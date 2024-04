Motorola lanceert nieuwe edge 50-serie: "We zitten niet meer in de fight to survive modus"

Lees nu al onze volledige review Wij hadden de kans om de Motorola edge 50 pro uitgebreid te testen voor de officiële lancering. Je kan daarom nu meteen de volledige Motorola edge 50 pro review lezen.

Motorola luidt een nieuw tijdperk in voor zijn premium assortiment en kondigt drie nieuwe toestellen aan: de Motorola edge 50 ultra, edge 50 pro en edge 50 fusion. Deze nieuwe serie focust op een high-end design met unieke materialen, waaronder hout en parelmoer, een geavanceerd camerasysteem met AI-verbeteringen en ’s werelds eerste Pantone-gevalideerde smartphonecamera en -display.

We spraken kort met Alex Caldeira, product portfolio manager bij Motorola, over de nieuwe edge 50-serie. Hij gaf aan dat er grote sprongen zijn gemaakt tegenover vijf jaar geleden. Toen zat het bedrijf in de fight to survive modus en lag de focus bewust op de moto g-serie, die momenteel nog steeds het populairst is: "De moto-serie moest eerst een sterke basis vormen, zodat we van daaruit konden groeien en features konden ontwikkelen die echte innovatie brachten in de edge-serie. De inspanningen van de voorbije twee jaar komen nu tot hun recht in de edge 50-serie."

Motorola edge 50 ultra: ultieme combinatie van stijl en intelligentie

De Motorola edge 50 ultra illustreert Motorola's focus op design, met comfortabele rondingen, premium materialen zoals echt hout en vegan leer en is verkrijgbaar in de Pantone kleur van het jaar, Peach Fuzz. Daarnaast heeft het een dun gezandstraald aluminium frame, Corning Gorilla Glass Victus en een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid.



Met de Motorola edge 50 ultra krijgen gebruikers Motorola's meest indrukwekkende camerasysteem tot nu toe. De smartphone beschikt over een 50MP-hoofdcamera, 64MP-telefotocamera met 3x optische zoom en 100x digitale Super Zoom, een 50MP-ultrawide en een 50MP-selfiecamera met autofocus. Verder wordt er (natuurlijk) AI gebruikt om je foto's te verbeteren en is er een directe integratie met Google Foto's in de camera-app. Een andere unieke AI-functie is Adaptieve stabilisatie, waarmee de camera automatisch het juiste niveau van stabilisatie aanbrengt tijdens video-opnames.



De displaygrootte van 6,67 inch is hetzelfde als de vorige generatie, evenals de 144Hz refresh rate, maar de resolutie is nu verhoogd naar "Super HD" (1220p). Ook de Dolby Atmos-ondersteuning wordt uitgebreid met Dolby Head Tracking, die wordt ingeschakeld wanneer het apparaat wordt gekoppeld met de nieuwe moto buds+. Door het geluid opnieuw te kalibreren als je je hoofd beweegt, geeft Dolby Head Tracking luisteraars een natuurlijkere ervaring.

De Motorola edge 50 ultra is uitgerust met de Snapdragon 8s Gen 3, een nieuwe chipset van Qualcomm die zich net onder de reguliere Snapdragon 8 Gen 3 bevindt. Die wordt gekoppeld aan maar liefst 16 GB RAM en 1 TB interne opslag. De 4.500mAh-batterij is ten slotte krachtig genoeg voor een hele dag gebruik en is na amper een kwartier weer bijna helemaal opgeladen dankzij 125W TurboPower-snelladen. Draadloos opladen met maximaal 50W wordt eveneens ondersteund.

De Motorola edge 50 ultra 16GB/1TB heeft een adviesverkoopprijs van 999,99 euro en is vanaf eind mei beschikbaar in het Forest Grey (vegan leer), Nordic Wood (hout) en Pantone Peach Fuzz (vegan leer).

Motorola edge 50 pro: waar kunst en intelligentie elkaar ontmoeten

De Motorola edge 50 pro heeft eveneens een premium ontwerp, waaronder één variant met een unieke parelmoeren afwerking. Ook hier krijg je de IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid. Wij hadden trouwens al de kans om de Motorola edge 50 pro uit te proberen voor de lancering en die volledige review kan je hier lezen.

Op vlak van camera's krijg je hetzelfde trio als op de edge 50 ultra, maar telkens met iets zwakkere specificaties. De 50MP-hoofdcamera heeft het grootste diafragma dat beschikbaar is in een smartphone (f/1,4), waardoor er meer licht binnenkomt voor betere prestaties bij weinig licht. De 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom wordt vaak achterwege gelaten in deze prijsklasse en is dus een fijne extra. Om meer in beeld te krijgen, kunnen gebruikers de 13MP-ultrawidecamera gebruiken. Op de 50MP-selfiecamera is daarnaast niet bespaard en het is de eerste keer dat Motorola die naar een lager prijspunt brengt. De AI-functies van de Motorola edge 50 pro komen vervolgens bijna volledig overeen met die van de Motorola edge 50 ultra. Zo krijg je hier ook de directe integratie met Google Foto's en Adaptieve Stabilisatie voor video's.

Op vlak van display kom je niets tekort met het 6,7-inch pOLED-scherm met Super HD-resolutie, HDR10+-certificering en 144Hz refresh rate. Dolby Head Tracking is ook aanwezig voor eigenaars van de nieuwe moto buds+. De batterij van 4.500mAh met 125W TurboPower-snelladen en 50W draadloos opladen is identiek aan die van de edge 50 ultra. De Motorola edge 50 pro wordt ten slotte aangedreven door de Snapdragon 7 Gen 3, die qua prestaties net onder de Snapdragon 8 Gen 2 van vorig jaar zit. Dit wordt gecombineerd met 12 GB RAM en 512 GB interne opslag.

De Motorola edge 50 pro 16/512GB heeft een adviesverkoopprijs van 699,99 euro en is vanaf vandaag (16 april) beschikbaar in het Black Beauty (vegan leer), Moonlight Pearl (parelmoer) en Luxe Lavender (vegan leer).

Motorola edge 50 fusion: gebalanceerd instapmodel

De Motorola edge 50 fusion brengt de belangrijkste functies van de edge 50-serie naar een lager prijspunt. Gebruikers kunnen kiezen uit de vegan opties Hot Pink, Marshmallow Blue of Forest Blue. Met IP68-onderwaterbescherming en Corning Gorilla Glass 5 biedt hij dezelfde duurzaamheid als de rest van de serie.

Het camerasysteem van de Motorola edge 50 fusion bestaat uit twee camera's in plaats van drie. De 50MP-hoofdcamera met LYTIA's LYT-700C-sensor in combinatie met OIS moet zorgen voor degelijke prestaties bij weinig licht. De tweede camera is een 13MP-ultrawide met macromodus. De 32MP-selfiecamera is een oude bekende die al langer meegaat in de edge-serie.



Het 6,7 inch Full HD+ pOLED-scherm heeft eveneens een refresh rate van 144Hz waardoor je een gelijkaardige ervaring krijgt. Verder is er reguliere Dolby Atmos-ondersteuning, maar geen Dolby Head Tracking. Qua prestaties gaat de Motorola edge 50 fusion nog een trapje lager met de Snapdragon 7s Gen 2, maximaal 512 GB interne opslag en 12 GB RAM. De batterijcapaciteit van 5.000mAh is daarentegen hoger dan bij de andere twee telefoons, maar het snelladen is hier beperkt tot 68W, wat nog steeds indrukwekkend is voor de prijs.

De Motorola edge 50 fusion gaat medio mei in 3 verschillende uitvoeringen in de verkoop: 8/256 GB in het Marshmellow Blue (vegan leer) en Forest Blue met adviesverkoopprijs van 349,99 euro, 12/256GB in het Hot Pink (vegan suede), Marshmellow Blue (vegan leer) en Forest Blue met adviesverkoopprijs van 399,99 euro, en 12/512GB in het Forest Blue met adviesverkoopprijs van 449,99 euro.