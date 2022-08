Motorola Moto G52 review

Wie op zoek is naar een lange batterijduur in een prima all-rounder zit met de Motorola moto g52 goed. De camerakwaliteit laat te wensen over, maar op verschillende vlakken laat de smartphone zien wat je voor deze prijs wél kunt bewonderen.

De Moto G-reeks is al jaren een vaste waarde bij Motorola, waarbij de ene meer succes had dan de andere. Heb je al eerder een Motorola smartphone gehad, dan ken je de extra functies vast al: twee keer zwaaien voor de zaklamp, draaien voor het de camera-app en meer. We zijn dan ook blij dat deze functies aanwezig zijn in de Motorola Moto G52.

De Moto G-reeks bestaat grotendeels uit betaalbare smartphones die prima als all-rounder presteren. Bovendien brengen de huidige Moto G-smartphones 5G naar een breder publiek voor een zachtere prijs.

De Motorola Moto G52 heeft hetzelfde strakke uiterlijk als andere smartphones in deze prijsklasse. Wie een flitsend design wil, mag deze telefoon overslaan. Waar je de telefoon wel voor mag aanschaffen, is de uitstekende batterijduur: tijdens onze reviewperiode merkten we dat we zelfs met veel scrollen op TikTok en social media gemakkelijk een dag konden halen op een enkele lading.

Ook voor het scherm mag je de telefoon overwegen: het IPS OLED-scherm van 6,6 inch is behoorlijk helder, met warme kleuren. Tijdens het kijken van YouTube en Netflix valt op dat de kleuren meer dan prima naar voren komen. Met een refresh rate van 90Hz verloopt scrollen meestal vlot, hoewel we wel enkele haperingen zagen bij zwaardere apps.

Wie af en toe een plaatje schiet komt prima uit de voeten met de Moto G52, maar voor professionele smartphonefotografie is de smartphone niet geschikt: foto's worden al gauw korrelig of verliezen details, helemaal in minder verlichte ruimtes. Verwacht geen wonderen.

Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 249 euro

Nu verkrijgbaar in de Benelux

Verkrijgbaar in Charcoal Grey en Porcelain White

De Motorola Moto G52 is momenteel beschikbaar in diverse winkels en webshops. De adviesprijs mag dan wel 249 euro zijn, deze is ondertussen alweer iets gedaald.

De telefoon is verkrijgbaar in de kleuren Charcoal Grey en Porcelain White. Wil je voor 6GB RAM gaan, dan moet je voor Charcoal Grey gaan.

Design

Kunststof behuizing

Voelt stevig

IP52-gecertificeerd: spatwaterdicht

Wie voor een grote telefoon wil gaan, zit met de Motorola Moto G52 wel snor. De smartphone is redelijk lang en voelt behoorlijk stevig aan. De afmetingen zijn 161 x 74,4 x 7,99 millimeter. Daarmee is hij iets dikker dan de iPhone 13 (7,7 millimeter) en de Samsung Galaxy S22 (7,6 millimeter).

Hoewel de behuizing van kunststof is, voelt hij zeker niet goedkoop aan. Op de achterkant van de telefoon is het logo van Motorola te zien, met een behoorlijke camera-setup. De camera's steken iets uit, maar dat valt niet op als je het bijgeleverde hoesje gebruikt.

Toch is het ergens jammer dat Motorola voor een veilig design is gegaan. De Android-smartphones in deze klasse beginnen aardig op elkaar te lijken, dus een opvallender ontwerp was welkom gewest.

Display

6,6 inch IPS OLED-display

90Hz refresh rate

Kleurrijk display

Voor 249 euro krijg je bij de Motorola Moto G52 een scherm dat zeker niet goedkoop wegkijkt: een 6,6 inch IPS OLED-scherm.

Dankzij de resolutie van 2400 x 1080 ziet alles er scherp uit. Doe daar nog een 90Hz verversingssnelheid en je krijgt een aangename ervaring. Het leest te allen tijde prettig af, zelfs als we in de felle zon staan.

Opvallend is hoe goed kleuren uitkomen tijdens games of series. In vergelijking met een duurdere smartphone doet de Motorola Moto G52 dit verrassend goed.

Camera's

Vier camera's

Groothoekcamera en macrocamera

Oké fotokwaliteit voor deze prijs

De camera's van de Motorola Moto G52 zijn niet slecht... maar ook niet geweldig. Voor wie mooie vakantiefoto's wil schieten of scherpe foto's voor social media wil maken, is dit geen match made in heaven. Voor wie af en toe eens ergens een kiekje van wil maken, is de Moto G52 meer dan prima.

De Moto G52 beschikt over een primaire camera van 50MP, een groothoekcamera van 8MP en een macrocamera van 2MP. De selfiecamera is 16MP. Qua software kun je onder andere de ISO-waarde, witbalans en HDR instellen.

Voor een toestel van 249 euro maakt de Motorola Moto G52 geen verkeerde foto's. Bij goed daglicht zijn de foto's kleurrijk, maar ietwat korrelig. Bij iets donkerdere omstandigheden worden de foto's al gauw minder scherp en verliezen ze kleur.

Voorbeeldfoto's camera

Voorbeeldfoto's camera

Prestaties en specificaties

Redelijke interne specs

Opslag uitbreidbaar

Redelijk goede prestaties

In de Motorola Moto G52 zit een Qualcomm Snapdragon 680, 4GB RAM en 128GB opslag. Met een microSD-kaartje kun je je opslag nog uitbreiden.

Deze specificaties zijn ondertussen wel wat je minimaal mag verwachten van een Android-smartphone in deze prijsklasse. Over het algemeen voelt het gebruiken van de Moto G52 soepel aan, maar als je in de Google Play Store scrolt of in een zwaardere app zit, voel je dat de telefoon harder zijn best moet doen.

In Geekbench 5 scoort de Motorola-smartphone 376 (Single-Core) en 1576 (Multi-Core).

Wie niet op zoek is naar een krachtige smartphone kan hun weg prima vinden met de Motorola Moto G52. Apps als WhatsApp, Instagram, Vinted en Spotify draaien meer dan prima, maar ook games als Mario Kart Tour konden we zonder problemen spelen. Wel kwamen her en der wat framedrops langs, maar daar kijken we niet van op met 4GB RAM.

Wat verstandig is om mee te nemen in je overweging is dat de Motorola Moto G52 geen 5G bevat. Ook is het minder handig dat de Moto G52 geen Wi-Fi 6 ondersteunt. Let hier dus op als je een nieuwe(re) router hebt.

Software



Vrijwel stock Android

Weinig bloatware

Moto-functies erg handig

Als je liever een schone Android hebt zonder extra apps toegevoegd valt de Motorola Moto G52 in dit straatje. Alhoewel veel Android-smartphones steeds vaker apps toevoegen (denk aan Facebook of Netflix), blijft Motorola een stock Android op de telefoons leveren. Dit is iets wat wij nog altijd erg waarderen.

De smartphone draait direct op Android 12, met extra functionaliteiten van Motorola zelf. Denk bijvoorbeeld aan zwaaien om de zaklamp aan te zetten, draaien om de camera te openen...

Aangezien de telefoon in april is uitgebracht, mag je verwachten dat deze minimaal nog de upgrade naar Android 13 krijgt. Motorola belooft in ieder geval dat je twee jaar lang elk kwartaal een beveiligingsupdate voor de smartphone krijgt.

Batterijduur

5.000mAh batterijcapaciteit

Gaat gemakkelijk 1,5 dag mee

33W snelladen

Iets anders wat ons erg bevalt aan de Motorola Moto G52 is de accuduur. Zelfs met aardig wat uurtjes scrollen op TikTok of Reddit of met een draadloze koptelefoon via Bluetooth muziek luisteren ging de batterij nog een hele dag mee.

De efficiëntie van de batterijduur zit hem waarschijnlijk in de zuinige Qualcomm Snapdragon 680. Gebruik je de telefoon enkel voor appen en bellen, zou de batterij zomaar twee of zelfs drie dagen mee kunnen gaan.

Ook laadt de telefoon behoorlijk snel op als deze leeg is, dankzij de 33W snellader die je bij de smartphone krijgt. Binnen 30 minuten heb je de telefoon voldoende opgeladen dat deze weer een dag mee kan.

Moet ik de Motorola Moto G52 kopen?

Koop hem als...

Je een goede batterijduur belangrijk vindt

Ben je regelmatig onderweg en kan je telefoon niet altijd opgeladen worden? Met de Motorola Moto G52 hoef je niet bang te zijn dat je halverwege de dag met een lege accu komt te zitten.

Je op zoek bent naar een Android-telefoon zonder bloatware

Motorola levert nog altijd stock Android, waardoor je enkel de apps van Google en Motorola zelf op je smartphone krijgt. Lekker zelf kiezen wat je erop zet dus.

Je geen flink bedrag wil uitgeven voor een prima telefoon

Voor 249 euro krijg je een smartphone die alles prima oppakt en langer dan een dag mee kan. Voor dit prijskaartje zijn er compromissen, maar de prijs/kwaliteit is top.

Koop hem niet als...

Je veel foto's maakt met je smartphone

Wil je scherpe, heldere plaatjes voor social media of van je vakantie maken, kan je deze telefoon beter overslaan. Alhoewel de camera redelijk presteert, zijn de foto's niet bepaald indrukwekkend.

Je razendsnelle prestaties wilt

Nee, de Motorola Moto G52 is geen langzame telefoon, maar voor krachtige prestaties en optimaal multitasken hoef je deze smartphone niet te overwegen.