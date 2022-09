Oppo A76 review

Review in twee minuten

De Android smartphonemarkt is tegenwoordig hartstikke verzadigd met allerlei soorten budgetsmartphones. Het probleem is dat ze allemaal redelijk hetzelfde aanvoelen, en de Oppo A76 lijkt in eerste instantie die formule te volgen.



Oppo maakt al een aantal jaren sterke premium toestellen, maar ze stralen vooral op budgetgebied. Dat is niet anders bij de nieuwste budgettopper van Oppo.

Het design is waar de Oppo A76 echt straalt, en dat bedoelen we ook letterlijk. De mooie finish van de buitenkant straalt in direct zonlicht waardoor deze smartphone meer premium oogt dan hij daadwerkelijk is. Ook het scherm is, ondanks het gebrek aan een OLED-technologie, erg helder en kleurrijk vergeleken met andere goedkope opties. Het 6,56 inch LCD-scherm vloeit ook lekker tijdens een potje gamen of het navigeren door de menu's vanwege de refresh rate van 90Hz.

Waar je de telefoon niet voor hoeft te kopen, zijn de camera's. Smartphonefotografie is sowieso nooit een sterke eigenschap van budget smartphones, en helaas zet de Oppo A76 deze trend door. Foto's zien er in eerste instantie mooi uit, maar na die eerste impressie zie je de imperfecties en de gruizige details, of beter gezegd: het gebrek aan die details.

Ook de software voelt enigszins budget aan, en de vreemde keuze van bloatware stelde ons ietwat teleur.

Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 229 euro

Nu te koop in de Benelux

Verkrijgbaar in Glowing Black en Glowing Blue

De Oppo A76 is momenteel beschikbaar in diverse winkels en webshops. De adviesprijs is eigenlijk 229 euro, maar de echte prijs van de telefoon ligt al geruimere tijd lager dan de originele adviesprijs.

De telefoon is te koop in de kleuren Glowing Black en Glowing Blue. Beide versies hebben 128GB interne opslagruimte.

Design

Kunststof behuizing

Strak design

IPX4-gecertificeerd: spatwaterdicht

De smartphonemarkt is al jaren geobsedeerd door steeds grotere telefoons, en Oppo is daar geen uitzondering op. De Oppo A76 is behoorlijk lang met afmetingen van 164,4 x 75,7 x 8,4 millimeter. De A76 is dan net iets dikker, breder en langer dan de Motorola Moto G52, een andere budget Android uit dezelfde prijsklasse. Dankzij het lange postuur van de telefoon is het wel een stuk moeilijker om de A76 met een hand te bedienen, maar dat is een bekend probleem met grotere telefoons.

Net zoals zijn grote broertje, de Oppo A96 (opens in new tab), ziet de telefoon er simpel maar strak uit. De achterkant heeft een strakke, matte afwerking die in direct licht subtiel glinstert. Dit is een leuk trucje waardoor de A76 een stuk duurder oogt dan hij daadwerkelijk is. De achterkant voelt stevig aan ook al is hij gemaakt van plastic. Met een IPX4-certificering is dit toestel bestand tegen spatwater.

Display

6,56 inch LCD-scherm

90Hz refresh rate

Fel scherm

Voor de adviesprijs van 229 euro kan je niet heel veel verwachten, maar de OPPO A76 verrast hier wel. OLED krijg je niet, maar wel een verrassend helder 6,56 inch LCD-scherm met een verversingssnelheid die kan wisselen tussen 60 en 90Hz. Een paar jaar geleden was het ongewoon om 90Hz terug te zien in een budgetsmartphone, maar we zijn blij dat de A76 hierover beschikt. De hogere refresh rate zorgt ervoor dat het browsen door de menu’s van het toestel een stuk soepeler verlopen, en games zijn een stuk vloeiender dan bij 60Hz.

Qua resolutie moet je het echter doen met 720p (1612 x 720) en daardoor ziet het scherm er lichtelijk overbelicht uit. Dit kan ook te maken hebben met de hoge helderheid van het scherm. Met een maximale helderheid van 600nits kan je het scherm zelfs in direct zonlicht goed aflezen. Wel merkte we dat het scherm bijna te fel was, maar misschien ligt dat aan ons.

Camera's

13MP hoofdcamera + dieptesensor + 8MP selfiecamera

Matige prestaties

Zoom is erg ruw

De meeste budgetsmartphones beschikken over een selfiecamera, primaire camera en een groothoekcamera. Soms zitten er macro/dieptecamera’s bij die niets toevoegen en dat zien we hier ook. De Oppo A76 beschikt slechts over een primaire camera, dieptesensor en een selfiecamera. Hiermee is de A76 nou niet bepaald veelzijdig op cameragebied.

De 13MP primaire camera zal geen hoge ogen gooien, maar voor de prijs verwacht je dat ook niet. Met HDR en de AI-functie aan kan je af en toe best leuke fotootjes schieten, zelfs in het donker zoals zichtbaar is in de galerij hieronder. Op het smartphonescherm zien de foto's er in het begin erg fraai uit, maar als je wat verder kijkt, ontbreekt het bij de foto’s al snel aan details. Donkere gedeeltes, zoals schaduwen op een muur bijvoorbeeld, zijn erg vlekkerig en gruizig. Als je donkere en lichte thema's in één foto probeert vast te leggen, dan sputtert de camera tegen.

Video’s kunnen opgenomen worden in 1080p/30fps en op zich is de videokwaliteit redelijk. De 8MP selfiecamera is best prima, maar net zoals bij de primaire camera ziet alles er lichtelijk gruizig uit. Er zijn slechtere camera’s in deze prijsklasse, maar ook genoeg betere.

Voorbeeldfoto's camera

Prestaties en specificaties

Prima specificaties voor prijs

Uitbreidbaar geheugen

De Oppo A76 is voorzien van een Qualcomm Snapdragon 670 Octa-core met 4GB RAM en 128GB opslag. Zoals bijna alle Android budgetsmartphones van de laatste jaren draait de Oppo A76 ook naar behoren.



Met dagelijkse bezigheden zal de smartphone weinig problemen ondervinden en YouTube, Spotify of spellen zoals Archero of andere top-down games heeft hij geen last van. Zodra er teveel in een spel te doen is, dan merk je dat je te maken hebt met een budget smartphone. Frame drops zijn dan te verwachten, maar met slechts 4GB RAM vinden wij dat echter niet meer dan normaal.

Het 90Hz scherm in combinatie met de felle kleuren ziet er erg fraai uit als je kleurrijke games speelt. De enkele speaker op de telefoon kan echter beter. Hij kan hard en het is niet de slechtste speaker die we ooit gehoord hebben, maar als je alleen maar het woord hard kan verzinnen om de speaker te beschrijven, dan weet je dat hij matig is.

Software

ColorOS Skin

Vage bloatware

De Oppo A76 draait op ColorOS V11.1, een skin van Android 11. Het is geen bijster indrukwekkende ervaring, maar tegelijkertijd hebben we ook niets om te klagen. Wel is dit het gedeelte van de telefoon die het meest budget aanvoelt.

Wat wel erg jammer is, is de hoeveelheid bloatware op de telefoon. Applicaties zoals PUBG Mobile Gift Box, Amazon Shopping, TikTok en wat in godsnaam ook BIGO LIVE mag betekenen, is gewoon jammer. Je kan deze applicaties gewoon verwijderen, maar dat zou niet eens moeten.

Toen we BIGO LIVE voor het eerst openden op een volledig nieuwe Oppo A76 zagen we meteen twijfelachtige content verschijnen. Misschien niet meteen Oppo's schuld, maar het is wel hun keuze om deze bloatware te installeren.

Batterijduur

5.000mAh batterijcapaciteit

Gaat met gemak een dag mee, soms twee

33W snelladen

De batterijduur van de Oppo A76 voelt daarentegen allesbehalve budget aan. De 5.000mAh batterij is meer dan genoeg voor een telefoon met deze specs. De smartphone is bijna niet leeg te krijgen. Zelfs na een paar afleveringen House of the Dragon, een filmpje hier, een albumpje daar en wat gaming tussendoor hadden we nog genoeg batterij over aan het einde van de dag dat ik twijfelde of ik de telefoon wel op moest laden.

Enkele dagen nadat we de telefoon getest hadden, kwamen we erachter dat de telefoon niet was uitgezet, en de 30+ procent batterij leek het niet te deren. Niet dat het een ramp zou zijn als de Oppo A76 leeg is, want met de mogelijkheid om tot 33W snel op te laden is de telefoon binnen een uur tot anderhalf uur vol. Normaal aan de lange kant, maar zoals we al zeiden: volledig leeg is de Oppo A76 zelden.

Moet ik de Oppo A76 kopen?

Koop hem als...

Je een goede batterijduur belangrijk vindt

Ben je vaak druk en niet altijd in de buurt van een stopcontact? Wees gerust, want met de Oppo A76 kan je gerust de dag doorkomen zonder je zorgen te maken over de batterijduur.

Je van een strak design houdt

De Oppo A76 heeft geen bizar, over-the-top ontwerp, maar juist een strak ontwerp waarmee je niet misstaat op een fancy afterparty.

Je een budget hebt

Laten we eerlijk zijn: voor 229 euro krijg je geen 120Hz scherm en camera's die kunnen concurreren met Hollywood. Wat je wel krijgt is een goede budgetsmartphone met een lange batterijduur, een mooi scherm en geld over om lekker op restaurant te gaan.

Koop hem niet als...

Jouw smartphone meer camera dan telefoon is

Voor de camera's hoef je niet bij deze Oppo aan te kloppen. Voor snelle Instagram-kiekjes is de A76 goed genoeg, maar zodra je inzoomt of op een groter scherm kijkt, zie je de nadelen.

Je een strakke Android-ervaring wilt

De Oppo A76 heeft bij lange na niet de slechtste UI, maar in combinatie met de twijfelachtige bloatware (we kijken naar jou BIGO LIVE) is het niet zo strak als het design.