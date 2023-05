Review in een notendop

Motorola Moto G23: review in een notendop

Het Android-ecosysteem zit boordevol met budgetopties voor mensen die een competente smartphone willen hebben, maar niet een klein fortuin willen neerleggen. En dat is tegenwoordig al snel het geval met de meeste nieuwe modellen op de markt.

Naast de budgetfavorieten van Oppo en OnePlus, is Motorola ook een merk dat nog wel eens met een sterke, goedkopere telefoon op de markt wil komen. Dat is ook het geval met de Moto G23.



We hebben wel eens budgetsmartphones getest waar we bij denken: 'Hoezo is deze telefoon zo goedkoop?' Vaak zijn de specs en de manier waarop de smartphone zich gedraagt veel beter dan wat het zou mogen zijn. Nou, dat is dus niet het geval bij de Moto G23.

Je krijgt waar je voor hebt betaald, en dat is niet per se een slechte zaak. Je moet gewoon weten wat voor specs je in huis haalt. Voor de prijs van 229 euro krijg je een prima smartphone met prima specs. Denk hierbij aan een grote batterij van 5000mAh, 90Hz refresh rate en drie camera's waarvan er eentje niets waard is en de andere twee oké zijn in helder licht.

Motorola Moto G23: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 229,99 euro

Nu verkrijgbaar in de Benelux

Beschikbaar in Matte Charcoal, Pearl White en Steel Blue

De Motorola Moto G23 is beschikbaar in alle bekende winkels en webshops in Nederland en België. Voor de Moto G23 moet je 229,99 euro neertellen en daar krijg je 8GB RAM en 128GB opslag voor. Je kan de smartphone aanschaffen in de kleuren Matte Charcoal, Pearl White en Steel Blue.

Motorola Moto G23: Design

(Image credit: TechRadar Benelux)

Plastic behuizing

Voelt goed maar 'goedkoop' aan

De Motorola Moto G23 is een grote, maar verrassend 'verfijnde' smartphone. De smartphone heeft het inmiddels typische Motorola-design met platte zijkanten en een afgeronde hoeken aan de onder- en bovenkant.



De Moto G23 meet 162,7 x 74,7 x 8,2 mm en is daarmee iets kleiner dan zijn voorganger, de Moto G22. Het is iets dikker dan menig andere telefoon tegenwoordig: de iPhone 14 meet bijvoorbeeld 7,8 mm. Niet dat dit betekent dat de telefoon niet fijn is om te gebruiken.



De smartphone heeft een 6,5 inch LCD-scherm met een camera notch aan de bovenkant van het scherm in het midden. De achterkant heeft een opvallend camera-eiland en een subtiel Motorola-logo in het midden.



De smartphone zelf heeft een plastic frame dat verrassend 'premium' aanvoelt, hoewel we dit wel vaker zijn op budget smartphone zoals de Oppo A76.



Design: 3/5

Motorola Moto G23 Display

6,5 inch LCD-display

HD+ display

90Hz refresh rate

Zoals je vaker ziet bij budgetsmartphones is het de display waar je ziet dat het niet om een premium telefoon gaat. Het 6,5 inch LCD-scherm is zeker niet de slechtste die we ooit hebben getest, maar het wint geen prijzen.



De resolutie van 1.600 x 720 Pixels is goed genoeg voor de meeste zaken waar je een smartphone voor gebruikt. Het 90Hz refresh rate is natuurlijk altijd fijn.



De resultaten zijn over het algemeen prima te noemen en als je een smartphone rond de 200 euro koopt, dan weet je ongeveer wat je kan verwachten. De telefoon heeft geen indrukwekkend hoge helderheid, maar dit betekent ook niet meteen dat je in direct zonlicht de telefoon onder je T-shirt moet houden om iets te kunnen zien.



De Moto G23 is goed genoeg voor de mensen die even snel een YouTube-video willen kijken of een aflevering Netflix hier en daar. Verwacht echter geen hoogstandje, want van dichtbij kan je zien dat de kwaliteit niet helemaal daar is.

Display: 3,5/5

Motorola Moto G23: Camera's

(Image credit: TechRadar Benelux)

Drie achtercamera's en natuurlijk een selfiecamera

Foto's zijn oké zolang het licht genoeg is

Laten we heel eerlijk zijn: als je een gemiddelde review van ons hebt gelezen met betrekking tot een budgetsmartphone, dan kan je ongeveer wel gokken hoe het volgende blok eruit zal zien.



De Moto G23 heeft drie camera's aan de achterkant van de telefoon, namelijk een 50MP primaire camera, een 5MP groothoekcamera en een 2MP macro camera. Foto's met de primaire camera van de Moto G23 zijn best goed te noemen zolang er maar genoeg licht is.

Met de HDR-functie krijg je iets meer kleur in de foto's, maar heel veel beter wordt het niet. Foto's met de groothoekcamera zijn... foto's en de macrocamera is zoals altijd alleen maar een toegevoegd om de specs aan te vullen. De selfiecamera is prima genoeg.



Zoals altijd zijn er genoeg toevoegingen zoals HDR, Portret, Pro en Ultra Res, maar ze voelen allemaal maar weinig toe. Je zal er vast wel wat voorbeeld uit kunnen halen, maar het blijft een budget set-up.



Een raar probleempje dat we hadden met de smartphone was dat de camera-app behoorlijk overbelicht leek in sommige gevallen. In de onderstaande galerij zie je een foto die ik met de primaire camera hebben gemaakt van mijn fantastische outfit op een zondagochtend. Mijn witte schoenen waren een witte, felle waas in de app en mijn beige broek was meer wit. De uiteindelijke foto is prima, maar het is wel iets om op te letten.

Camera's: 3/5

Voorbeeldfoto's Motorola Moto G23

Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar Benelux) (Image credit: TechRadar Benelux) (Image credit: TechRadar Benelux) (Image credit: TechRadar Benelux) (Image credit: TechRadar Benelux)

Motorola Moto G23: Prestaties

Mediatek Helio G85 chip

Extra opslag met microSD

Geen 5G

De Motorola Moto G23 beschikt over een Mediatek Helio G85-chip die genoeg is voor de meeste alledaagse taken, vooral in combinatie met 8GB RAM en 128GB opslag. Zoals ook het geval was bij de Moto G22, is het geheugen uitbreidbaar door middel van een microSD-kaartje.



Zaken zoals social media, nieuws, YouTube en/of streaming en een simpele game gaan prima met deze smartphone. In het geval van games zoals Genshin Impact zal je niet zoveel succes hebben.

De Moto G23 heeft alles wat je van een moderne Android mag verwachten, maar daar houdt het wel ongeveer op. Je kan multitasken en soms krijg je een hapering hier en daar, maar wat kan je daadwerkelijk verwachten van een 229,99 euro prijskaartje.



Daarnaast komt de nieuwe telefoon van Motorola zonder ondersteuning voor 5G, dus als je al een 5G-abonnement hebt, dan is dit niet de telefoon voor jou.

Prestaties: 3,5/5

Motorola Moto G23: Software

Image 1 of 2 (Image credit: TechRadar Benelux) (Image credit: TechRadar Benelux)

Android 13

Weinig bloatware

Handige Moto-functies

Motorola zit altijd dichtbij de stock Android-ervaring en dat is met de Moto G23 niet anders. De smartphone draait op Android 13 in bijna zijn puurste vorm, op Google na natuurlijk.



Zoals Motorola betaamt, krijg je ook de gebruikelijke slimme functies van het merk. Je kan bijvoorbeeld de zaklamp activeren door snel te schudden met de smartphone (tipje: kijk niet naar de camera als je dit doet) of de camera te activeren door twee keer met de smartphone te draaien.

Software: 3,5/5

Motorola Moto G23: Batterijduur

(Image credit: TechRadar Benelux)

5.000mAh capaciteit

Gaat lang mee, twee dagen goed mogelijk

15W laadsnelheid

Een groot voordeel van budgetsmartphones is dat de batterij vaak belachelijk lang meegaat en dat is wederom het geval met de Moto G23.



De 5.000mAh gaat voor mijn gevoel jaren mee, maar in de praktijk zijn het toch echt twee dagen. Toch is het af en toe gewoon moeilijk om de telefoon leeg te trekken. Waar de Moto G23 sterk verbeterd is ten opzichte van zijn voorganger is de oplaadsnelheid.



Waar de Moto G22 slechts 15W opladen had, is die bij de G23 verdubbeld tot 30W en dat scheelt enorm in de praktijk. Geen 3 tot 4 uur meer... godzijdank.

Batterijduur: 5/5

Moet je de Motorola Moto G23 kopen?

Koop hem als...

Je een klein budget hebt

De duurste smartphones kosten tegenwoordig een klein fortuin, maar voor de Moto G23 betaal je een kleine 230 euro.

Je een pure Android-ervaring wilt

Motorola heeft altijd een pure Android-ervaring gehad en dat is wederom het geval met de Moto G23.

Je een lange batterijduur nodig hebt

Voor een lange batterijduur moet je bij de smartphones van Motorola zijn, want met de 5.000mAh kan je twee of meer dagen mee doen.

Koop hem niet als...

Je sterke camera's zoekt

Je krijgt misschien prima foto's met de primaire camera in goed licht, maar op de rest van de camera's hoef je niet te rekenen.

Je een snelle smartphone zoekt

Android 13 draait oké, maar het is wel het minimale voor 2023.