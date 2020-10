De Motorola Moto G9 Plus is een erg goed toestel voor slechts 269 euro. De algemene prestaties en batterij zijn de twee grootste pluspunten van het toestel. Wisselen tussen apps gaat vlot en ook zwaardere games behoren nu tot de mogelijkheden. Met het nieuwe 30W-snelladen krijg je ook in amper een halfuur voor een volledig dag batterij. Op vlak van camera’s wil Motorola hier echter iets te veel aanbieden waardoor geen enkele camera geheel feilloos is.

Als 2020 ons iets heeft geleerd, is het dat innovatie niet altijd duur hoeft te zijn en dat geldt ook voor smartphones. De Motorola Moto G9 Plus bewijst die uitspraak dubben en dik: hij behoudt dezelfde richtprijs van 269 euro als zijn voorganger, terwijl zowat elk onderdeel van de smartphone een upgrade heeft gekregen. Maar upgrades zijn niet noodzakelijk positief, dus wij hebben hem dan ook uitvoerig getest.

Groots design en display

Bij het design van de Motorola Moto G9 Plus valt zijn formaat als eerste op. Dit is een van de grootste smartphones die we ooit gebruikt hebben. Het display is 6,81 inch groot en de randen errond zijn niet enorm dun waardoor het geheel niet meteen broekzakvriendelijk is. Gebruik met één hand is daarom niet aan te raden. Zoals gewoonlijk is de behuizing van plastic, maar de meegeleverde transparante cover zorgt gelukkig voor wat extra bescherming.

We zien hier ook geen vingerafdrukscanner achteraan. Die is namelijk ondergebracht in de aan/uitknop aan de rechterkant en werkt nauwkeurig. Die knop bevat ook de Power Touch-functie waarmee je een snelmenu met zes apps naar keuze kan openen door er twee keer kort op te tikken. Soms werd dit menu wel foutief geopend omdat een stukje van onze vinger op de knop zat bij het vasthouden van de smartphone.

Het display zelf is vervolgens wel groot, maar niet erg spectaculair op andere vlakken. Er wordt een LCD-display gebruikt met een punch-hole camera linksboven en de traditionele 60Hz-verversingssnelheid, maar dat kunnen we verwachten op dit prijspunt. Het display kan overdag helder genoeg worden, maar ’s nachts hadden we vaak de indruk dat de laagste helderheid met nachtmodus nog steeds iets te fel kon zijn.

Ongeziene prestaties en batterijduur

Als we kijken naar de specificaties, dan zien we enkele langverwachte upgrades. Ten eerste is de Motorola Moto G9 Plus uitgerust met een Snapdragon 730G en 4GB RAM-geheugen, wat inhoudt dat de prestaties een duidelijke boost hebben gekregen tegenover vorig jaar. Daarnaast is er een 5.000mAh-batterij en is de oplaadsnelheid verhoogd tot maar liefst 30W, een getal dat zelfs de Samsung Galaxy Note 20 Ultra niet haalt. Uit de doos draait de Motorola Moto G9 Plus nog Android 10 en momenteel is er nog geen duidelijke datum voor de update naar Android 11.

De algemene prestaties zijn sterk verbeterd tegenover vorig jaar en zowat alles gaat nu vlotter en sneller. Navigeren door de interface verloopt soepel en zelfs games zoals Asphalt 9 zijn goed speelpaar en haperen niet. Je merkt natuurlijk wel dat alles niet even snel verloopt als op flagship toestellen, maar Motorola weet voor deze prijs krachtige prestaties aan te bieden waar de gemiddelde gebruiker zeker en vast tevreden mee zal zijn.

De grootste upgrade zien we echter bij de batterij. De capaciteit van 5.000mAh is geen onbekende bij Motorola en kan het gemiddeld twee volledige dagen volhouden. Ben je een power-user die graag games speelt? Ook dan zal je merken dat een volledige dag gebruik geen enkel probleem is. Snelladen gebeurt nu bij 30W en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Met de 30W-oplader in de doos wisten we de Motorola Moto G9 Plus in 10 minuten van 0% naar 25% op te laden en vervolgens duurde het 15 minuten om van 25% naar 50% te gaan. Vanaf ongeveer 75% merkten we dat het opladen trager begon te gaan, maar door het formaat van de batterij kan je in feite in minder dan een halfuur genoeg bij laden voor een volledige dag gebruik.

Optimistische camera’s

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de camera’s van de Motorola Moto G9 Plus ook enkele upgrades gekregen. We krijgen een hoofdcamera van 64MP, groothoekcamera van 8MP, macrocamera van 2MP, dieptesensor van 2MP en selfiecamera van 16MP. Megapixels vertellen zelden het volledige verhaal, dus zijn we eropuit getrokken voor een fotoronde.

De hoofdcamera neemt standaard foto’s in 16MP voor een betere kleurenweergave, maar we zien hier ook een modus om foto’s in de volledige 64MP-resolutie te schieten. Iets wat snel duidelijk werd, is dat fijne details snel verloren gingen. We zagen dit vooral bij foto’s van bomen en struiken waarbij de bladeren veranderden in een soort van groene waas. Foto’s in 64MP zijn daarnaast iets minder kleurrijk en het duurt hier enkele seconden voor de foto daadwerkelijk genomen is, dus we raden alvast aan om deze modus alleen te gebruiken bij goed verlichte landschapsfoto’s. Het voordeel is wel dat je 64MP-foto’s makkelijk kan bijsnijden zonder met een wazig resultaat achter te blijven. Je moet dan wel achteraf nog wat kleurencorrecties uitvoeren voor een levendig plaatje.

Een algemeen punt bij selfies en groothoekfoto’s is dat de resultaten snel wazig lijken als je ze op een groter scherm (zoals op een laptop) bekijkt. We raden groothoekfoto’s ook alleen aan bij fel daglicht omdat slecht belichte elementen meestal wazig zijn. De macrocamera heeft wat ons betreft weinig meerwaarde door de relatief lage resolutie en vaak is het beter om 2x digitaal te zoomen met de hoofdcamera als je foto’s van dichterbij zou willen nemen.

Zou ik de Motorola Moto G9 Plus kopen?

Koop hem als...

Je een grote batterij wilt De batterij van 5.000mAh gaat makkelijk twee dagen mee en is in minder dan twee uur weer volledig opgeladen. Premium smartphones kunnen hier nog wat van leren.

Je een kleiner budget hebt Er zijn maar weinig smartphones die voor deze prijs kunnen bieden wat de Motorola Moto G9 Plus heeft. De degelijke prestaties, schone software en reusachtige batterij zorgen voor een top toestel.

Je graag video's kijkt op je smartphone De Motorola Moto G9 Plus heeft een enorm display dat ideaal is om media op te bekijken. Mensen die vaak video's kijken op een smartphone zullen hier zeker tevreden mee zijn.

Koop hem niet als...

Je consistent goede foto's wilt De camera's van de Motorola Moto G9 Plus zijn een gevalletje "erop of eronder". Soms slaat de nabewerking de nagel op de kop, maar minstens even vaak gaat er ergens iets mis. De nachtmodus was daarnaast het minst consistent.

Je een compact toestel wil Door de iets dikkere randen rondom het enorme scherm is dit geen smartphone die je met één hand zal gebruiken. Je zal ook merken dat hij niet in elke broekzak past.