. Dat is ook hier het geval. De macrofoto's zaten vol ruis en waren eigenlijk onbruikbaar.

(Image credit: Future)

Dankzij deze high-res hoofdsensor heeft de Realme 8 Pro een 20x digitale zoom, wat neerkomt op het bijsnijden van de foto's. We raden dit niet aan, want er treedt al snel ruis op. Foto's met 5x zoom zien er nog wel prima uit.

De camera voorop verdient een pluim, want onze selfies zagen er geweldig uit, vol met licht en kleur. De Portret-modus was verbazingwekkend accuraat als het op het toevoegen van achtergrondvervaging en aanpassen van de instellingen van de afbeelding aankwam.

Video-opnames gaan tot 4K met 30 fps of 1080p met 60 fps. Er is ook een nieuwe cameramodus genaamd AI Mixed Portrait. Hiermee kan je een video maken van een landschap, gevolgd door een van jezelf, om deze daarna samen te voegen. Het is verre van professioneel, maar wel verrassend om mee te spelen.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 7 Genomen met de standaardcamera. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 7 Een standaardfoto van een vriend (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 7 Een standaardfoto van een bos (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 7 Een groothoekfoto - als je naar de rechter boomstam kijkt, zie je wat vervorming (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 7 Een selfie genomen in de standaard fotomodus. (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 7 Een selfie in Portret-modus die er beter uitziet dan de vorige foto. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 7 Een landschapsfoto met de hoofdcamera. (Image credit: Future)

Specificaties en prestaties

De Realme 8 Pro wordt door de middenklasse Snapdragon 720G-chipset aangedreven, voorzien van 8GB RAM. Het is op dit vlak geen echte krachtpatser, maar hij voelde nooit traag aan.

In de Geekbench 5 benchmark test haalde de Realme 8 Pro een multi-core score van 1.679, wat een middelmatig resultaat is. Dat ligt slechts een fractie onder de 1.690 van de Moto G9 Plus en iets boven de 1.600 van de Google Pixel 5.

Tijdens het gamen ondervonden we ook niet veel hinder. Het toestel schakelde niet altijd automatisch naar de hoogste grafische instellingen bij games, maar tijdens het spelen liep alles vlot en merkten we amper vertragingen of haperingen op.

Dat geldt ook voor het navigeren op de smartphone, of het nu om het openen en sluiten van apps gaat of het scrollen door sociale media; we werden nooit omver geblazen door de navigatiesnelheden, maar waren ook nooit teleurgesteld. Het voelt goed aan, hoewel de stap naar een super-premium vlaggenschip nog altijd aanzienlijk is.

Software

(Image credit: Future)

De Realme 8 Pro draait op Android 11, met daarover de Realme UI-schil. Deze lijkt opmerkelijk erg op ColorOS van Oppo, maar dat 'toeval' kan eenvoudig verklaard worden door het feit dat Realme en Oppo zusterbedrijven zijn.

Het grote verschil met stock Android is het kleurenschema. Standaard app-icoontjes en achtergronden zijn zeer helder in Realme UI. Dit bevalt ons, maar dat zal niet bij iedereen het geval zijn. Gelukkig kan je dit aanpassen. Er zijn veel opties waarmee je de gebruiksinterface naar je hand kan zetten.

Bij de eerste keer dat we het toestel opstartten, zag het thuisscherm er wat rommelig uit door (first party) apps die veel schermruimte in beslag namen. Het duurt gelukkig niet lang om deze extra apps in hun eigen map te zetten (die we vervolgens volledig negeerden).

Batterij

(Image credit: Future)

De Realme 8 Pro heeft een 4.500 mAh batterij die het zonder problemen een volledige dag volhoudt, zelfs als we veel foto's nemen of spelletjes spelen. Een volledige tweede dag zal je er niet uit kunnen halen, tenzij je jouw gebruik bewust beperkt.

Het opladen gaat vlot bij 50W en in minder dan een uur is de smartphone weer volledig opgeladen. Er is geen draadloos laden aanwezig, maar dat kan je tegen deze prijs ook niet echt verwachten.

Realme is een kampioen op het vlak van snelladen voor budgetsmartphones, dus 50W is geen grote verrassing. We moeten wel melden dat de Realme 7 Pro 65W kon halen.

Moet ik de Realme 8 Pro kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je je niet door jouw budget wil laten beperken

Zoals we zeiden, voelt de Realme 8 Pro niet aan als een smartphone die het juiste prijskaartje heeft gekregen. Als je graag een toestel hebt dat zijn prijs meer dan waard is, dan is dit een goede keuze.

Je niet graag met een lege accu wil zitten

Met een laadsnelheid van 50W zit de batterij van de Realme 8 Pro in een mum van tijd vol. Het toestel 's nachts moeten opladen behoort hiermee tot het verleden.

Je een compacte budgetsmartphone zoekt

‘Compact’ is misschien een sterk woord, maar de Realme 8 Pro is vrij klein in vergelijking met de concurrentie. Als je een smartphone zoekt die comfortabel in je hand ligt, dan hoef je niet verder te zoeken.

Koop hem niet als...

Je 5G nodig hebt Er zijn niet veel smartphones in het prijssegment van de Realme 8 Pro die 5G-connectiviteit bieden, maar als je niet lang met 4G wil blijven zitten, dan is een ander toestel wellicht een optie.

Je niet veel geeft om high-res foto's

Er zijn zowel voor- als nadelen aan 108MP camera's. Als je niet van plan bent om jouw foto's bij te snijden en te bewerken, dan zal je deze voordelen niet appreciëren.

Je een groot scherm wil Sommige budgetsmartphones hebben grote schermen waarmee je meer van jouw games of video kan bekijken. Dit toestel hoort daar niet bij.