Honor 9X komt volgende week uit in Nederland

Dankzij het Huawei verbod om recente smartphones van Huawei en zijn dochteronderneming Honor te beletten om Google-apps te gebruiken, is de toekomst voor de Honor in Europa onzeker geworden. Want wie wil nou een smartphone kopen, zonder de Play Store en alle apps die daarop beschikbaar zijn?

Echter heeft het bedrijf onthuld dat een nieuwe handset onderweg is naar Europa in de vorm van de Honor 9X, die in China al in juli werd aangekondigd. Aangezien de smartphone aangekondigd werd voordat het Huawei verbod inging is hij net in de laatste minuut over de eindstreep gekomen, dat wil zeggen dat hij wordt geleverd met Google apps.

De Honor 9X is de nieuwste in de Honor X series van betaalbare smartphones. De laatste handset in deze reeks was de Honor 8X en de X handsets zitten nog onder de Honor V reeks, en de voornaamste Honor lijn.

De Honor 9X komt met een 6.59-inch LCD scherm, wat vrij groot is voor een betaalbare smartphone, en er is geen notch. In plaats daarvan heeft de smartphone een 16MP pop-up selfie camera.

Er zijn drie camera's achteraan, en hoewel geen van allen zo high-tech is als de camera's die je vindt op de Huawei P30 Pro, zien ze er wel goed uit op papier.

De reeks achteraan bestaat uit een 48MP hoofdflitser, een 8MP ultra-brede hoek camera, en een 2MP dieptegevoelige camera voor het verbeteren van portretfoto's. Er is geen telephoto lens te zien, hoewel de digitale zoom je wat dichter naar je object brengt.

De smartphone beschikt over een Kirin 710F chipset en een 4.000mAh batterij. Dat is vrij veel vermogen voor een smartphone, en het zou je toestel langer dan een dag moeten laten werken.

Er zit een vingerafdrukscanner op de achterkant van de smartphone, en deze is versierd met een uniek patroon achteraan die een X-vorm onthult als het licht erop schijnt. Je kunt het ontwerp zien in de foto hierboven.

De Honor 9X verschijnt op 31 oktober 2019 en zal 299 euro kosten.

Ook organiseert Honor vanaf 25 oktober een 1 euro flash sale die dagelijks begint om 10.00 uur. Meer informatie hierover vind je op de website.