Motorola lanceert compacte edge 50 neo met plat scherm en drie camera's

In mei van dit jaar onthulde Motorola een trio edge 50-smartphones en daar komen nu nog twee extra modellen bij, de standaard edge 50 en de edge 50 neo. De aandacht gaat vandaag niet alleen naar de edge-serie, want we zien ook twee goedkope moto g-modellen, de moto g35 en moto g55.

Motorola edge 50 met gebogen scherm en edge 50 neo met plat scherm

Prijs en beschikbaarheid De motorola edge 50 neo is vanaf 29 augustus te koop voor een adviesprijs van 499,99 euro en de motorola edge 50 is vanaf 29 augustus te koop voor een adviesprijs van 599,99 euro.

De Motorola edge 50 en edge 50 neo hebben best wat overeenkomsten, vooral als je alleen de achterkant ziet. Ze hebben beide dezelfde drie camera's achteraan: een 50MP-hoofdcamera, 13MP-groothoekcamera en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Hoewel deze specificaties precies overeen lijken te komen met de Motorola edge 50 pro, worden hier andere, minder geavanceerde sensoren gebruikt. Toch is het een indrukwekkende prestatie, aangezien dit de eerste keer is dat Motorola het basis- en neo-model uitrust met een telefotocamera. Verder zijn beide telefoons ook IP68-gecertificeerd en daardoor prima bestand tegen een duik in het water.

Image 1 of 2 De Motorola edge 50 (Image credit: Motorola) De Motorola edge 50 neo (Image credit: Motorola)

Aan de voorkant zien we een groot verschil. De Motorola edge 50 heeft een 6,7-inch pOLED-paneel met aflopende randen, 120Hz refresh rate en piekhelderheid van 1.600 nits. Het scherm van de goedkopere Motorola edge 50 neo is daarnaast volledig plat, maakt ook gebruik van een pOLED-paneel en meet 6,4 inch. Je krijgt hier verder betere specificaties, waaronder een dynamische refresh rate tot 120Hz en piekhelderheid van maar liefst 3.000 nits. Vorig jaar bestond de edge 40-serie uitsluitend uit telefoons met gebogen displays en het is goed om te zien dat Motorola het platte display terugbrengt naar zijn premium serie.

Beide smartphones kunnen maximaal 12 GB RAM en 512 GB opslag hebben, maar de processoren verschillen van elkaar. De Motorola edge 50 gebruikt een Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, terwijl de edge 50 neo het moet doen met een MediaTek 7300. Die chip focust vooral op energiezuinigheid en toch krijg je hier hetzelfde pakket software- en AI-functies. Daarnaast heeft de Motorola edge 50 een 5.000mAh-batterij en de edge 50 neo een 4.310mAh-batterij. Ze kunnen wel allebei met maximaal 68W opgeladen worden én ondersteunen 15W draadloos opladen.

Motorola moto g35 en moto g55 voor de budgetgerichte gebruiker

Prijs en beschikbaarheid De moto g55 is vanaf de tweede week van september te koop voor een adviesprijs van 249,99 euro en de moto g35 is vanaf eind september te koop voor een adviesprijs van 179,99 euro.

Het budgetsegment wordt op zijn beurt uitgebreid met de Motorola moto g35 en moto g55. Beide telefoons ondersteunen 5G, hebben twee camera's achteraan (50MP-hoofdcamera + 8MP-groothoekcamera) en een grote 5.000mAh-batterij die probleemloos een hele dag moet meegaan. Verder verschillen ze best veel van elkaar.

De moto g55 en moto g35 zijn uitgerust met 120Hz lcd-schermen met een piekhelderheid van 1.000 nits. De moto g55 heeft echter een 6,49-inch display, terwijl de goedkopere moto g35 een groot 6,72-inch display heeft. Verder zal de batterij van de moto g55 sneller vol zitten dankzij 33W-snelladen, waar de moto g35 het moet doen met 18W-snelladen.

Image 1 of 2 De Motorola moto g35 (Image credit: Motorola) De Motorola moto g55 (Image credit: Motorola)

Hoewel de moto g55 amper 250 euro kost, is Motorola erin geslaagd om Smart Connect te laten werken op de telefoon dankzij de MediaTek Dimensity 7025 en 12 GB RAM. Met Smart Connect kan je je telefoon verbinden met allerlei andere apparaten. Zo kan je eenvoudig bestanden delen met je pc en apps gebruiken vanaf je pc. Anderzijds kan je het scherm van de telefoon eenvoudig spiegelen op je smart tv. De moto g35 heeft deze functionaliteit niet en wordt aangedreven door de Unisoc T760, een aanzienlijk tragere processor.