Poco M5s review

Een degelijke smartphone hoeft niet duur te zijn. Dat bewijst Poco keer op keer met de betaalbare M-reeks. We zitten hier inmiddels aan de vijfde generatie en voor deze review gaan wij aan de slag met de Poco M5s.

Poco M5s prijs en beschikbaarheid

De adviesprijs voor de voor de Poco M5s met 64GB opslag bedraagt 229,90 euro en voor 249,90 euro heb je 128GB opslag. Beide versies hebben 4GB RAM aan boord, dus het enige verschil zit in de interne opslag. Handig om te weten, is dat je die sowieso kan uitbreiden met een microSD-kaart. De kleuren voor beide varianten zijn eveneens hetzelfde: grijs, blauw en wit.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Poco M5s display en design

De Poco M5s is uitgerust met een 6,43-inch Full HD+ AMOLED display en dat zien we niet altijd op dit prijspunt. Aan de andere kant krijg je een laag refresh rate van 60Hz, maar dat vergeet je snel. Overdag kan het scherm fel genoeg worden zodat je in de zon alles kan blijven zien en donkere tinten zien er erg goed uit op het scherm.

Of je nu scrolt op Instagram of video’s kijkt op TikTok, de kleuren spatten van het scherm. Je zou bijna vergeten dat je hier een budgettelefoon voor je hebt. Poco vermeldt enkele snufjes waardoor de helderheid van het display altijd optimaal wordt aangepast, maar in de praktijk werd dit even goed bijgesteld als op elke andere smartphone.

Het design is tot slot wat we gewend zijn van Poco. Aan de voorkant ziet de Poco M5s er normaal uit en aan de achterkant zit een veel te opvallend camera-eiland. Aan de rechterkant zit de volumeknop met daaronder de powerknop met ingebouwde vingerafdrukscanner. Die werkt over het algemeen enorm snel en betrouwbaar. Bovenaan vinden we een luidspreker en IR-blaster, terwijl we onderaan een tweede luidspreker, oplader en onze goede vriend de koptelefoonaansluiting vinden.

Display score: 4/5

Design score: 4/5

Poco M5s camera

64MP + 8MP + 2MP + 2MP achteraan

12MP selfiecamera

Twee dieptesensoren van 2MP, geen macrocamera

We krijgen een interessante verzameling camera’s op de Poco M5s. Vooraan zit een eenvoudige 13MP-selfiecamera die niet veel verkeerd doet. Standaard staat de beauty-filter wel aan, maar die maakte ons net iets té mooi. Voor meer natuurlijke selfies zet je die filter beter uit en zoek je een goede lichtbron.

Achteraan zitten we met dat camera-eiland. De ster van de show is de 64MP-camera die eveneens weinig verkeerd doet. De 8MP-groothoekcamera is een leuke aanvulling, maar valt eigenlijk af van zodra de zon begint onder te gaan. Daarnaast krijg je niet één, maar twee 2MP-dieptesensoren, waarvan het praktisch nut ons volledig ontgaat. Een enkele dieptesensor is vaak niet al niet nuttig en twee exemplaren zijn twee keer zo nutteloos. We hadden zelfs liever – dat dit ooit zwart op wit zou staan, zag niemand aankomen – een 2MP-macrocamera gezien.

De foto’s zelf zijn niets bijzonders. De nabewerking slaat gaat de mist in bij alles wat groen is en gooit er een onnatuurlijke, bijna chemische schijn over. De nachtmodus is eerder een zonsondergangsmodus want als je hem ’s nachts gebruikt, zijn de foto’s vaak onbruikbaar. Die modus werkt trouwens alleen op de hoofdcamera en niet op de ultra-wide. Met de nodige moeite kan je degelijke foto’s maken, maar verwacht geen eenvoudige mik-en-klik ervaring, want zonder wat hulp kunnen de camera’s van Poco M5s niet enorm veel.

Camera score: 2,5/5

Cameravoorbeelden

Poco M5s batterij en prestaties

Bij het uitpakken viel meteen op dat er iets niet in de doos zat en dat was het oplaadblok. We kregen alleen een kabeltje, wat we niet verwacht hadden van Poco. De verpakking zelf was ook niet kleiner gemaakt, dus het lijkt erop dat Poco wat kosten wou besparen en geen moeite doet om er ecologische doekjes om te winden. Erg ironisch is dat je nergens op de Poco-website een oplader kan vinden. Met de juiste oplader kan de Poco M5s 33W snelladen, maar succes met je zoektocht ernaar. Het snelladen hebben we bijgevolg niet kunnen testen.

De 5.000mAh-batterij stelt daarentegen niet teleur. Gewoonlijk hadden we nog 50% batterij over aan het einde van een gemiddelde dag met wat muziek, sociale media en games tussendoor. De volledige twee dagen hebben we nooit kunnen halen, maar afhankelijk van je gebruik is het zeker mogelijk.

Binnenin de Poco M5s vinden we de MediaTek Helio G95-chipset en 4GB RAM-geheugen. In normale taal wil dat zeggen dat navigeren door de interface en wisselen tussen apps redelijk vlot gaat, maar grafisch zware games laat je beter links liggen.

Qua software krijg je Android 12 met MIUI 13, dat we kennen van andere Poco en Xiaomi telefoons van dit jaar. Verwacht je aan allerlei opties om de interface aan te passen, maar ook aan apps die je liever kwijt dan rijk bent. Zo is er nog steeds een ingebouwde virusscan voor elke app die je downloadt. Die scanner geeft je bovendien een gratis advertentie bij elke check die hij uitvoert. Handig toch! (nee, dat is het niet). Als je deze onnodige apps negeert, krijg je een aangename Android-ervaring die je helemaal naar je eigen smaak kan instellen. Je krijgt zelfs een always-on display, waar Apple zo’n 10 generaties aan iPhones van meer dan duizend euro voor nodig had!

Batterij score: 4/5

Prestaties score: 3,5/5



Poco M5s scorekaart en conclusie

Categorie Opmerking Score Design Vertrouwd, stevig design met leuke kleurenopties. 4/5 Display Uitstekend AMOLED-display, jammer van de 60Hz maar dat zien we door de vingers. 4/5 Camera Geen enkele camera is écht goed, dubbele 2MP-dieptesensor is onnodig. 2,5/5 Prestaties Krachtig genoeg voor dagelijks gebruik, geen topper voor games. 3,5/5 Batterij Batterijduur van twee dagen, maar geen oplader in de doos. 4/5 Prijs-kwaliteit Een van de goedkopere Android telefoons die al bij al degelijke prestaties aflevert. 4/5

De Poco M5s is duidelijk gericht op mensen die veel media consumeren met hun smartphone. Het scherm, de stereospeakers en de batterij zijn de hoogtepunten van de telefoon. Op andere vlakken slaat Poco de bal stevig mis. Vier camera’s waarvan twee dieptesensoren, dat hebben we nog nooit gezien en hopen we nooit meer te zien. Een oplader in de doos was ook handig geweest en de onnodige toevoegingen in de software horen nu eenmaal bij de Poco-ervaring. Kortom, als je op zoek bent naar een goedkope telefoon om dagenlang op sociale media te vertoeven, dan zit je hier goed.