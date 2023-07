Voor zijn prijs is de Nokia G42 een prima telefoon. De batterijduur van twee dagen en duurzaamheid zijn de twee grootste pluspunten, terwijl de software erg schoon en gebruiksvriendelijk is. Hoewel er 5G-connectiviteit is, zijn de algemene prestaties niet top en de resolutie van het display is eigenlijk iets te laag voor dit formaat. Een groothoekcamera ontbreekt, maar de uitstekende prestaties van de hoofdcamera, zowel overdag als 's nachts, maken dit meer dan goed.

Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen.

Nokia staat tegenwoordig vooral bekend om hun goedkope, gebruiksvriendelijke smartphones. Als je met een budget van 250 euro op zoek gaat naar een nieuwe telefoon, dan heb je heel wat keuze bij Nokia.

Aan het begin van dit jaar lanceerden ze nog de Nokia G22. In feite was dit exact dezelfde telefoon als de Nokia G21 met als grote verschil dat je hem zelf kon repareren. Zijn grootste probleem was de software, want hij draaide nog Android 12 toen Android 13 al een halfjaar beschikbaar was en kreeg slechts updates tot en met Android 14.

Dat probleem wordt nu opgelost met de nieuwe Nokia G42 met een adviesprijs van 249 euro. Net zoals de G22 kan je hem zelf repareren en dit keer krijg je wel de nieuwste Android-versie met de garantie op updates naar Android 14 en Android 15. Dankzij de 5G-connectiviteit lijkt hij ook toekomstbestendig. Heeft HMD Global (producent van Nokia-smartphones) een succesrecept in handen of gaat het toch ergens mis?

Nokia G42 review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 249 euro

Gelanceerd en in de verkoop gegaan begin juli 2023

De Nokia G42 houdt het erg eenvoudig. Er is één versie beschikbaar met 128GB opslag en 6GB RAM in het paars (of So Purple, zoals HMD Global het noemt). Daarvoor ben je 249 euro kwijt. Meteen na de lancering aan het begin van juli 2023 was de Nokia G42 beschikbaar bij verschillende retailers in zowel Nederland als België.

De concurrentie op dit prijspunt is vrij stevig en komt vooral vanuit Chinese hoek met budgetmerken als Poco en Redmi. De Poco M5s heeft bijvoorbeeld best veel bloatware, maar is wel sneller en heeft een beter display. Ook Motorola heeft enkele goede opties voor dit geld die, net zoals Nokia, wel een schone versie van Android draaien. De Motorola moto g23 komt bijvoorbeeld aardig dicht in de buurt van de Nokia G42, maar moet het zonder 5G doen.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Nokia G42 review: design

Vrij grote telefoon met dikke schermranden

Plastic frame en achterkant met matte afwerking

Zelf te repareren

Alle goedkope telefoons zien er ongeveer hetzelfde uit en de Nokia G42 past goed in dat rijtje. De randen rond het scherm (vooral de onderste) zijn redelijk dik, de zijkanten en achterkant zijn van plastic en het scherm is gemaakt van het oudere, maar nog steeds stevige, Gorilla Glass 3. Onderaan zit onze goede vriend de 3,5mm-koptelefoonaansluiting en de vingerafdrukscanner zit netjes verwerkt in de aan/uitknop. Die werkt prima zolang je wat geduld hebt en niet te snel je vinger van de scanner haalt.

Het plastic voelt niet erg premium, maar het geheel is wel stevig en door de matte afwerking zie je niet snel vingerafdrukken. Dat is maar goed ook want de Nokia G42 komt zonder cover in de doos. In het geval van schade aan de batterij of het display, kan je het zelf repareren door vervangonderdelen en een toolkit aan te kopen bij HMD Global. Hierdoor doet de Nokia G42 het stukken beter dan elke andere budget smartphone. Hij is duidelijk ontworpen met duurzaamheid in het achterhoofd.

Tot slot is dit zeker geen kleine telefoon. Het display van 6,56 inch is al aan de grote kant en door de dikke schermranden, is hij voor sommigen te groot om met één hand te gebruiken. Een laatste opmerking is dat de Nokia G42 aan het einde van mijn testperiode wat begon te kraken. Wanneer ik hem stevig vastnam, hoorde ik gekraak van de zijkanten en hetzelfde gebeurde toen ik op de boven- en onderkant duwde. Dit leek niets af te doen van de algemene duurzaamheid en is wellicht een neveneffect van het feit dat je zelf reparaties kan uitvoeren. Maak je daarom geen zorgen als jouw Nokia G42 plots lichtjes kraakt als je hem vastpakt.

Design score: 4,5/5

Nokia G42 review: display

6,56-inch display met 90Hz refresh rate

HD-resolutie oogt wat onscherp soms

LCD-display met goede kleurenweergave, maar beperkte helderheid

Displays van budget smartphones zijn meestal niet hun sterkste punt. Tegenwoordig krijg je vaak een Full HD-display met 60Hz refresh rate of een HD-display met 90Hz refresh rate. Bij de Nokia G42 is voor dat laatste gekozen.

Met een resolutie van 720 x 1612 pixels op een 6,56-inch scherm (269 ppi) kan je soms de indruk hebben dat je een leesbril nodig hebt. Hoe groter het scherm, hoe sneller het opvalt als de resolutie wat lager is en dat zie je hier vooral bij de instellingen, waar tekst en iconen soms wat wazig zijn. Daarnaast is het 90Hz refresh rate iets dat naar mijn mening overbodig is. De algemene prestaties zijn namelijk zodanig traag dat je amper merkt dat het een 90Hz-display is.

Iets dat tegen alle verwachtingen in wel degelijk was, was de kleurenweergave. LCD-displays staan bekend om hun slechte kijkhoeken en slechte weergave van donkere kleuren, maar dat doet de Nokia G42 eigenlijk prima. Als je telefoons van deze prijsklasse gewend bent, zal je wellicht aangenaam verrast zijn. Zelfs wanneer je vanuit verschillende hoeken naar het scherm kijkt, blijven de kleuren goed.

Iets wat wel beter had gemogen is de helderheid. Een piekhelderheid van 560 nits is aan de lage kant. Ik verwacht geen helderheid van 2000 nits zoals bij de iPhone 14 Pro, maar dit was nu eenmaal te donker om nog af te lezen op een zonnige zomerdag. Nu heeft de Nokia G42 de pech dat ik hem tijdens een erg zonnige periode heb getest. Tip: als je een zonnebril draagt, zal je die eerst even af moeten doen omdat je anders quasi niets op het scherm ziet.

Display score: 3/5

Nokia G42 review: camera

50MP-hoofdcamera werkt prima overdag én 's nachts

Weinig toegevoegde waarde van 2MP-macrocamera + dieptesensor

Video's stellen teleur

Het is geen verrassing dat de camera's van de Nokia G42 erg eenvoudig zijn. De 50MP-hoofdcamera heeft geen optische beeldstabilisatie, de 2MP-macrocamera maakt geen geweldige foto's en de 2MP-dieptesensor is eveneens opvulling. Zo kan je natuurlijk zeggen dat er een geavanceerde triple camera is, terwijl je in feite gewoon een hoofdcamera krijgt. Zelfs op dit prijspunt zien we vaak een groothoekcamera maar die ontbreekt volledig. Video kan je maximaal bij 1080p met 30fps opnemen, wat het absolute minimum is, en die kwaliteit is niet top, aangezien er erg snel ruis in donkere gebieden zit.

Goedkope telefoons met zwakkere processoren hebben soms het probleem dat ze iets te lang nodig hebben om daadwerkelijk een foto te nemen. De Nokia G42 neemt gelukkig foto's zonder al te veel vertraging en overdag zijn die best prima. Het dynamisch bereik is goed en de nabewerking zorgt voor natuurlijke kleuren zonder de bekende chemische groene schijn toe te voegen aan elke plant. De camera-app geeft je de optie om 2x in te zoomen en die werkt verrassend goed, zolang het licht goed is en je de telefoon stevig vasthoudt. Toch moet je opletten met bewegende voorwerpen want zowel de wieken van een windmolen als een speedboot die voorbij snelde, werden wazig vastgelegd.

Image 1 of 3 De eendjes op de voorgrond komen vrij goed in beeld, maar de wieken van de windmolens bewegen iets te snel en worden wazig. (Image credit: Future) 2x zoom weet goed de kwaliteit te behouden (Image credit: Future) Zowel de boot als windmolens zijn wat wazig omdat ze te snel bewegen (Image credit: Future)

Selfies met de 8MP-camera waren verrassend goed (en dat kwam niet omdat ik net naar de kapper was geweest). Er is geen agressieve beautyfilter die je niet kan deactiveren en de nabewerking ging verrassend goed om met tegenlicht en schaduwen. Details werden goed behouden en als je wat geduld hebt, kan je mooie plaatjes nemen met de portretmodus.

Verder krijg je nog de meest verwarrende nachtmodus die ik ooit heb gezien. Toen ik voor de eerste keer naar de nachtmodus ging, kreeg ik een korte rondleiding. Er zijn namelijk drie opties binnen deze modus: de gewone nachtmodus, de nachtstand en de statiefmodus. Het verschil tussen de nachtmodus en nachtstand was me niet meteen duidelijk, want er was alleen uitleg voor de nachtstand. Die zou ervoor zorgen dat foto's nog helderder worden waardoor ik details zou zien die ik niet met het blote oog kon zien. Nu is dat wat een normale nachtmodus hoort te doen naar mijn mening, maar de Nokia G42 geeft je dus een nachtmodus light en een echte nachtmodus. De statiefmodus is logischerwijs bedoeld voor gebruik met een statief, iets dat ik persoonlijk niemand zie doen met een telefoon van 249 euro.

Dit vraagt natuurlijk om een praktijktest en die resultaten zie je hieronder in de galerij. Je hebt in feite vier opties als je in het donker een foto neemt. De gewone fotomodus detecteert dit namelijk en verhoogt standaard de sluitertijd. De standaard nachtmodus ga je het meest willen gebruiken, want die maakt de sluitertijd nog iets langer en maakt de foto achteraf helderder. Dan is er de nachtstand, die dezelfde sluitertijd als de nachtmodus hanteert en de foto nóg helderder maakt, maar dit is vaak te veel van het goede en levert onrealistisch heldere foto's op. Tot slot heb ik mijn statief erbij genomen, een zo donker mogelijke scène opgezocht en vervolgens 42 seconden (nee, hier staat geen cijfer te veel) gewacht voor een verbazingwekkend resultaat dat geen enkele smartphone van 249 euro ooit al heeft bereikt.

Camera score: 4/5

Cameravoorbeelden (+ nachtmodus)

Image 1 of 10 1x zoom (Image credit: Future) 1x zoom (Image credit: Future) 1x zoom (Image credit: Future) 2x zoom (Image credit: Future) Normale nachtmodus (Image credit: Future) Nachtstand (extra helderheid) (Image credit: Future) Normale fotomodus (Image credit: Future) Normale nachtmodus (Image credit: Future) Nachtstand voor extra helderheid (Image credit: Future) Statiefmodus met automatisch ingestelde sluitertijd van 42 seconden (Image credit: Future)

Nokia G42 review: prestaties en software

Snapdragon 480+ met 6GB RAM levert trage prestaties

5G-connectiviteit is toekomstbestendig

Schone versie van Android 13 met 2 jaar Android- en 3 jaar security-updates

Wederom heb je op vlak van prestaties en software twee opties. Ofwel heb je degelijke prestaties met erg veel bloatware ofwel heb je trage prestaties en schone software. De Nokia G42 kiest voor optie twee en dat vind ik persoonlijk de betere optie. De Snapdragon 480+ levert trage prestaties en zelfs het wisselen tussen apps haperde soms. Ik raad wel aan om in de instellingen de 6GB RAM uit te breiden met 2GB virtuele RAM. Hierna merkte ik dat alles toch net iets vlotter ging. Wel handig is de 5G-connectiviteit, als je provider dit ondersteunt.

Games tonen snel aan wat de limieten van de Nokia G42 zijn. Het beste dat je kan spelen zonder dat het hele ding vastloopt, is iets eenvoudigs als Hearthstone. De smartphone wordt ook vrij snel heet en heeft na de game even nodig om af te koelen voor hij weer op het normale tempo zal werken. Met 128GB opslag heb je wel genoeg ruimte voor enkele lichte games voor het geheugen vol zit en als dat toch gebeurt, kan je altijd een microSD-kaart gebruiken.

Tot slot geniet je hier van de schone Android-ervaring waar Nokia bekend om staat. Je krijgt Android 13 uit de doos en updates tot en met Android 15. Security-updates lopen een jaar langer door, tot en met juli 2026, en gebeuren elke drie maanden. Hoe tijdig elke update gebeurt, blijft nog maar de vraag want mijn Nokia G42 zegt op het moment van schrijven (midden juli 2023) dat hij de security patch van mei heeft en detecteert geen nieuwe updates. Er zijn wel enkele vooraf geïnstalleerde apps die je waarschijnlijk meteen zal verwijderen. Zo had ik geen nood aan Express VPN of de GoPro Quik-app.

Prestaties en software: 4/5

Nokia G42 review: batterij

5.000mAh kan twee dagen gebruik aan

Alleen een oplaadkabel in de doos

20W-snelladen gaat best traag

HMD Global heeft al eens een Nokia gelanceerd met drie dagen batterijduur, maar die was dan ook een stuk trager en had geen 5G. De Nokia G42 doet het alsnog goed en kan makkelijk twee dagen doen op een volle batterij bij gemiddeld gebruik. Ook hier valt het op dat dit geen smartphone is voor games, want die zuigen de batterij zienderogen leeg. Zolang je dat dus niet doet, kan je twee dagen gebruik halen.

Binnen de milieuvriendelijke aanpak van het bedrijf hoort ook het gebrek aan een oplader. Je krijgt alleen een USB-C-naar-USB-C-kabel die je vervolgens nergens in kan steken. Nu kan de Nokia G42 toch maar met maximaal 20W-snelladen en zo'n oplader kost je misschien 10 euro. Dit is eigenlijk een extra nadeel, aangezien ik ongeveer 1,5 uur nodig had om hem helemaal op te laden.

Batterij score: 4/5

Moet je de Nokia G42 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Dit is de enige telefoon van deze prijs die zo sterk inzet op duurzaamheid. 4,5/5 Design Niet het modernste design en het plastic voelt goedkoop, maar je kan het zelf makkelijk repareren. 4,5/5 Display De lage resolutie valt snel op door het grote display en de helderheid is laag. 3/5 Camera Alleen de hoofdcamera is nuttig, maar werkt overdag wel snel. Bij weinig licht zijn de foto's verrassend goed, maar de videokwaliteit is ondermaats. 4/5 Prestaties en software 5G-ondersteuning, maar over het algemeen trage prestaties. Schone software en een sterk updatebeleid voor de prijs. 4/5 Batterij Je haalt gemiddeld twee dagen gebruik. Alleen jammer dat het opladen lang duurt en er geen oplader in de doos zit. 4/5

Koop hem als...

Je een sterke batterij wil Bij gemiddeld gebruik haal je makkelijk twee dagen gebruik op een volle batterij.

Je een hekel hebt aan slechte software De Nokia G42 geeft je misschien wel de schoonste versie van Android 13 die je voor dit geld kan vinden. Ook het updatebeleid is met 2 Android-updates en 3 jaar security-updates goed voor dit geld.

Koop hem niet als...

Je een snelle telefoon wil Op geen enkele manier is de Nokia G42 een snelle smartphone. Zolang je niet als een racewagen door apps scrolt of games wil spelen, presteert hij goed genoeg.

Je veelzijdige camera's wil Inmiddels verwachten we een groothoekcamera op dit prijspunt en die krijg je hier jammer genoeg niet. De hoofdcamera neemt wel erg sterke foto's, zowel overdag als 's nachts.

Nokia G42: alternatieven

Poco M5s Vind je wat bloatware niet erg en wil je vooral een scherp, kleurrijk display? De Poco M5s heeft een Full HD AMOLED-scherm dat je niet verwacht voor dit geld. Lees de volledige Poco M5s review