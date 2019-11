Honor 9X review

De Honor 9X is op papier niet veel meer dan een Huawei P Smart Z-rebrand. Desalniettemin weet de midranger van het Chinese submerk ons te overtuigen van zijn kwaliteiten. De verbeterde camera-opzet is een slimme zet, de interne specificaties zijn prima en de batterijduur is top. Vanwege zijn enorme grootte zal hij echter niet iedereen kunnen bekoren.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Huawei zich in een problematische situatie bevindt. De Chinese fabrikant wist de afgelopen jaren met rasse schreden dichter aan de top van de smartphonepyramide te komen, maar het handelsverbod tussen Amerikaanse bedrijven en Huawei zorgt voor paniek in de tent.

Het is voor Huawei nu onmogelijk om nog nieuwe telefoons te laten certificeren door Google, waardoor er geen telefoons meer geleverd kunnen worden met Google-diensten. Dezelfde restricties gelden ook voor Honor, het submerk van Huawei.

Het is dan ook des te interessanter dat de Honor 9X inmiddels te koop is, een 'nieuwe' smartphone van de Chinese techgigant mét Google-apps en diensten. Helemaal nieuw is de Honor 9X dan ook niet; kijken we naar de typenaam en specificaties, dan is het een verkapte versie van de Huawei P Smart Z (STK-LX1), een midranger die eerder dit jaar relatief stilletjes op de markt verscheen.

In China is er wel een compleet nieuwe Honor 9X gelanceerd (met onder meer AMOLED-display), maar die draait dan ook zonder Google-apps.

Wat er allemaal veranderd mag worden aan een smartphone die onder dezelfde typenaam op de markt komt, is voor de gewone sterveling niet duidelijk. Wel zien we dat het design aangepast mag worden, een klein deel van de interne specificaties en de camera-opzet. De Honor 9X heeft dit namelijk allemaal gedaan en mag alsnog uitgebracht worden met Google-diensten.

De vraag is nu natuurlijk: is het de moeite waard om deze rebrand een halfjaar na de release van het originele product nog in huis te halen? Wij zochten het voor je uit, en je leest onze bevindingen hieronder in de Honor 9X review.

Prijs en beschikbaarheid

Op 31 oktober 2019 gelanceerd

Adviesprijs van 199 euro in Nederland

De Honor 9X is uit de doeken gedaan op 24 oktober 2019. Althans, voor de Nederlandse markt; in andere delen van de wereld was het apparaat al een tijdje verkrijgbaar. Vanaf 31 oktober 2019 is het apparaat te koop.

De Honor 9X is in de kleuren Black en Blue verkrijgbaar. Beide telefoons zijn verkrijgbaar via de webshop van Honor voor 199 euro. De adviesprijs in andere webshops ligt met 229 euro enkele tientjes hoger.

(Image credit: Future)

Design

Glinsterend ontwerp

Enorm groot

Het smartphonejaar 2019 heeft qua design niet heel veel teweeggebracht. Het merendeel van de uitgebrachte toestellen beschikt namelijk nog over een uitsnede in het display. Denk aan het cameragat voor de Galaxy Note 10 Plus, of de oude vertrouwde notch die nog altijd op de iPhone 11 Pro te vinden is. Gelukkig pakt Honor het anders aan.

Een halfjaar geleden was Huawei met de P Smart Z door de bijzondere pop-up camera zijn tijd ver vooruit. Misschien is het niet de meest duurzame technologie vanwege nóg een instrument wat kan slijten (de motor van de camera bijvoorbeeld), maar het zorgt wel voor een fantastisch scherm zonder inkepingen of gaten. We vinden alleen een minieme speaker-grill terug voor telefoongesprekken.

Met afmetingen van 163,5 x 77,3 x 8,8 millimeter is de 9X bepaald geen kleintje te noemen. Combineer dat met een gewicht van 196,8 gram en je weet dat we het hier hebben over een phablet. Gebruik met één hand is dan ook vrij beperkt, maar daar krijg je wel veel scherm voor terug. Het is een persoonlijke kwestie of je met deze grootte overweg kunt, maar broekzakvriendelijk is Honors apparaat zeker niet.

(Image credit: Future)

Gelukkig is de Honor 9X zo beeldschoon dat je hem waarschijnlijk niet eens wil verstoppen. Waar de voorzijde zo clean mogelijk gehouden lijkt te zijn, zo ontzettend in your face is de achterzijde van de telefoon. De 9X heeft een glazen reflecterende behuizing. In het licht zie je een grote X glinsteren die over heel de achterzijde is geplaatst. Dit is echter alleen van toepassing op de blauwe versie, waardoor je niet meer hoeft te vragen welke van de twee kleurvarianten onze voorkeur heeft.

De achterzijde van de Honor 9X is licht gebogen, waardoor hij prettiger in je hand moet liggen. Hoewel dat waar is, zijn er tal van toestellen die nog iets comfortabeler zijn. Dat komt voornamelijk door de dikte van de telefoon, maar na verloop van tijd weet je niet beter.

Naast de glinsterende X vinden we in de linkerbovenhoek drie camera's in een verticale lijn terug, met daaronder een LED-flitser. Iets meer gecentreerd vinden we de razendsnelle capacitieve vingerafdrukscanner terug, die naar onze mening op de juiste plek staat om er gemakkelijk bij te komen. Iets verder naar beneden vinden we het relatief nieuwe merklogo terug van Honor, waarbij de kleine letters plaats hebben gemaakt voor hoofdletters.

De randen zijn versterkt met een aluminium frame. De rechterrand is verrijkt met een volumeregelaar en een aan/uit-knop. Aan de onderzijde vinden we onze geliefde hoofdtelefooningang terug, inclusief een USB-C ingang. De linkerzijde is vrijgehouden van enige opsmuk.

Misschien wel de meest in het oog springende feature zit verstopt in de bovenste rand van de Honor 9X, namelijk de pop-up camera. Het meegeleverde rubberen hoesje laat het bovenste stuk volledig vrij, waardoor je ook makkelijk en snel de simkaart-tray kunt openen. Hier heb je de optie om óf twee simkaartjes, óf één simkaart en een microSD-kaartje in te stoppen.

(Image credit: Future)

Display

Voorkantvullend 6,59 inch display

Kleurrijk Full HD+ LCD-display

Zoals gezegd is de Honor 9X nogal groot. Combineer dat met het feit dat er minimale bezels aanwezig zijn en je weet vrijwel zeker dat deze midranger beschikt over een enorm scherm. Met een schermdiagonaal van 6,59 inch laat de 9X zelfs de iPhone 11 Pro Max achter zich.

De beeldverhouding bedraagt 19,5:9 en het LCD-display beschikt over een Full HD+ resolutie van 1080 bij 2340 pixels. Hoewel je bij deze grootte wellicht twijfelt of Full HD nog wel juist is, toont Honor aan dat haar LCD-paneel zeker meer dan prima is voor deze schermgrootte. Individuele pixels zijn met bijna geen mogelijkheid te spotten namelijk. Alles ziet er dan ook lekker scherp uit.

Ook het gebruikte paneel behoort, zoals we inmiddels gewend zijn van Huawei, tot een van de betere LCD-panelen in dit prijssegment. Kleuren zijn bijzonder intens (ietwat oververzadigd wellicht maar wel mooi) en contrasten relatief diep. In het instellingenmenu staat de kleurmodus standaard op 'Levendig', en bij de optie 'Normaal' wordt het display over het algemeen iets warmer, maar wij geven de voorkeur aan eerstgenoemde.

Net als vrijwel elk ander LCD-display van Huawei is er wel sprake van backlight bleeding. Dit houdt in dat de randen van het LCD-scherm beschikken over een blauwe tint. Dit zie je voornamelijk wanneer je een witte achtergrond toont op het display.

De automatische helderheid werkt best redelijk. Na verloop van tijd wist de Honor 9X steeds beter welke schermhelderheid we wilden hebben. Zowel de minimale als de maximale schermhelderheid is vrij goed te noemen. Zeker in de avonduren in combinatie met de blauwlichtfilter Oogcomfort zal je niet zo snel pijn aan je ogen krijgen.