Gerucht: Nokia werkt aan feature phone met Android

Android is het meest vruchtbare besturingssysteem voor mobiele telefoons wereldwijd. Op vrijwel elke smartphone die niet van Apple is, vind je de software van Google terug. Toch wordt er gewerkt aan het aanboren van een nieuwe markt met Android, namelijk de wereld van feature phones.

Volgens een geüpdatete lijst van Wi-Fi Alliance, een bedrijf dat draadloze internetproducten certificeert, is er een nieuwe telefoon van Nokia in de maak. Hij heet Nokia 400 4G en draait op een besturingssysteem genaamd GAFP.

De mensen van XDA Developers hebben dit gespot en gingen op zoek naar de betekenis van GAFP. Wat blijkt? Exact dezelfde naam was eerder al gespot in een leak over een feature phone met Android vorig jaar, toentertijd gespot door 9To5Google.

Nokia 400 4G met Android?

Hoe Android exact moet gaan werken op een feature phone, daar is momenteel nog weinig over bekend. Veel ontwikkelaars hebben Android-applicaties geoptimaliseerd voor een touchscreen, en het maakt niet veel uit of het dan gaat om een smartphone of tablets. Aangezien feature phones doorgaans geen touchscreen hebben, lijkt het ons aannemelijk dat de Android feature phone in kwestie geen toegang krijgt tot de volledige Play Store.

Voor nu is er helaas nog vrij weinig te melden over de Nokia 400 4G, buiten dat de eerste tekenen onze interesse hebben gewekt. Met een beetje geluk onthult moederbedrijf HMD Global meer over deze telefoon op het Mobile World Congress, dat eind februari in Barcelona plaatsvindt.

Verder verwachten we een nieuw vlaggenschip van de Finse fabrikant van weleer, evenals de Nokia 5.2 en Nokia 1.3. Ook moet er een toestel verschijnen die behoort tot de 'Nokia Original Series'.

Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk waar deze serie voor staat, maar het kan gaan om een feature phone zoals de Nokia 3310, een telefoon die enkele jaren geleden door HMD Global nieuw leven in werd geblazen.