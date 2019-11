Motorola Moto G8 Plus review

De Motorola Moto G8 Plus is een interessante om zoveel verschillende redenen. Zijn voorganger, de Motorola G7 Plus, werd eerder dit jaar gelanceerd en toch heeft Motorola nu al besloten om hem te vernieuwing. Daarnaast zijn er heel wat oude bekenden te vinden in de G8 Plus. Zo zien we de 48MP-hoofdcamera van de Motorola One Vision, de 16MP-actiecamera van de One Action en de laser-autofocus van de One Macro. Het lijkt erop dat Motorola hier zijn hoogtepunten van het afgelopen jaar heeft samengevoegd om zo een soort van "ultieme" smartphone te maken voor een breed doelpubliek.

Motorola Moto G8 Plus prijs en lanceringsdatum

De Motorola Moto G8 Plus ligt sinds 14 november in de winkel in zowel Nederland als België. Er is één configuratie van het toestel met 4GB RAM en 64GB interne opslag en die heeft een richtprijs van 269 euro. Daarmee zit hij trouwens onder de richtprijs van de Moto G7 Plus.

Hij is wel beschikbaar in twee verschillende kleuren: Cosmic Blue (donkerblauw) en Crystal Pink (donkerroos).

Design en display

Qua design zien we niet heel veel bijzonders bij de Motorola G8 Plus. Hij heeft een 6,3-inch Full HD-display met een waterdruppelnotch. De schermranden bovenaan en aan de zijkanten zijn redelijk dun, maar onderaan is de bezel iets dikker.

Motorola heeft voor een LCD-scherm gekozen, maar over het algemeen zien de kleuren er hier enorm natuurlijk uit. De maximale helderheid is hoog genoeg en met de nachtmodus en minimale helderheid zijn er geen problemen tijdens de late uurtjes. De sensor voor de automatische helderheid deed het goed in 90% van de gevallen, maar heel af en toe werd het scherm plots te donker als we onze hand op een bepaalde manier voor de schermrand hielden.

Achteraan is de behuizing van plastic gemaakt en zien we een lange verticale rij camera's. De 48MP-hoofdcamera staat los van de overige twee camera's. Die twee andere camera's, de 16MP-actiecamera en 5MP-dieptesensor, zitten in eenzelfde uitstulping samen met de laser-autofocus en de flitser.

Zoals we gewend zijn, staat het Motorola-logo centraal aan de achterkant en is het verwerkt in de vingerafdrukscanner. Ook qua aansluitingen geeft de Motorola G8 Plus je het volledige pakket met een USB-C-poort en de hoofdtelefoonaansluiting.

